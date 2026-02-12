Totti, Friedkin pronti al maxi ingaggio: dalla consulenza esterna al futuro nell’area tecnica

Il nome di Francesco Totti è tornato concretamente sul tavolo della Roma, con contatti in corso tra il club e l’ex capitano per valutare un possibile rientro. Non simbolico, non di facciata. Questa volta l’idea è dare sostanza all’operazione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i Friedkin sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto importante, fino a un milione di euro, per riportare il numero 10 dentro l’universo giallorosso. Il nodo, come prevedibile, non è economico ma funzionale: quale ruolo affidargli e con quali prospettive reali.

La soluzione su cui si sta lavorando prevede un primo step “soft”: una consulenza esterna, o un incarico da ambasciatore del brand Roma, utile a ricucire il rapporto e a reinserire gradualmente Totti nei meccanismi del club. Ma la novità vera è un’altra. Francesco sarebbe disposto ad accettare questa fase iniziale solo a patto di avere una prospettiva chiara: un futuro inserimento nell’area tecnica e un peso decisionale reale.

Tradotto: Totti non torna per fare presenza. Vuole incidere, partecipare, contare. Magari non subito, ma in tempi definiti. È questo il punto centrale delle interlocuzioni in corso. La Roma, dal canto suo, sembra aver compreso che il ritorno del suo simbolo non può essere solo un’operazione d’immagine.

Le parti si parlano, i paletti si stanno definendo. Il percorso è ancora in costruzione, ma la sensazione è che, per la prima volta dopo anni, il dialogo sia tornato su binari concreti. E quando Totti e la Roma tornano a guardarsi negli occhi, non è mai una notizia banale.

LEGGI ANCHE – Andreazzoli: “A Roma manca oggettività. Diventai l’unico colpevole, ma quel derby lo persero più Totti e De Rossi”

Fonte: La Repubblica