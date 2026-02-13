Le scelte di Gasperini per Napoli: Pellegrini e Pisilli partono avanti

13
154

Gasperini ha poche tentazioni e molte certezze in vista di Napoli-Roma. Al Stadio Diego Armando Maradona il tecnico giallorosso è orientato a puntare sull’usato (quasi) sicuro, con una formazione che ricalca quella vista nelle ultime uscite e con pochi ballottaggi ancora aperti.

Davanti non si scappa: la Roma riparte da Paulo Dybala. Considerate le condizioni non ottimali di Matías Soulé, ancora a parte in allenamento, la Joya resta il perno offensivo su cui costruire il piano partita. Al suo fianco agirà Donyell Malen, con cui l’intesa è ancora tutta da sviluppare ma ha già prodotto segnali concreti, soprattutto nella trasferta di Torino. A completare il tridente sarà quasi certamente Lorenzo Pellegrini, chiamato a dare equilibrio e qualità negli ultimi metri, con Bryan Zaragoza arma pronta dalla panchina per spaccare la partita nella ripresa.

LEGGI ANCHE – Carboni: “Zaragoza ha grandi numeri, ma dovrà sgomitare per fare il titolare”

Sugli esterni Gasperini va sul classico: Wesley a sinistra e Zeki Çelik a destra. Il turco resta una pedina importante nello scacchiere del tecnico nonostante il futuro contrattuale tutto da definire e l’interesse concreto della Juventus. In campo, però, contano rendimento e affidabilità, e Çelik continua a garantire entrambe.

Il vero nodo è in mezzo. Bryan Cristante è intoccabile, mentre al suo fianco il ballottaggio è apertissimo: Niccolò Pisilli è leggermente avanti su Neil El Aynaoui, con Gasperini tentato dalla freschezza e dall’intensità del giovane prodotto della Primavera.

Dietro, difesa a tre confermata. Gianluca Mancini e Evan Ndicka sono certezze, mentre resta in dubbio Mario Hermoso, alle prese con un ematoma al collo del piede. Lo spagnolo proverà fino all’ultimo, ma se non dovesse farcela è pronto Daniele Ghilardi, soluzione più difensiva ma già testata.

LEGGI ANCHE – Ufficiale il riscatto di Ghilardi: al Verona otto milioni più uno di bonus

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, il momento è adesso: occasione al Maradona, c’è un tabù da sfatare
Articolo successivoGraziani: “Malen sente il profumo della porta. Dovbyk lento e prevedibile. Ferguson? Non è una delusione”

13 Commenti

    • La penso come te, ma purtroppo è il calcio… Solet dell’ Udinese nella posizione di Cristante è 100.000 volte meglio…

  2. io giocherei con un 3-5-2 : Dibala e Malen davanti, con Wesley e Celik quinti di sin e dx, e Cristante, Pisilli ed El Aynaoui a centrocampo; difesa, la solita, Mancini a dx, Ndika al centro e Ghilardi a sn. Il Napoli lo devi travolgere a centrocampo dov’è più forte con Lobotka, McTominay, ecc.

    • Sono d’accordo con te, ma al mister questa soluzione sembra piacere poco. Con Kone’ fuori, avrebbe un solo cambio a centrocampo (Pellegrini alto, riportando più indietro Cristante)

    • ci sta alla grande.

      se dybala non regge i 90 min, nel 2′ tempo metti il folletto a saltare l’uomo …

      è una partita importantissima.

      ❤️🧡💛

  4. Su Lobotka mette Pisilli e su Hollyund mette Ghilardi. A dx o parte Dybala o direttamente zaragoza e a Sx Pellegrini. Secondo tempo Dybala e Zaragoza si sposta a sx al posto di Pellegrini.

  5. Ma per quale motivo Pellegrini deve SEMPRE partire avanti ad altri? cosa ha dimostrato per poterlo fare?

    Io pisilli lo metto davanti ed EL vicino a Cristiannte o al limite Zaragoza per sfruttare gli spazi che si creeranno in velocità.

  7. Ancora pellegrini… questo perché zaragoza ancora non è entrato negli schemi e comunque è una toppa messa lì con la speranza che a luglio arrivi un titolarissino

    • Zaragoza e’ andato in confusione gia in quei 10° col Cagliari, nella bolgia di domenica e’ improponibile giochi dall inizio.

  9. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome