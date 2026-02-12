Celik dice no ai 2,8 milioni della Roma: Inter e Liverpool lo corteggiano

Zeki Celik entra ufficialmente nella zona calda del mercato. Il terzino turco, in scadenza di contratto con la Roma, è già libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione e, al momento, l’ipotesi rinnovo resta lontana. A Trigoria è stata messa sul tavolo una proposta triennale da 2,8 milioni a stagione, ma il giocatore l’ha declinata, alimentando scenari sempre più concreti in vista dell’estate.

Le big di Serie A hanno fiutato l’affare. La Juventus segue la situazione da tempo, ma nelle ultime settimane si è mossa con decisione anche l’Inter. Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro sta pianificando un restyling sulle fasce: l’addio di Darmian a fine stagione è ormai previsto, mentre il futuro di Dumfries resta in bilico. L’olandese spinge per la Premier League, con Liverpool e Chelsea alla finestra e una clausola da 25 milioni pronta ad attivarsi a luglio.

In questo contesto Marotta valuta profili affidabili e sostenibili, e Celik rientra perfettamente nell’identikit: duttilità tattica, esperienza internazionale e soprattutto costo zero. Non a caso il turco viene visto come un possibile “nuovo Darmian”, capace di coprire più ruoli sulle corsie e di garantire equilibrio.

Sul giocatore, oltre a Inter e Juve, resta vivo anche l’interesse del Liverpool, a conferma di un profilo che continua a essere apprezzato anche fuori dai confini italiani. Per ora nessuna scelta definitiva, ma una certezza sì: senza un cambio di rotta sul rinnovo, Celik è destinato a diventare uno dei nomi più ambiti del prossimo mercato estivo. E a parametro zero, la concorrenza è destinata solo ad aumentare.

Fonte: Tuttosport