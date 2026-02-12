Calciomercato Roma: il Newcastle si fa avanti con Pellegrini per il dopo Tonali

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta avvolto dall’incertezza. Attorno al centrocampista della Roma continuano a rincorrersi voci di mercato che parlano di un possibile addio alla Capitale a fine stagione, uno scenario probabile visto che il suo contratto scadrà a giugno.
Le ipotesi non mancano. In Italia il nome di Pellegrini è stato più volte accostato al Napoli, mentre all’estero l’interesse sembra concentrarsi soprattutto in Premier League. Dopo un primo sondaggio del West Ham, nelle ultime settimane sarebbe entrato in scena anche il Newcastle.
Secondo quanto riportato da Football Insider, i Magpies seguono con attenzione l’evolversi della situazione del capitano giallorosso, individuandolo come possibile profilo ideale in caso di una partenza di Sandro Tonali, che potrebbe a sua volta valutare un ritorno in Italia.
A rendere il quadro ancora più fluido c’è la questione contrattuale. Pellegrini è legato alla Roma fino al 2026, ma al momento non risultano passi concreti verso il rinnovo. Una distanza che lascia aperti diversi scenari, soprattutto in vista della prossima finestra estiva, quando il club potrebbe essere chiamato a prendere una decisione definitiva.
ma sarà vero? tutte ste notizie adesso sono solo destabilizzanti, restiamo uniti, proprio come ha detto lui
Anche a.noi danno 80 milioni?
in effetti, per sostituire Tonali, è il primo nome che viene in mente…
Tonali è valutato 80 milioni.
Chi lo prenderebbe in Italia scusate?
Un consorzio?
certo certo…si proprio…tipico giocatore da premier
Aston Villa?
È una stupidaggine. Tonali non gioca di certo come Pellegrini.
Col cu che abbiamo, garantito che va in Inghilterra e si fa 38 partite con zero infortuni e 10 gol.
Personalmente, sono fermamente convinto che la maggior parte dei casi in cui un talento come il suo perde lo smalto è per via degli infortuni. Non necessariamente lunghi o seri ma anche piccoli, purché estremamente numerosi, che è esattamente il suo caso (su transfermarkt la sua sezione infortuni ha 3 pagine con 34 voci, inclusi brevi stop e stop più lunghi).
A livello fisico, il reiterarsi di infortuni li rende spesso cronici, che ha un effetto non solo materiale ma anche mentale, sia per il morale (ovviamente un po’ ti deprimi) che per il coraggio (per esempio, se sai che ti fai male a fare certi movimenti, è più facile che eviterai di rischiare facendo quello scatto in più… che magari ti cambierebbe la partita).
Insomma, se non dovesse risolvere questa sua fragilità, temo per lui che la sua carriera ad altissimi livelli sia definitivamente terminata. A meno di miracoli della medicina sportiva, vedo delineato per lui il ruolo di riserva di lusso in qualche club di fascia alta/medioalta. Il punto è: no possiamo permettercelo? Per me la risposta è chiara e nota da ormai parecchio tempo.
magari iniziamo a schierarlo dove rende meglio, cioè come trequartista, poi magari ne parliamo.
Secondo me, molti di voi, non guardano le partite allo stadio o in TV, ma le ascoltano per radio, perché non si rendono conto che nella posizione in cui gioca, non può arrivare mai in porta, soprattutto se chi gli sta a fianco sbaglia di continuo i passaggi.
proprio nun volete vince
Ormai siamo alle barzellette. Proponiamo uno scambio alla pari? Io Tonali li prenderei subito
Si certo si fanno tutti avanti a mercato chiuso poi quando si riapre una finestra di mercato tutti spariti.
Signori il pranzo è servito!!!!…..
Solito messaggio settimanale di Pocetta. Niente di nuovo.
Rinnovare. Serve gente come Malen e Zaragoza. Chi è qui da troppo tempo, ha fatto il suo tempo. Solo Mancini da tenere, intendendo tra i ‘senatori’.
Affronterei la questione rinnovo con un approccio pragmatico.
PELLEGRINI è un giocatore che proviene dalle nostre giovanili e questo lo rende prezioso per la compilazione delle liste UEFA, visto che noi abbiamo solo lui e Pisilli da inserire negli slot dedicati.
Viene spesso schierato titolare anche da Gasperini, un po’ per mancanza o acciacchi delle alternative, ma anche ora con Zaragoza viene e verrà spesso preferito dall’inizio perché dà più equilibrio e presenza in copertura.
Non è un fenomeno ma i suoi gol ed i suoi assist li ha sempre fatti, anche quest’anno che non le gioca tutte e che in zona realizzativa abbiano numeri non eccezionali.
Ad ora l’alternativa è tra perderlo a zero e rinnovargli il contratto.
Entro il tetto di 3 mln annui netti un nuovo contratto lo firmerei, ma se trova di meglio altrove e preferisce andarsene non è un dramma.
CELIK beneficia del bonus fiscale del decreto crescita, pertanto dare 3 mln netti di stipendio a lui costa meno di darne 2 ad un’altro. Considerato che anche x lui l’alternativa è tra perderlo a zero e rinnovare, tenuto conto del rendimento sia da braccetto difensivo che da esterno di fascia, per lui mi spingerei anche ad offrirne 3+bonus. A chi obbietta che non sa crossare evidenzio che siano già a quota 4 assist tra campionato ed EL. A chi obbietta che si rischierebbe una corsa degli altri all’adeguamento dello stipendio evidenzio che anche un calciatore può capire la differenza tra stipendio netto e stipendio lordo. Ndika, l’altro che gode del bonus fiscale, guadagna 4 mln netti, ma a Mancini non è mai passato x la testa di chiederli anche lui, perché al lordo l’ivoriano costa meno di Gianluca.
DYBALA guadagna 8 mln netti, cifra che potrebbe anche essere adeguata per un top player che le gioca tutte facendo spesso la differenza, ma per lui che ne gioca 20-25 l’anno e di queste meno della metà al top della condizione quella cifra andrebbe ridotta drasticamente a meno della metà. Spiacerebbe salutarlo, ma è arrivato a zero ed a 33 anni può andarsene nello stesso modo.
El SHA, infine, va ringraziato per la professionalità che ha sempre dimostrato, ma tra età ed acciacchi direi che possiamo anche salutarlo senza rimpianti.
Gli articoli come questo servono a creare ipotetiche aste che il procuratore può gestire con la società.
Dire che è seguito dal Newcastle significa che la prima offerta arrivata gli è reputata bassa.
Così si fanno nomi che offrono di più.
Lui e Celik possono far parte della rosa della Roma, ma mon credo che si possano permettere di chiedere quanto vogliono. Massara farà il suo lavoro, altrimenti si cercheranno soluzioni alternative.
