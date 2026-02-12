“ON AIR!” – CORSI: “Meno male che i top club non si sono accorti di Svilar”, PES: “Per 50 milioni venderei subito Konè”, BERNABAI: “Totti? Non puoi metterlo a fare il pupazzo…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Spero che domenica ci sia la svolta nei confronti diretti. Gasperini è un allenatore ultra propositivo, che vuole fare la partita a prescindere dall’avversario e sappiamo che il Napoli ha delle difficoltà: gli manca Anguissa, gli manca De Bruyne, gli manca Gilmour, Neres, Di Lorenzo…Tu devi andare là e dimostrare che la Roma è una squadra pronta a fare la partita, e non devi cercare di uscire indenne. Se la Roma vince a Napoli, per il Napoli si mette male male…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io ho sempre detto che non mi sarei accontentato del pareggio, ma oggi ti dico che a Napoli mi accontento di prendermi il punto con una prestazione normale, perchè così il Napoli non va via…Il Napoli dopo la Roma deve andare a giocare a Bergamo con l’Atalanta. Io mi accontenterei di prendere il punticino anche con una prestazione non esaltante, perchè poi io ho la Cremonese in casa e se faccio il mio mi prendo i tre punti, e poi vedo che fa il Napoli a Bergamo e la Juve col Como…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io sono combattuto, l’Inter sta stravincendo il campionato senza aver vinto uno scontro diretto…La partita di Milano col Milan, anche se l’hai persa, è un segnale che la Roma se la gioca alla pari, e allora non penso che la partita col Napoli serva a mandare segnali…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Il ritorno di Totti nella Roma deve essere codificato con un ruolo ben specifico nell’area tecnica. Io non so se accetterà un ruolo di rappresentanza: che dovrebbe fare, andare a inaugurare i Roma Club? Io continuo a pensare che la storia di Totti sia un unicum, forse ci si avvicina solo Maldini, e limitarlo solo a un ruolo di immagine sarebbe riduttivo. Io gli darei un ruolo operativo nel mercato, non nello svolgere le trattative, ma nel coadiuvare Massara nello scovare i talenti in procinto di esplodere, lui ha un occhio unico in questo. E allora perchè non sfruttarlo? Non puoi limitarlo a fare il pupazzo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per Palestra l’Atalanta chiede 35 milioni, e a 32 chiudi. Per Bernasconi servono 18 milioni, e sono 50 milioni, i soldi che il City ti chiede per Wesley. Io questo scambio due per uno lo faccio…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Per la Roma tutti i giocatori sono sul mercato, sono aperti a sentire offerte, ed è strano che non si sia mai presentato ancora nessuno col valigione per Svilar. Mile è un grandissimo giocatore, ma noi andiamo troppo con le iper-valutazioni rispetto al mondo e all’Europa, che ne ha di giocatori importanti. Il limite della Roma è il non riuscire a fare un tesoretto con gli altri giocatori, con i Dovbyk o i Baldanzi, mentre le altre squadre hanno reti di procuratori che piazzano giocatori improponibili a 20-30 milioni…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Meno male che nessuno è venuto a chiedere Svilar, perchè se arriva qualcuno che lo vuole, se lo prende. Se si accorgono che in questo momento Svilar è uno dei portieri più forti d’Europa sono guai. Per ora non ci hanno pensato perchè non hanno capito che questo un fenomeno, perciò la Roma se lo tenga stretto. E speriamo che gli cloni il telefono e gli faccia rifiutare le chiamate, perchè se arriva un top club che gli offre tre volte di più, quello va…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Svilar? Ha un contratto rinnovato da poco e quindi penso che la Roma per meno di 45-50 milioni non ne parla. Konè? Se qualcuno si presenta con 50 milioni, lo venderei subito. E’ un calciatore che non ha tiro in porta o assist, doti importanti per un centrocampista, e allora il suo valore scende inevitabilmente…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dopo la cessione di Alisson quanto tempo c’è voluto prima di arrivare a Svilar? Essendo un ruolo particolare, Svilar è l’ultimo che venderei. Ma temo che sia uno molto molto richiesto, perchè uno forte così ha davvero tanto mercato…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Trentotto milioni per Svilar? Riattacco subito il telefono. La partita di domenica? Se mancasse McTominay l’occasione sarebbe ghiotta, è il giocatore decisivo, cambia la dimensione del Napoli e fa la differenza. E al Manchester faceva la panchina, pensate un po’…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Napoli farà giocare per forza McTominay contro la Roma, se non gioca lui non ha centrocampo a parte Lobotka. Dybala può essere fondamentale ora che hai trovato un finalizzatore come Malen. Hai bisogno di avere tutti gli effettivi, e che Soulè faccia il salto di qualità perchè ora arriva il momento decisivo della stagione. La Roma mi sembra attrezzata per arrivare fino in fondo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io non so se la Roma abbia l’imperativo di vincere domenica, a me non sembra una partita semplice. Se porta a casa un pari, tanto per cominciare il Napoli non ti prende punti, e poi c’è Inter-Juventus. E’ ovvio che se vinci dai lo scossone, ma se resta tutto così hai tolto una partita importante di mezzo. Anzi, secondo me il punto sarebbe peggio per il Napoli e la Roma avrebbe fatto una gran bella cosa. Ragazzi, il Napoli è sempre il Napoli…”

Mario Mattioli (Rete Sport): “Il Napoli credo che resisterà, si metterà un po’ a testuggine a subire, ma non penso che prenderà un’altra scoppola, ne ha perse fin troppe di partite e terrà duro…”

