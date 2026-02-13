Le scelte di Gasperini per Napoli: Pellegrini e Pisilli partono avanti

Gasperini ha poche tentazioni e molte certezze in vista di Napoli-Roma. Al Stadio Diego Armando Maradona il tecnico giallorosso è orientato a puntare sull’usato (quasi) sicuro, con una formazione che ricalca quella vista nelle ultime uscite e con pochi ballottaggi ancora aperti.

Davanti non si scappa: la Roma riparte da Paulo Dybala. Considerate le condizioni non ottimali di Matías Soulé, ancora a parte in allenamento, la Joya resta il perno offensivo su cui costruire il piano partita. Al suo fianco agirà Donyell Malen, con cui l’intesa è ancora tutta da sviluppare ma ha già prodotto segnali concreti, soprattutto nella trasferta di Torino. A completare il tridente sarà quasi certamente Lorenzo Pellegrini, chiamato a dare equilibrio e qualità negli ultimi metri, con Bryan Zaragoza arma pronta dalla panchina per spaccare la partita nella ripresa.

Sugli esterni Gasperini va sul classico: Wesley a sinistra e Zeki Çelik a destra. Il turco resta una pedina importante nello scacchiere del tecnico nonostante il futuro contrattuale tutto da definire e l’interesse concreto della Juventus. In campo, però, contano rendimento e affidabilità, e Çelik continua a garantire entrambe.

Il vero nodo è in mezzo. Bryan Cristante è intoccabile, mentre al suo fianco il ballottaggio è apertissimo: Niccolò Pisilli è leggermente avanti su Neil El Aynaoui, con Gasperini tentato dalla freschezza e dall’intensità del giovane prodotto della Primavera.

Dietro, difesa a tre confermata. Gianluca Mancini e Evan Ndicka sono certezze, mentre resta in dubbio Mario Hermoso, alle prese con un ematoma al collo del piede. Lo spagnolo proverà fino all’ultimo, ma se non dovesse farcela è pronto Daniele Ghilardi, soluzione più difensiva ma già testata.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Romanista