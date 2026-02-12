ULTIME DA TRIGORIA – Ok Dybala e Vaz. Ancora personalizzato per Hermoso e Soulè

La Roma si avvicina al big match del Maradona con qualche segnale incoraggiante. Domenica sera contro il Napoli c’è in palio molto più di una semplice vittoria: con i tre punti, i giallorossi aggancerebbero proprio i partenopei a quota 46 in classifica.

Da Trigoria arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini. Nell’allenamento odierno Paulo Dybala e Robinio Vaz hanno lavorato regolarmente in gruppo, confermando il pieno recupero in vista della trasferta campana.

Situazione diversa per Koné, El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson, che hanno svolto ancora lavoro differenziato e restano in dubbio. Da monitorare anche Mario Hermoso Soulè: entrambi hanno proseguito con un programma personalizzato e potrebbero rientrare solo all’ultimo momento per essere convocati da Gasperini in vista del Napoli.

