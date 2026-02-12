Celik dice no ai 2,8 milioni della Roma: Inter e Liverpool lo corteggiano

Zeki Celik entra ufficialmente nella zona calda del mercato. Il terzino turco, in scadenza di contratto con la Roma, è già libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione e, al momento, l’ipotesi rinnovo resta lontana. A Trigoria è stata messa sul tavolo una proposta triennale da 2,8 milioni a stagione, ma il giocatore l’ha declinata, alimentando scenari sempre più concreti in vista dell’estate.
Le big di Serie A hanno fiutato l’affare. La Juventus segue la situazione da tempo, ma nelle ultime settimane si è mossa con decisione anche l’Inter. Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro sta pianificando un restyling sulle fasce: l’addio di Darmian a fine stagione è ormai previsto, mentre il futuro di Dumfries resta in bilico. L’olandese spinge per la Premier League, con Liverpool e Chelsea alla finestra e una clausola da 25 milioni pronta ad attivarsi a luglio.
In questo contesto Marotta valuta profili affidabili e sostenibili, e Celik rientra perfettamente nell’identikit: duttilità tattica, esperienza internazionale e soprattutto costo zero. Non a caso il turco viene visto come un possibile “nuovo Darmian”, capace di coprire più ruoli sulle corsie e di garantire equilibrio.
Sul giocatore, oltre a Inter e Juve, resta vivo anche l’interesse del Liverpool, a conferma di un profilo che continua a essere apprezzato anche fuori dai confini italiani. Per ora nessuna scelta definitiva, ma una certezza sì: senza un cambio di rotta sul rinnovo, Celik è destinato a diventare uno dei nomi più ambiti del prossimo mercato estivo. E a parametro zero, la concorrenza è destinata solo ad aumentare.
Fonte: Tuttosport
La cifra è giusta, dargli di più significa legarsi mani e piedi ad un giocatore che fino a pochi mesi fa era considerato una zavorra, Se tornasse nella sua Aurea mediocritas diverrebbe invendibile, ed è proprio quello che dobbiamo evitare.
Credo che la valutazione l’abbia già fatta Gasperini.. Noi tutti possiamo farci la nostra opinione ma se Gasp lo vuole a tutti i costi, penso che Massara possa offrirgli anche un pò di più; se invece Gasp ha altre idee per l’anno prossimo, come per esempio: Wesley a destra e uno nuovo dall’altra parte, allora gli si offre il giusto e va bene così, se accetta bene, altrimenti si va su altro profili!!
io resto dell’idea che avere la miglior difesa del campionato sia la strada più semplice per raggiungere gli obbiettivi importanti, perché ce lo dice la statistica, e Celik ha dato un contributo importante a questa speciale classifica..
Esattamente…. premesso che Celik sta giocando bene già da un po’ (da quando è andato via Mourinho per l’esattezza; quindi non sono quest’anno con Gasp): ha 29 anni e il suo cartellino (o quello di giocatori dello stesso livello ed età) non ha un grosso valore; come premesso, ha avuto anche momenti di rendimento imbarazzante (lo ricordo anni fa imbarazzante contro leao…non riusciva nemmeno a stenderlo) e quindi va fatto un ragionamento oggettivo e globale sul suo rendimento; anche ora non è che sia Cafu…
Se fosse vero che gli è stato offerto un triennale da 2,8 e ha rifiutato è un gran colpo di fortuna (per noi naturalmente).
Esatto, 2,8 milioni MASSIMO, non possiamo dargli 1 milione per ogni cross giusto che fa durante l’anno!
Wesley deve tornare a destra. Perciò sarebbe molto più funzionale x noi prendere un titolare a sinistra
mi dispiace solo non poterci monetizzare, per il resto con uno scouting attento ne trovi a mazzi meglio di lui…
Facesse un po’ come vuole. A me l’offerta della società pare ragionevole
ognuno fa le sue scelte, panchina per un anno
La soluzione migliore sarebbe stata rinnovarlo dopo l’ottima stagione fatta nella fase Ranieri (ma c’era il problema del monte-ingaggi). I E questo in modo da poterlo vendere questa estate con una ricca plusvalenza. In Premier.
Ma, poiché, è nel suo stesso interesse mettersi in mostra in questa seconda fase di stagione, vuol dire che il suo contributo lo darà comunque fino a fine contratto.
Poi, si vedrà…un giocatore utilissimo, dal rendimento affidabile, con qualche picco e qualche sbavatura. Ma si può, anzi si dovrebbe, trovare di meglio, se lo consideriamo, alla Gasp, come un esterno basso.
Dopo anni interi dove il maestro di Setubal gli preferiva Karsdorp o Cristante centrale, si può capire un non attaccamento alla maglia.
ciao, grazie di tutto, prenderemo qualcuno che sa crossare🤷🏻
…Tuttosport di casa Juventus è il quotidiano, l’UNICO, che (ignorando la pubalgia) ha dato l’insufficienza a Mati Soule’ post Roma-Cagliari.
Vedrete quanti “chiodi” cercherà di piantare sul “coperchio di una bara” per la Roma che al momento è la concorrente più diretta…
…nel caso di Mati poi i torinesi bianconeri stanno ancora rosicando per averlo ceduto, insieme a tutta la Next Gen, tennero solo Yldiz, altrimenti facevano mercato col salvadanaio…🙂
E certo, i giocatori della Roma vanno in campo pensando che Ruttosport gli ha dato un’insufficienza. Siete troppo forti…
Arrivederci e Grazie.
❤️🧡💛
Per quanto mi riguarda un gran bel Ciaone. A dx c è Wesley. Abbiamo visto che a 20 milioni, se ci sai fare, ci sono grandi prospetti. È ora di fare un sano player Trading e devo dire che Massara mi sembra molto preparato.
Buon giocatore ma von tanti limiti. Per me può anche andare così riportiamo Wesley a dx e compriamo il titolare a SX…..
Ecco un giocatore con cui magari fare plusvalenza, ormai il costo sarà praticamente ammortizzato a bilancio.
Poi se altrove dicono che cercano gente tipo Palestra, a parte le dichiarazioni di Gasperini, magari vogliono far trapelare certe notizie durante la trattativa di rinnovo con Celik
E come sarebbe possibile fare plusvalenza con un giocatore che il 30 giugno si svincola a costo zero?
Se dai 3,5 mln a lui te trovi la fila a batte cassa l’anno dopo,l’unico che rimpiango che meritava lo stipendio è Mikitarian…quest’anno sarebbe stato utilissimo
Cifre più che adeguate. E’ vero che un titolare della Turchia ma solo quest’anno con Gasp sta dimostrando qualcosa. Magari ritorna ad essere un modesto terzino altrove. Se contribuisce alla Champions e va via per carità amici come prima e tanti saluti. Sono d’accordo che se va via Wesley bisogna puntare su Palestra e trovare un terzino a sinistra affidabile.
Raga Celik fuori dalla Roma e dagli allenamenti di Gasp tornerà un giocatore da 1,5ml di stipendio.
Mi dispiace perché il Celik che stiamo vedendo nell’ultimo anno e mezzo tornerebbe molto utile, ma come riserva di lusso.
E ad una riserva di lusso non si possono dare 4 milioni.
Poi però penso anche ad un’altra cosa e questo mi fa creare il dilemma… se la Roma lo prolungasse per altri due anni a 4 milioni dovrebbe sostenere una spesa di 8 milioni (11 lordi circa).
Ora con 11 milioni tra cartellino e stipendio lordo non ci prendi nemmeno una riserva.
Quindi in termini meramente economici e di struttura della rosa converrebbe rinnovarlo, ma a quel punto rischi che vengano a bussarti Wesley, Kone and company.
Insomma non è così facile prendere la decisione giusta.
Esatto… Si criticano tanto i DS, ma la verità è che ormai tutte le carte le hanno in mano i calciatori e rinnovare non conviene mai se si esce da una buona stagione, perché trovi squadre che possono alzarti lo stipendio non pagando il cartellino. Invece conviene se esci da una brutta stagione, perché non hai mercato, ma quello interessa meno alla società. L’alternativa è rinnovare prima della scadenza, ma vuol dire andare sempre al rialzo e tirarsi dietro tutti gli altri calciatori della rosa e non è sostenibile
mubudu esatto. E’ rinato come fanno tanti giocatori quando allenati da Gasperini: prima era una chiavica e credo che tale tornerà. Non è che poi, oggi, sia una eccellenza. Se ne troverà un altro. Ci vogliono 1. i bilanci a posto, cosa che ti permette di essere sereno per cercare, programmare, sostituire. 2. dirigenti onesti e in gamba. Il resto è consequenziale, anche l’allenatore.
Bah! ha alzato la cresta, andasse a pretendere soldi altrove.
Speriamo la società non ceda e non ripeta gli errori del passato.
va bene così celik, a fine anno addio tanto il titolare e Wesley, andiamo a prendere palestra per la sinistra per l’enorme salto di qualità
C’è di meglio via !
Wesley se non ricordo bene è costato circa 25 milioni. Se devi sostituire bene Celik (che attualmente è un titolare) devi spendere forse altrettanto; quindi in ottica rinnovo va considerato anche questo elemento.
A dx si spera dal prossimo anno di avere Wesley e Rensch. Io direi che siamo a posto
Dai, se sposti Wesley a destra serve uno altrettanto bravo a sinistra, se ci metti Rensch non hai alternative a destra.
finalmente due commenti giusti e sensati
Ciao Celik, è stato bello ma non sei Cafú te devi da pure na regolata.
Tanti saluti, trovate qualcuno che te li da 3,5 più bonus poi vediamo quanto ce duri.
È ora de falla finita de sta prigionieri de sti procuratori che pe mezza stagione bona se credono de sta a tratta un pallone d’oro!
Dispiace perché zeki ultimamente va forte però la cifra è giusta gorse anche un po’ alta, se lo facessero ragionare ad un rinnovo di un solo anno così da monetizzare non sarebbe male. Comunque visto che he wesley va benissimo a sx e magari migliora pure palestra a dx sarebbe ottimo, anche per pararsi ad una eventuale offerta monstre di qualche club per wesley
Ragazzi, questo è un giocatore abbastanza affidabile e nient’altro.
Uscito dalla comfort zone, può solo peggiorare. “Abbastanza”, non di più, bravo in difesa, scolastico davanti. Salvo qualche episodio, come domenica e poco altro, davanti è quasi nullo.
Non si possono dare 2.8 a Celik.
Saluti, grazie, avanti un altro.
Non azzecca un cross neanche a pagarlo.
Professionista serio, si impegna, corre, da sempre il suo,
ma idealmente per me dovrebbe essere la riserva di Wesley.
E non escluso che Rensch possa tranquillamente arrivare ai livelli di Celik.
Grazie di tutto e ciao-
ps: per me anche quasi 3ML sarebbero fuori dalla logica….
La cifra è’ giusta, Sono I tempi che sono sbagliati, Ormai è’ troppo tardi. questo rinnovo andava definito a febbraio dell’anno scorso, quando mancava un anno è mezzo alla scadenza è se il giocatore rigiutava a giugno 2025 si venders ma ghisolfi in quel periodo era concentrato ad offrire a svilar 1.5 M x il rinnovo. Poi intervenne ranieri è ghisolfi saluto’.
Pensate che assurdità, a parte che non può essere vero 2,8 è uno stipendio superiore a Wesley, a EA, a Pisilli, credo che McTominay prenda più o meno quello di stipendio, ma di che stiamo parlando? Se si accontenta di rinnovare alle cifre attuali (2 netti) consentendo alla Roma di usufruire del decreto crescita e presenza di clausola per poterlo rivendere allora bene, sennò ciaone gigantesco. Per tre anni ha fatto pena non se lo è accattato nessuno, il Gasp lo ha magicamente fatto diventare un giocatore ed ora passa all’incasso, eh no, non funziona così.
Esatto Repulisti!! Mc Tominay ha fisso 3 m e 500k di bonus. Il buon Zeky quanto vuole?? Ma per carità!! Che poi gioca solo perché Angelino non sta bene sennò faceva la riserva di Mancini come centrale di dx scalzato, ad ora, pure da Ghilardi. Ciao Zeki, buona vita.
Dipende molto anche dal recupero di Angelino (speriamo) e l’acquisto di un titolare a sinistra che permetterebbe di riportare Wesley a destra.
Se rifiuta 2,8 mln può andare tranquillamente da altre parti. Il valore del calciatore non è così eccelso e questa è la prima stagione decente dopo gli alti e bassi degli anni scorsi.
Sarei curiosa di vedere quale Società, in Italia, darebbe 4 milioni circa di stipendio, a Celik….
Oltretutto, se si parla di Inter o Juventus, dove farebbe sicuramente la riserva…
Solo in Inghilterra, dove sono pieni di soldi e abituati anche a buttarli…. Forse…!!!!
Il mercato e’ completamente cambiato
dai 4 mln a Celk per tre anni e non spendi 10/15 mln per comperare un sostituto piu’ bravo (a cui devi dare 2 s’ingaggio )
Sembra facile dal divano fare i DS
Celik per quanro migliorato resta uno che non si rimpiange.
Giocare nella Roma deve essere un privilegio. Noi non preghiamo nessuno. Ciao nì
Ingrato! Avrei accettato,poi la vendita a qualche società ricca e plusvalenza per la Roma che ti ha portato a questo livello. Ma qui la gratitudine è solo un miraggio.
Ha rifiutato 2.8 milioni di euro meglio non li vale assolutamente
Riconoscenza per quello che è stato fatto per lui….zero! a questi nn gli devi dare i soldi li devi cacciare…
Fara’ la stessa fine di Zebina, non credo che sia insostituibile.
Bene così, ciaone
Vattene Celik , se trovi chi ti da tutti quei soldi buon per te.
Personalmente, credo che finalmente possiamo prendere un terzino ,che sappia crossare e dare spinta sulla fascia.
Sei il Re incontrastato dei retropassaggi.
Nel calcio verticale del Gasp non sei adatto.
Grazie e buona vita
Ingrato.
Per me già 2,8 milioni sono esagerati, considerando che con Gasperini tutti i giocatori, a meno che non abbiano i piedi sparati, riescono a migliorare sensibilmente il proprio rendimento. Al suo posto si può tranquillamente utilizzare Rensch e procedere all’acquisto di un laterale destro o sinistro più giovane e forte, a partire da Ruggeri, Udogie o Bernasconi, con Wensley in grado di fare entrambe le fasce. Quindi Celik vada tranquillo dove vuole.
Rinnovo al giusto prezzo.. 2.8 mi sembra corretto ma pensando di riportarlo in difesa
Il prossimo anno si acquista un titolare a sinistra e wesley va a destra.
Sulla fascia serve anche qualità e cross e celik ha solo la fase difensiva in cui eccelle quindi a seconda della partita si può usare.
Gasp lo usa perché gli dà garanzie di corsa intensità e le due fasi ma su quella offensiva i limiti sono evidenti… Se avesse altro nn lo farebbe giocare
Non per nulla si è cercato un esterno sinistro(fortini bernasconi) E penso che a giugno si troverà.
Se celik nn accetta andasse dove vuole, devono garantirgli un stipendio di almeno 3.5 o 4 mln. Che lo pagassero Juve inter o gli inglesi… Non è un giocatore che sposta gli equilibri e se nn ha voluto rinnovare pazienza…
giocatore rivitalizzato da gasp ma che ha alle spalle stagioni da mediocre quindi bye bye
Per me sono tanti pure 2,8 l’anno per un giocatore mediocre come Celik.
Ricordiamoci che prima dell’arrivo di Ranieri Celik era considerato uno scarsone, una zavorra, un giocatore invendibile.
Ora lo vogliamo ricoprire d’oro?
Ma non si doveva abbassare il monte ingaggi?
