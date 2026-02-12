Serie A: Roma-Juventus si giocherà domenica 1 marzo alle 20:45

Con la definizione del tabellone di Coppa Italia, la Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 27ª giornata di campionato.
La Roma sarà protagonista del big match contro la Juventus, in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Una sfida chiave nella corsa alle posizioni alte della classifica, che arriva dopo un weekend già denso di incroci importanti.
Le altre squadre coinvolte nella lotta per il quarto posto scenderanno infatti in campo sabato, con Verona-Napoli fissata alle 18:00 e Como-Lecce alle 15:00.
LEGGI ANCHE – Celik dice no ai 2,8 milioni della Roma: Inter e Liverpool lo corteggiano
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Vincere e sbatterli fuori dalla corsa Champions per me sarebbe il sogno erot1co finale, altro che vincere il derby coi piccioni.
Purtroppo i precedenti (quando i punti contano) non ci sorridono affatto… ma proprio per questo sarebbe una tripla soddisfazione.
Io sono onesto e dico non ci credo, ma non vuol dire che non ci SPERO.
Quella col Napoli è molto importante, ma questa penso che sarà veramente quella decisiva per il nostro campionato.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.