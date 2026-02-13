Le scelte di Gasperini per Napoli: Pellegrini e Pisilli partono avanti

Gasperini ha poche tentazioni e molte certezze in vista di Napoli-Roma. Al Stadio Diego Armando Maradona il tecnico giallorosso è orientato a puntare sull’usato (quasi) sicuro, con una formazione che ricalca quella vista nelle ultime uscite e con pochi ballottaggi ancora aperti.
Davanti non si scappa: la Roma riparte da Paulo Dybala. Considerate le condizioni non ottimali di Matías Soulé, ancora a parte in allenamento, la Joya resta il perno offensivo su cui costruire il piano partita. Al suo fianco agirà Donyell Malen, con cui l’intesa è ancora tutta da sviluppare ma ha già prodotto segnali concreti, soprattutto nella trasferta di Torino. A completare il tridente sarà quasi certamente Lorenzo Pellegrini, chiamato a dare equilibrio e qualità negli ultimi metri, con Bryan Zaragoza arma pronta dalla panchina per spaccare la partita nella ripresa.
Sugli esterni Gasperini va sul classico: Wesley a sinistra e Zeki Çelik a destra. Il turco resta una pedina importante nello scacchiere del tecnico nonostante il futuro contrattuale tutto da definire e l’interesse concreto della Juventus. In campo, però, contano rendimento e affidabilità, e Çelik continua a garantire entrambe.
Il vero nodo è in mezzo. Bryan Cristante è intoccabile, mentre al suo fianco il ballottaggio è apertissimo: Niccolò Pisilli è leggermente avanti su Neil El Aynaoui, con Gasperini tentato dalla freschezza e dall’intensità del giovane prodotto della Primavera.
Dietro, difesa a tre confermata. Gianluca Mancini e Evan Ndicka sono certezze, mentre resta in dubbio Mario Hermoso, alle prese con un ematoma al collo del piede. Lo spagnolo proverà fino all’ultimo, ma se non dovesse farcela è pronto Daniele Ghilardi, soluzione più difensiva ma già testata.
Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Romanista
“Cristante è intoccabile”… Questo per i 2.000 tecnici e DS tra i commentatori
La penso come te, ma purtroppo è il calcio… Solet dell’ Udinese nella posizione di Cristante è 100.000 volte meglio…
io giocherei con un 3-5-2 : Dibala e Malen davanti, con Wesley e Celik quinti di sin e dx, e Cristante, Pisilli ed El Aynaoui a centrocampo; difesa, la solita, Mancini a dx, Ndika al centro e Ghilardi a sn. Il Napoli lo devi travolgere a centrocampo dov’è più forte con Lobotka, McTominay, ecc.
Sono d’accordo con te, ma al mister questa soluzione sembra piacere poco. Con Kone’ fuori, avrebbe un solo cambio a centrocampo (Pellegrini alto, riportando più indietro Cristante)
ci sta alla grande.
se dybala non regge i 90 min, nel 2′ tempo metti il folletto a saltare l’uomo …
è una partita importantissima.
❤️🧡💛
Concordo…ma “qualcosa” ci dice che Gasp non lo farà…
Io 😄che penso alla faccia che faranno certi utenti quando leggeranno che Bryan Cristante è intoccabile.
Su Lobotka mette Pisilli e su Hollyund mette Ghilardi. A dx o parte Dybala o direttamente zaragoza e a Sx Pellegrini. Secondo tempo Dybala e Zaragoza si sposta a sx al posto di Pellegrini.
Ma per quale motivo Pellegrini deve SEMPRE partire avanti ad altri? cosa ha dimostrato per poterlo fare?
Io pisilli lo metto davanti ed EL vicino a Cristiannte o al limite Zaragoza per sfruttare gli spazi che si creeranno in velocità.
Pellegrini fa un lavoro oscuro ma redditizio.
Ancora pellegrini… questo perché zaragoza ancora non è entrato negli schemi e comunque è una toppa messa lì con la speranza che a luglio arrivi un titolarissino
Zaragoza e’ andato in confusione gia in quei 10° col Cagliari, nella bolgia di domenica e’ improponibile giochi dall inizio.
Commentare è lecito, ma penso che Gasp ne capisca più di noi.Forza Roma.
