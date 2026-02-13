Roma, il momento è adesso: occasione al Maradona, c’è un tabù da sfatare

Occasioni così, difficilmente tornano. Domenica sera la Roma ha davanti una possibilità concreta: vincere finalmente un big match e interrompere il digiuno di successi al Maradona, che dura dal 2018. Contro il Napoli, numeri e sensazioni sembrano oggi spingere dalla parte giallorossa.
Il momento racconta di una Roma in crescita, solida mentalmente e in buona condizione fisica. Situazione diversa per i partenopei, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia e impegnati in extremis nel tentativo di recuperare almeno Scott McTominay. Sullo sfondo, una gara che vale tantissimo anche per la classifica: con una vittoria, i giallorossi aggancerebbero proprio il Napoli a quota 46 punti.
Sono tre i fattori che alimentano l’ottimismo in casa Roma. Il primo riguarda i singoli: Paulo Dybala è tornato pienamente a disposizione e sarà al fianco di Donyell Malen, reduce dalla prestazione dominante contro il Cagliari. In gruppo è rientrato anche Robinio Vaz, mentre resta ai box Evan Ferguson, una situazione che continua a far discutere. A parte Manu Koné, difficilmente recuperabile, la Roma potrà contare sull’undici titolare.
Il secondo elemento è il calendario: una settimana piena di lavoro, senza impegni europei, ha permesso una preparazione mirata della sfida. Un vantaggio che accompagnerà la Roma per tutto il mese, a differenza di altre rivali dirette come la Juventus.
Infine c’è la cabala. Nelle ultime due stagioni, le squadre di Gian Piero Gasperini hanno spesso costruito proprio in questo periodo lo scatto decisivo. Lo scorso anno con l’Atalanta, tre vittorie in quattro partite e 14 gol segnati; l’anno precedente, un percorso simile, interrotto solo da una sconfitta contro l’Inter. Un precedente che alimenta aspettative e ambizioni.
nell’articolo si dimentica di dire che la Roma è specializzata nel resuscitare i morti
io invece, per una semplice legge dei grandi numeri, visto che non vinciamo uno scontro dagli anni 70…
ho sensazioni positive !!! 😅
❤️🧡💛
sono positivo per questa partita, e la cosa mi preoccupa
I tabù purtroppo non si rompono facilmente perché anche se immateriali lasciano strascichi, confido nella determinazione di Gasperini nel fare un training positivo sui giocatori.
In ogni caso crederci è giusto montarsi la testa è pericoloso.
Abbiamo la fortuna che i 2 nuovi ultimi arrivati non hanno il classico braccino corto e sono molto sfacciati, ci provano sempre e daranno più scelte anche anche agli altri. Comunque, Malen, Zaragoza, Pisilli e Ghilardi DEVONO giocare titolari
Forza Roma
Senza fare troppe proiezioni, prima saremmo andati a Napoli come salire su un patibolo, ora andiamo in un arena a combattere ad armi pari.
Orgogliosi di questa Roma
FRS
I toni trionfalistici e speranzosi di questo articolo non li condivido affatto. Non che non mi auspichi di espugnare il Maradona ma abbiamo un consolidato percorso storico di momenti falliti nel fare lo scatto finale ed anche di resuscitare e rilanciare squadre in difficoltà evidente.
Vediamo che succede ma non mi va di alimentare illusioni.
La nostra storia purtroppo racconta altro.
Il Napule non è la squadra più forte di questo campionato e la Roma con Malen ha chance aimportanti da giocare; peccato Koné.
Chiariamo una cosa, ogni partita diciamo che è la piu importante, in realtà sono tutte importanti, anche se vinciamo a Napoli , quella dopo sarà importantissima, bisogna vivere partita per partita, non basta un punto, la classifica attuale non ce lo permette, le squadre sono tutte a 3/4 punti, bisogna migliorare nella gestione della gara e non commettere errori che ci hanno fatto perdere 5/6 partite, quindi a napoli si puo vincere, è una squadra che in questo momento di organico non è superiore a noi….
Io direi calma. Troppe volte al momento clou ci siamo scottati, illusi. Non mi fido di Conte , anche all’andata sembravamo favoriti e non c’ hanno fatto fare un tiro in porta. La Roma segna poco purtroppo e quando va sotto difficilmente recupera. Temo tutto : arbitro, var , ambiente, la conclamata incapacità di battere chi ti sta sopra. Personalmente non disdegnerei un pareggio. Forza Roma.
partita giocata sui nervi, auspicabile che nessuno dei nostri commetta sciocchezze. se reggiamo sul piano del dinamismo e’ probabile che ne usciremo bene.
