Ferguson, accuse dall’Irlanda. Kilbane attacca Gasperini: “Ridicolizza Evan, si intervenga”

Dall’Irlanda arriva una presa di posizione netta che chiama direttamente in causa Gian Piero Gasperini. A firmarla è Kevin Kilbane, ex nazionale irlandese, che dalle colonne dell’Irish Times ha difeso apertamente Evan Ferguson, puntando il dito contro la gestione tecnica e soprattutto comunicativa dell’attaccante da parte dell’allenatore della Roma.
“Qualcuno deve iniziare a difendere Evan Ferguson”, scrive Kilbane, criticando senza giri di parole alcune dichiarazioni pubbliche di Gasperini sulle condizioni fisiche del centravanti classe 2004, arrivato in prestito dal Brighton. Nel mirino finiscono in particolare le etichette di giocatore “incline agli infortuni” e una frase recente attribuita al tecnico, secondo cui Ferguson “rischia una piccola distorsione ogni volta che cambia direzione”.
Per Kilbane, si tratta di valutazioni che vanno oltre il campo e che rischiano di avere conseguenze pesanti: “Opinioni mediche espresse pubblicamente da un allenatore 68enne”, scrive l’ex calciatore, che avrebbero finito per danneggiare la reputazione di “uno dei migliori giovani talenti mai prodotti dall’Irlanda”, con possibili ripercussioni anche sul suo futuro mercato. Un atteggiamento che, sempre secondo l’Irish Times, finisce per “ridicolizzare il centravanti” anziché proteggerlo.
Nel suo intervento, Kilbane allarga il discorso anche alle scelte tecniche. A suo giudizio, Gasperini non avrebbe mai realmente puntato su Ferguson, preferendo profili diversi come Donyell Malen, arrivato nel mercato di gennaio, e il giovane Robinio Vaz, relegando così l’irlandese a un ruolo marginale. Da qui l’invito esplicito rivolto a Roma o Brighton: intervenire, ma “in silenzio”, per tutelare il giocatore.
A sostegno della propria tesi, Kilbane porta anche i numeri. Nonostante un ambientamento complicato e una prima esperienza in un campionato tatticamente esigente come la Serie A, Ferguson ha messo insieme 5 gol in 22 presenze complessive, considerando club e Nazionale, dati che l’ex irlandese giudica tutt’altro che fallimentari per un ventunenne.
Attualmente l’attaccante è fermo ai box dal 28 gennaio e sta proseguendo con allenamenti personalizzati. Intorno a lui, però, il dibattito è ormai aperto anche fuori dall’Italia.
Fonte: irishtimes.com
e allora, anche in ragione di questo commenti ridicoli, è meglio se torna indietro dal prestito.
Levategli il fiasco del vino.
Forse poteva dire che gli allenamenti di Gasperini sono troppo intensi e portano il giocatore agli infortuni. Così ci poteva anche stare.
Ma detta come l’ha detta non ha senso. Gasperini ci ha sempre puntato su Ferguson solo che ogni volta dopo poche partite si infortuna. Pare che questi ignorino tutti i problemi alle caviglie che ha il giocatore, altrimenti perchè mai la premier se ne sarebbe privata?
Mi piace il gasp non te le manda a dire
Io veramente non sapevo chi fosse… Per un attimo ho pensato che simili dichiarazioni fossero state rilasciate dal CT irlandese (che toppa)😆
Me lo ricordo Kilbane, faceva parte di QUELLA Irlanda, squadra capace di qualificarsi solo a forza di pareggi.
Qui però mi pare abbia toppato.
Gasp lo ha sotto gli occhi tutti i giorni e recentemente aveva anche dichiarato che ci puntava.
Purtroppo credo che Chilbein non abbia visto le partite giocate con la casacca giallorossa, e lo score solo con la Roma è impietoso.
Numeri buoni? A 17 anni vogliamo vedere le partite e i numeri di Foden, Nico Williams, Dani Olmo, Yamal… Dài.
Kilbane chi?
La rabbia fa dire cose sciocche, l’ intento protettivo dell’ irlandese non è centrato dal suo connazionale.
Ahahahaha ahahah
è vero che con i giovani ci vuole pazienza.
è vero che non è mai facile lasciare casa e trasferirsi in una piazza che ha fame di vittoria com’è Roma.
è vero che qualche infortunio di troppo non ha agevolato il ragazzo.
ma è anche vero che Ferguson di suo ci ha messo poco nella parte iniziale della sua esperienza e forse qualcosa in più nella seconda.
la verità è che, se guardate i movimenti d’attacco che l’irlandese fa, spesso sono sbagliati e che, forse, sia ancora grezzo e che magari, in un calcio fisico come quello irlandese probabilmente dia un’impressione diversa.
deve crescere e metterci del suo. soprattutto la testa.
qualcuno lo difende anche su questo forum. io ho smesso. che se ne torni in irlanda. ragazzo sfortunato, d’accordo, ma nella Roma non è piu tempo di scommesse o lungodegenti cronici
la verità fa male. se questo è uno dei migliori calciatori irlandesi de gli ultimi
anni, gli altri come sono? questo sig. kilbane, ha perso un’occasione per stare zitto. se le caviglie sono il suo tallone di
Achille, che colpa ne ha il gasp.
sfr. ❤️🧡💛
Ormai Achille è vecchio….da adesso se dice”la caviglia di Evan”
devo dire sinceramente che Ferguson non è stato trattato tanto bene dal mister,eppure a devo dire che non stava giocando male,anzi i suoi gol li ha fatti nonostante la squadra non produceva chissà quanto in attacco,poi ovvio che non è Malen,sono due giocatori totalmente diversi,io li vedrei bene insieme,Evan che lotta per creare gli spazi a Malen che si inserisce,perché l’olandese non potrà sempre fare tutto da solo in attacco altrimenti avrebbe già 10 palloni d’oro,ma dovrà essere affiancato da qualcuno,e alle spalle di loro due uno tra Dybala e Pellegrini,ovvio anche Soule abbiamo tante armi li davanti,e dobbiamo cercare di farle rend3re al meglio,e sinceramente per il tipo di giocatore che è Ferguson non è stato sfruttato nel modo giusto,lasciato da solo non rende,a sto punto era meglio darlo indietro,magari trovava più fortuna altrove,che cmq se la merita!!!!!
Non capisco a cosa ti riferisca,
di fatto quando era disponibile ha giocato SEMPRE.
Ma è al quarto infortunio in 6 mesi.
Il QUARTO.
E’ colpa di Gasperini?
Scusami, ma Gasp lo ha sempre schierato quando stava bene, poi se si infortuna ogni 4 partite la colpa dell’allenatore dove sta?
La realtà è che è una scommessa persa dalla società perchè si sapeva che aveva problemi alle articolazioni.
Kevin Kilbane…se è cosi forte ridarece i sodi e ripiateveloooooo…prima possibile….anzi prendeteve anche dovbrik “talento” ucraino….
gasp 💛♥️ è la as Roma
Evan disonora i nostri colori,tornasse tra i barbari, non v’è bastato Giulio Cesare che vi ha distrutto e conquistato
onore a gasp, disonore a Evan come lo chiamate voi
la as Roma si rispetta
stai fori
In effetti, dopo il casino fatto in Britannia, oltremare si sono un tantino preoccupati ed il visto non gliel’hanno voluto timbrare.
E così, ahimè, Cesarone nostro in Irlanda non ci è mai arrivato.
Sono l’unico in curva nord che ha comprato la maglietta col suo nome e numero.
Sono stato deriso perennemente per questa scelta infelice.
Persino Arena dimostra più voglia del 21 irlandese che quando scende in campo è irritante (come Dovbik sia chiaro), indisponente e soprattutto incapace di stoppare un pallone, di far salire la squadra, di inserirsi su cross dell’ala/terzino di turno.
L’arroganza di chi non sa nemmeno dove sta la classe calcistica presuppone che gli altri siano incompetenti, ma, andando indietro nel tempo persino il toro di Sora (buon Luiso) avrebbe segnato 10 gol in 22 apparizioni con il modulo di Gasperini, e qui ci vantiamo di 5 gol ( di cui 2 contro una squadra in europa league di categoria inferiore)
a giugno torna da dove è venuto così potrà essere tutelato al meglio.
dimenticavo ridateci i 10 mln più i danni per sto soggetto
Boh…..Io l’ho visto all’Olimpico contro il Sassuolo (tra l’altro le partite vanno viste dal vivo caro Kilbane….) e fino all’infortunio sembrava stesse facendo un favore a qualcuno a giocare:voglia zero
Bravo, hai centrato il problema. Gasperini lo ha spronato perchè vedeva infatti poco impegno da parte sua. Per correttezza bisogna dire che dopo si è impegnato di più ma i troppi infortuni hanno fatto il resto.
5 gol in 22 partite o capisci da solo no?! Che poi il ragazzo manco è male però è de cristallo!! Strano gli sia stato preferito Malen..
è lui che ridicolizza la Roma. Una punta che fa 5 gol in 22 presenze non può fare il titolare a Roma. Forse in Irlanda sì, ma non a Roma. Non è che Gasp non crede in lui. Punto.
Si queste dichiarazioni di Gasperini le avevo notate anche io e mi chiedo perché farle. Probabilmente se Ferguson fosse stato un giocatore di proprietà della Roma, non le avrebbe fatte, il che non è molto etico.
Pensavo che fosse qualcuno d’ importante invece è solo l’ennesimo opinionista che s’intromette in vicende che non lo riguardano. Mah…
Il ridicolo sei tu…..Ma se ha le caviglie di cristallo te la prendi con Gasperini?
mo l’attacco arriva dell’Irlanda e da un ex giocatore ( e’ un procuratore pure lui)
Ecco un altro complessato
il Cassano irlandese ? 🙂
…parlo di Kilbane ovviamente no Ferguson.
Sono d’accordo con Boniek che prima era gasato e poi si e’ spento, forse essendo stato messo continuamente in discussione pur sembrando all’inizio piu tecnico e vivace di Dovbyk. A 20 anni, magari anche incompreso e senza parlare la lingua dell’allenatore credo che abbia avuto un brutto periodo qua. Detto cio’ finalmente c’e’ Malen che ha messo d’accordo tutti!
secondo Kilbane Gasp dovrebbe rimanere fino a fine stagione con due centravanti che ci stanno sì e no una partita su tre.
Non farmi ridere 😂😂😂
DAJE ROMA
Mai scrivere dopo 5 pinte al pub, Kilbane
Sono abbastanza daccordo, in realta’ non si dovrebbe parlare di situazioni legate alla salute come ha parlato gasperini di Ferguson. Di angelino non Lo ha fatto.
Sarebbero tutelate dalla privacy oltre che al rispetto
Fergusson ha avuto le sue chances, ma se le è giocate male… Secondo me è un giocatore che ha dei limiti, più di così non può dare, e considerato il fatto che sicuramente non sarà riscattato, fa bene Gasperini a non puntarci per il futuro, probabilmente darà il cambio a Malen in questi mesi che mancano alla fine del campionato, ma poi sarà spedito in Inghilterra con il primo volo per Brighton… Comunque difficilmente sentiremo la sua mancanza…
Allora riprendetevelo. Come mai il Brighton non l’ha rivoluto e lui non se ne è andato? Almeno liberava spazio. Mostrasse le paxxe e giocasse. Conta la Roma, di Ferguson non me ne importa nulla
Gasperini non ha “invaso” alcun contesto medico.
Dire di uno, per fare un esempio, che dopo una lussazione ad una spalla è soggetto a recidiva non è spifferare una cosa riconoscibile da tutti.
È solo una CONSTATAZIONE DI FATTO!!!
Piuttosto trovo irrispettoso entrare nei meriti di altre squadre.
Il Gasp saprà rispondere a questa ingerenza…
Ferguson si è fregato con le sue mani, e non perché si infortuni spesso, ma perché quando è stato disponibile non ci ha messo il piglio giusto!
Cosa ne vorrà fare la Roma non lo so, se credere al suo talento (che ne ha tanto) o lasciar perdere perché suscettibile agli infortuni.
FORZA ROMA
Il pacco lo possiamo restituire è un calciatore in Italia da serie D già scritto a settembre
Ferguson si ridicolizza da solo….. Gasperini non c’entra niente.
Fermo restando che sembra che ti fa un favore ogni volta che va in campo (forse ha fatto qualcosina in più dopo che gasp la aveva spronato) i centravanti forti sono un altra cosa molto lontani da lui AVANTI GASP
ma su fai il bravo Kilcometechiami…Gasperini dicendo che non riesce ad allenarsi e che è fragile ‘in questo momento’ di caviglia lo difende pure spiegando che il non utilizzo è per via fisica e non tecnica…su su
quante volte ha giocato? contano i fatti ,2 partite e 5 fermo.questi sono fatti,certo qualche errore della societa’ nel prenderlo
Io la penso diversamente, Ferguson ha mostrato capacità, ma a volte non ha risposto alle attese, anche frenato a volte da malanni fisici (per alcune partite non avevamo centravanti!). Sicuramente con la sua età può crescere e molto, ma una piazza come Roma e le aspettative di rilancio ai vertici non consentono di aspettarlo a lungo…della serie o si rimbocca le maniche e cresce o torna casa. Per le affermazioni di Gasperini ritengo siano state fatte più per pungolare e spronare Ferguson a dare di più. Che pro ne ricava un allenatore ad affossare un suo giocatore? Alcuni giocatori, purtroppo vanno stimolati e se non reagiscono vuol dire che caratterialmente non sono adatti alla pressione e a giocare in grandi club.
La fortuna di Ferguson è che il termine di paragone era Dovbyk… poi un bel giorno entra in campo Arena, e segna. Là mi sa che Gasperini ha capito che in questa Roma basta avere un centravanti appena decente per segnare… e da lì a poco sono arrivati Malen + Vaz. Ora: Ferguson ha fatto 5 gol in 22 partite… Malen 3 in 2 partite… qualche differenza mi sa che c’è (e Malen non è un fuoriclasse – è ok, ma non un campione). Pure la scusa dell’ambientamento non regge… Malen un mese fa giocava in Inghilterra…
Posso dire che però Gasperini poteva pure astenersi dal dire che Ferguson si è fatto male addirittura schivando un giornalista? Professionalmente un giocatore lo distruggi. Bastava semplicemente limitarsi a dire che e’ infortunato e che sta provando a recuperare. A volte va un po’ oltre, questo va detto.
