Ferguson, accuse dall’Irlanda. Kilbane attacca Gasperini: “Ridicolizza Evan, si intervenga”

Dall’Irlanda arriva una presa di posizione netta che chiama direttamente in causa Gian Piero Gasperini. A firmarla è Kevin Kilbane, ex nazionale irlandese, che dalle colonne dell’Irish Times ha difeso apertamente Evan Ferguson, puntando il dito contro la gestione tecnica e soprattutto comunicativa dell’attaccante da parte dell’allenatore della Roma.

“Qualcuno deve iniziare a difendere Evan Ferguson”, scrive Kilbane, criticando senza giri di parole alcune dichiarazioni pubbliche di Gasperini sulle condizioni fisiche del centravanti classe 2004, arrivato in prestito dal Brighton. Nel mirino finiscono in particolare le etichette di giocatore “incline agli infortuni” e una frase recente attribuita al tecnico, secondo cui Ferguson “rischia una piccola distorsione ogni volta che cambia direzione”.

Per Kilbane, si tratta di valutazioni che vanno oltre il campo e che rischiano di avere conseguenze pesanti: “Opinioni mediche espresse pubblicamente da un allenatore 68enne”, scrive l’ex calciatore, che avrebbero finito per danneggiare la reputazione di “uno dei migliori giovani talenti mai prodotti dall’Irlanda”, con possibili ripercussioni anche sul suo futuro mercato. Un atteggiamento che, sempre secondo l’Irish Times, finisce per “ridicolizzare il centravanti” anziché proteggerlo.

Nel suo intervento, Kilbane allarga il discorso anche alle scelte tecniche. A suo giudizio, Gasperini non avrebbe mai realmente puntato su Ferguson, preferendo profili diversi come Donyell Malen, arrivato nel mercato di gennaio, e il giovane Robinio Vaz, relegando così l’irlandese a un ruolo marginale. Da qui l’invito esplicito rivolto a Roma o Brighton: intervenire, ma “in silenzio”, per tutelare il giocatore.

A sostegno della propria tesi, Kilbane porta anche i numeri. Nonostante un ambientamento complicato e una prima esperienza in un campionato tatticamente esigente come la Serie A, Ferguson ha messo insieme 5 gol in 22 presenze complessive, considerando club e Nazionale, dati che l’ex irlandese giudica tutt’altro che fallimentari per un ventunenne.

Attualmente l’attaccante è fermo ai box dal 28 gennaio e sta proseguendo con allenamenti personalizzati. Intorno a lui, però, il dibattito è ormai aperto anche fuori dall’Italia.

