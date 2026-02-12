Napoli-Roma: arbitra Colombo. Al VAR Abisso, Aureliano all’AVAR

20
212

ìLa Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 25ª giornata. La sfida del Maradona tra Napoli e Roma sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

Zingarelli e Bercigli saranno i suoi assistenti. Il IV Uomo sarà Mercenaro, mentre al VAR ci sarà Abisso, affiancato dall’AVAR Aureliano. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

PISA – MILAN    Venerdì 13/02 h.20.45

FABBRI

IMPERIALE – PASSERI

IV:      PICCININI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       SERRA

 

COMO – FIORENTINA    Sabato 14/02 h. 15.00

MARCHETTI

BACCINI – POLITI

IV:      DI MARCO

VAR:     MARESCA

AVAR:       GIUA

 

LAZIO – ATALANTA    Sabato 14/02 h. 18.00

SACCHI J.L.

PERROTTI – LAUDATO

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:        GARIGLIO

 

INTER – JUVENTUS    Sabato 14/02 h. 20.45

LA PENNA

MELI – ALASSIO

IV:     DOVERI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     ABISSO

 

UDINESE – SASSUOLO    h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

PRETI – TRINCHIERI

IV:      MANGANIELLO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CHIFFI

 

CREMONESE – GENOA    h. 15.00

SOZZA

VECCHI – MASTRODONATO

IV:     RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

 

PARMA – H. VERONA    h. 15.00

PAIRETTO

BAHRI – EL FILALI

IV:       MARINELLI

VAR:     PATERNA

AVAR:     MARESCA

 

TORINO – BOLOGNA    h. 18.00

FOURNEAU

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     MUCERA

VAR:      NASCA

AVAR:       MARIANI

 

NAPOLI – ROMA    h. 20.45

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      ABISSO

AVAR:      AURELIANO

 

CAGLIARI – LECCE    Lunedì 16/02 h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – MOKHTAR

IV:     BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

  10. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Con Marcenaro quarto uomo (ricordate con Mourinho?) e la coppia Abisso-Aureliano davanti agli schermi VAR, praticamente non c’è scampo.

  16. Colombo come arbitro principale…c’era solo Massa o Chiffi di peggio…
    E non parlo del VAR: storicamente Abisso è il peggiore per noi (ma il migliore per Rocchi) è come se non era sufficiente, alle sue spalle c’è Aureliano come AVAR…

    Scherzando con il mio figlio sta’ mattina avevo scommesso sul trio: Colombo-Abisso-Maresca.
    Mi dispiace di aver visti quasi giusto…

