Carboni: “Zaragoza ala pura, è una novità per l’Italia. Ha grandi numeri, ma dovrà sgomitare per fare il titolare”

Amedeo Carboni, ex difensore di Roma e Valencia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport presentendo così il nuovo acquisto targato Massara arrivato nella notte nella Capitale, Bryan Zaragoza.

“E’ successa una cosa strana – ha esordito il direttore sportivo – . La Roma ha preso un’ala pura e questa è quasi una novità per l’Italia, visto che ce ne sono molto poche. Parliamo di un ragazzo con grandi numeri, bravo nell’uno contro uno, velocissimo e che cerca sempre il dribbling. Deve migliorare la fase realizzativa, che aveva al Granada e poi si è persa nelle ultime due stagioni. Gasperini lo aiuterà in questo“.

Molti lo paragonano al Papu Gomez: è d’accordo?

“Mi sembrano diversi a livello fisico. Zaragoza è tutta fibra, Papu era più potente muscolarmente e si accentrava spesso e volentieri. Lo spagnolo se trova continuità può fare bene come Gomez, ma vedendo l’attacco della Roma dovrà sgomitare per essere titolare. Di certo ha caratteristiche diverse rispetto a un Pellegrini”.

Malen, Vaz e Zaragoza: la Roma è da Champions?

“Si è sicuramente rinforzata. Il valore aggiunto è Malen che ha grandi numeri ed è già pronto per fare benissimo in Serie A. Gli altri due andranno valutati e dovranno reggere la pressione di una piazza importante. L’adattamento quando passi da Granada o Vigo a Roma o Monaco di Baviera si sente”.

Fonte: Gazzetta dello Sport