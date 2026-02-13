Roma, il momento è adesso: occasione al Maradona, c’è un tabù da sfatare

Occasioni così, difficilmente tornano. Domenica sera la Roma ha davanti una possibilità concreta: vincere finalmente un big match e interrompere il digiuno di successi al Maradona, che dura dal 2018. Contro il Napoli, numeri e sensazioni sembrano oggi spingere dalla parte giallorossa.

Il momento racconta di una Roma in crescita, solida mentalmente e in buona condizione fisica. Situazione diversa per i partenopei, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia e impegnati in extremis nel tentativo di recuperare almeno Scott McTominay. Sullo sfondo, una gara che vale tantissimo anche per la classifica: con una vittoria, i giallorossi aggancerebbero proprio il Napoli a quota 46 punti.

Sono tre i fattori che alimentano l’ottimismo in casa Roma. Il primo riguarda i singoli: Paulo Dybala è tornato pienamente a disposizione e sarà al fianco di Donyell Malen, reduce dalla prestazione dominante contro il Cagliari. In gruppo è rientrato anche Robinio Vaz, mentre resta ai box Evan Ferguson, una situazione che continua a far discutere. A parte Manu Koné, difficilmente recuperabile, la Roma potrà contare sull’undici titolare.

Il secondo elemento è il calendario: una settimana piena di lavoro, senza impegni europei, ha permesso una preparazione mirata della sfida. Un vantaggio che accompagnerà la Roma per tutto il mese, a differenza di altre rivali dirette come la Juventus.

Infine c’è la cabala. Nelle ultime due stagioni, le squadre di Gian Piero Gasperini hanno spesso costruito proprio in questo periodo lo scatto decisivo. Lo scorso anno con l’Atalanta, tre vittorie in quattro partite e 14 gol segnati; l’anno precedente, un percorso simile, interrotto solo da una sconfitta contro l’Inter. Un precedente che alimenta aspettative e ambizioni.

