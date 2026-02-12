FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 12 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:50 – Napoli-Roma, in vendita i biglietti del settore ospiti

È partita oggi, giovedì 12 febbraio alle ore 10:00, la vendita dei biglietti per Napoli-Roma del settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona. La gara, valida per la giornata numero 25 di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio alle 20:45. I tagliandi – disponibili sul circuito TicketOne, al costo di 45 euro – non potranno essere acquistati dai residenti della regione Lazio.

Ore 10:45 – Gattuso a cena con i romanisti

Prosegue il giro di Gennaro Gattuso per incontrare i convocabili in vista dei playoff di fine marzo. Dopo Milano e Bergamo, questa sera il ct sarà nella Capitale per cenare con i giocatori di Lazio e Roma: invitati Cristante, Mancini, Pellegrini, Pisilli, Zaccagni, Rovella e Daniel Maldini. Al momento sicuri della chiamata sono i primi romanisti, con possibili inserimenti di Pellegrini e Pisilli in caso di conferme. Le scelte definitive arriveranno tra il 15 e il 20 marzo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Koné ed El Shaarawy, corsa contro il tempo

Allenamento differenziato a Trigoria per Koné ed El Shaarawy in vista della sfida col Napoli. Il centrocampista francese lavora a parte ma proverà almeno a strappare una convocazione per la panchina, mentre il Faraone è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille e resta in forte dubbio. Lo staff monitora giorno per giorno le loro condizioni. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Napoli, novità in difesa e attacco per Roma

Domenica al Maradona contro la Roma, il Napoli presenta due rientri importanti: Buongiorno pronto a sostituire lo squalificato Juan Jesus a sinistra nella difesa a tre, mentre Politano tornerà titolare. Cauto ottimismo per McTominay, che dovrebbe farcela. Conte sfrutterà gli allenamenti di oggi, compreso un congiunto con l’Ischia, per definire l’undici da opporre alla squadra di Gasperini. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Conte e gli insulti a Manganiello, cosa rischia

Gli insulti di Antonio Conte all’arbitro Manganiello durante la sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro il Como finiscono sul tavolo del procuratore Giuseppe Chinè. Nel referto arbitrale l’episodio non è riportato, ma le telecamere mostrano chiaramente il labiale di Conte: «Almeno vallo a vedere, testa di c..». Probabile un patteggiamento con sanzione pecuniaria per limitare i danni. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…