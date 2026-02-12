Dybala c’è e torna titolare. E arriva il messaggio della Roma sul rinnovo…

Paulo Dybala è pronto a riprendersi la scena. Dopo giorni di lavoro mirato e segnali incoraggianti, la Joya è tornata completamente in gruppo e viaggia verso una maglia da titolare nella super sfida di domenica sera contro il Napoli al Maradona. Un rientro pesante, tecnico e simbolico, in uno dei momenti più delicati della stagione giallorossa.

L’infiammazione al ginocchio che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane è ormai smaltita. Gasperini lo considera recuperato e centrale nel piano gara: la Roma ha bisogno della sua qualità per aprire il ciclo decisivo che passa dai due big match consecutivi con Napoli e Juventus. Paulo li giocherà da titolare in tandem con Malen, calciatore col quale ha dimostrato di avere un’affinità elettiva.

Il Maradona, però, resta uno stadio tabù per Dybala: mai un gol su azione in carriera, con l’unica rete segnata su rigore nel 2024. Un dettaglio statistico che rende la sfida ancora più stimolante, soprattutto per un giocatore chiamato ora a dare risposte forti anche fuori dal campo. Alle sue spalle il ballottaggio resta aperto: Soulé, alle prese con la pubalgia, potrebbe partire dalla panchina, mentre Pellegrini resta l’opzione per dare equilibrio. Molto dipenderà anche da Manu Koné, ancora a parte ma non del tutto fuori dai giochi.

Già, perché il presente si intreccia inevitabilmente con il futuro. Il contratto dell’argentino è in scadenza e a Trigoria la linea è stata tracciata: il club, rivela la Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere che la Roma è disponibile a parlare di rinnovo, ma solo a condizioni nuove. Tradotto: riduzione netta dell’ingaggio, circa il 50% rispetto agli attuali 8 milioni annui. La palla passa a Dybala, che è corteggiato dal Boca.

Ora, però, c’è solo una priorità: la Roma e la corsa Champions. E per provare a dare la spallata giusta, servirà la miglior versione di Paulo Dybala.

