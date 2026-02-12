Napoli-Roma: arbitra Colombo. Al VAR Abisso, Aureliano all’AVAR

ìLa Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 25ª giornata. La sfida del Maradona tra Napoli e Roma sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.
Zingarelli e Bercigli saranno i suoi assistenti. Il IV Uomo sarà Mercenaro, mentre al VAR ci sarà Abisso, affiancato dall’AVAR Aureliano. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
LEGGI ANCHE – Guardiola su Wesley, Gasp pensa a Palestra
PISA – MILAN Venerdì 13/02 h.20.45
FABBRI
IMPERIALE – PASSERI
IV: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
COMO – FIORENTINA Sabato 14/02 h. 15.00
MARCHETTI
BACCINI – POLITI
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: GIUA
LAZIO – ATALANTA Sabato 14/02 h. 18.00
SACCHI J.L.
PERROTTI – LAUDATO
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
INTER – JUVENTUS Sabato 14/02 h. 20.45
LA PENNA
MELI – ALASSIO
IV: DOVERI
VAR: CHIFFI
AVAR: ABISSO
UDINESE – SASSUOLO h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
PRETI – TRINCHIERI
IV: MANGANIELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
CREMONESE – GENOA h. 15.00
SOZZA
VECCHI – MASTRODONATO
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PARMA – H. VERONA h. 15.00
PAIRETTO
BAHRI – EL FILALI
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
TORINO – BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: MARIANI
NAPOLI – ROMA h. 20.45
COLOMBO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: MARCENARO
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – LECCE Lunedì 16/02 h. 20.45
FELICIANI
LO CICERO – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
non c’era qualcuno di peggio per noi?
Maresca non era disponibile…
Praticamente un “plotone di esecuzione” al Var.
Vabbè, facciamo finta di niente e non pensiamo male, che devo di.
Fantastica coppia al VAR, di meglio non c’era!!
🙈🙊🙉
Aureliano cor var je da na mano.
Abisso mi ricorda qualcosa…
Er pianto de Conte frutta!!
Meraviglioso al VAR! Ancora Auregliano!
Siamo su scherzi a parte!
ahahahahahahhaha
al Var mancavano solo Totò e i fratelli DeFilippo. con Massimo Troisi quarto uomo.
ma per piacere…
A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Con Marcenaro quarto uomo (ricordate con Mourinho?) e la coppia Abisso-Aureliano davanti agli schermi VAR, praticamente non c’è scampo.
madre santa che sicari ci hanno mandato
…arbitra Colombo. Al VAR Abisso, Aureliano all’AVAR..e all’AVATAR chi ce sta?
una sentenza
ti danno un arbitro buono……e si coprono il cubo con i due noti .
Arbitro Colombo della sezione di Como
E Abisso e Aureliano al VAR
Tutto apposto….
Ormai tanto è fiato sprecato
Colombo come arbitro principale…c’era solo Massa o Chiffi di peggio…
E non parlo del VAR: storicamente Abisso è il peggiore per noi (ma il migliore per Rocchi) è come se non era sufficiente, alle sue spalle c’è Aureliano come AVAR…
Scherzando con il mio figlio sta’ mattina avevo scommesso sul trio: Colombo-Abisso-Maresca.
Mi dispiace di aver visti quasi giusto…
De Laurentis al VAR, praticamente.
Facciamoci il segno della croce…
L’arbitro è bòno, i due ar VAR so’ pessimi, ma de brutto
Se la so’ acchittata.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.