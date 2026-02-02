Pellegrini, problema alla caviglia: in dubbio per Udinese-Roma. Gasp pensa alle alternative

Piove sul bagnato in casa Roma: il reparto avanzato, falcidiato da mille infortuni, rischia di perdere un altro pezzo in vista della delicata sfida di questa sera contro l’Udinese (fischio d’inizio ore 20:45).

Stando a quanto riferisce l’edizione on line de Il Romanista, Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema alla caviglia ed è in dubbio per la partita del Bluenergy Stadium.

In caso di forfait, Gasperini si troverebbe davanti a un bivio: o schierare un centrocampista in più, con Pisilli ed El Ayanaoui in campo insieme a Cristante, o puntare su uno dei giovanissimi acquisti di Massara, Venturino e Robinio Vaz.

Fonte: Il Romanista/ Rete Sport