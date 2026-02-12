Napoli-Roma: arbitra Colombo. Al VAR Abisso, Aureliano all’AVAR

ìLa Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 25ª giornata. La sfida del Maradona tra Napoli e Roma sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

Zingarelli e Bercigli saranno i suoi assistenti. Il IV Uomo sarà Mercenaro, mentre al VAR ci sarà Abisso, affiancato dall’AVAR Aureliano. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

PISA – MILAN Venerdì 13/02 h.20.45

FABBRI

IMPERIALE – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA

COMO – FIORENTINA Sabato 14/02 h. 15.00

MARCHETTI

BACCINI – POLITI

IV: DI MARCO

VAR: MARESCA

AVAR: GIUA

LAZIO – ATALANTA Sabato 14/02 h. 18.00

SACCHI J.L.

PERROTTI – LAUDATO

IV: DI BELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

INTER – JUVENTUS Sabato 14/02 h. 20.45

LA PENNA

MELI – ALASSIO

IV: DOVERI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABISSO

UDINESE – SASSUOLO h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

PRETI – TRINCHIERI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAGGIONI

AVAR: CHIFFI

CREMONESE – GENOA h. 15.00

SOZZA

VECCHI – MASTRODONATO

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GARIGLIO

PARMA – H. VERONA h. 15.00

PAIRETTO

BAHRI – EL FILALI

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: MARESCA

TORINO – BOLOGNA h. 18.00

FOURNEAU

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: MUCERA

VAR: NASCA

AVAR: MARIANI

NAPOLI – ROMA h. 20.45

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO

CAGLIARI – LECCE Lunedì 16/02 h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA