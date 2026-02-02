Pellegrini, problema alla caviglia: in dubbio per Udinese-Roma. Gasp pensa alle alternative

Piove sul bagnato in casa Roma: il reparto avanzato, falcidiato da mille infortuni, rischia di perdere un altro pezzo in vista della delicata sfida di questa sera contro l’Udinese (fischio d’inizio ore 20:45).
Stando a quanto riferisce l’edizione on line de Il Romanista, Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema alla caviglia ed è in dubbio per la partita del Bluenergy Stadium.
In caso di forfait, Gasperini si troverebbe davanti a un bivio: o schierare un centrocampista in più, con Pisilli ed El Ayanaoui in campo insieme a Cristante, o puntare su uno dei giovanissimi acquisti di Massara, Venturino e Robinio Vaz.
Non spariamo sul pianista…
Meno male che quello di cristallo è Dybala. ma Dovbyk, Ferguson, Pellegrini… vere rocce!
pure perché ‘r pianista nun c’è… è ‘nfortunato.
Dispiace, ma è stato il giocatore più sopravvalutato della storia della as roma.
Sembra abbia fatto un provino a “Ballando con le stelle” e abbia messo male il piede.
Ma s’è fatto male scendendo dall’aereo???!!!
Ieri stava bene!
ieri stava bene ma sto giocatore e di cristallo…
…ma ieri sera si è slogato mentre ballava il tango col casquè
Per tua conoscenza si fa male anche quando sta nel letto e dorme!😂😂😂
va be’ poco importa giocheremmo comunque con un uomo in meno! forza Romaaaa!!
La fragilità di queste caviglie ormai è conclamata e ho il dubbio che il basso rendimento del giocatore sia legato anche alla sua paura di forzare. Purtroppo è il destino di molti potenziali top che per ragioni fisiche hanno visto la loro carriera sminuita.
Per la Roma e per Pellegrini è ora di trovare una quadra onde valutare una conferma con sostanziosa riduzione (60% ?) o mercato arabo/americano.
Ma sicuramente non una pedina su cui contare come titolare.
oppure sono coperture per mancate convocazioni. succede un pò ovunque. resta il fatto che è quasi sempre un uomo in meno in campo. non so se sia la testa o altro, ma il ragazzo non é da questa Roma. nemmeno a 1 milione l’anno di stipendio. è giusto che si guardi altrove
A 30 anni dopo 9 anni di roma tutto è stato tranne che un potenziale top,ex giocatore fisicamente e mentalmente,a roma ha goduto di radio e stampa a suo favore in maniera vergognosa.A giugno dovrà pensare di ritirarsi dalle scene calcistiche professionistiche.
basta con questo pseudo giocatore.
tanto non fa la differenza che ci sia oppure no ci tocca sopportarlo ancora purtroppo
Ma quale rinnovo a cifre contenute o contratto a gettone. Atleti che non hanno più niente da dire (se non in sporadiche apparizioni e mai contro squadre titolate) devono essere salutati a fine stagione e accompagnati fuori dai cancelli di trigoria.
E non mi riferisco solo a Pellegrini ma a tutti coloro che per limiti tecnici, mancanza di personalità e tenuta fisico/atletica costituiscono esclusivamente un problema all’interno di una rosa che ambisce ad essere finalmente competitiva
Dybala, Pellegrini, Elsharawy, Cristante, Ferguson, Dovbik, l’elenco è lungo…
kansas16, vedendo tutte le partite, non sono pienamente d’accordo su dybala e cristante che x quello che danno in campo, cristante fa pure il centrale difensivo all’occorrenza, potrebbero essere valutati a stipendio ribassato. sugli altri ciaone
Cosa c’entra Cristante con gli altri?
Gusti personali. Seppure mi sono esaltato con Bryan negli anni passati, in ottica futura vorrei semplicemente un centrocampo diverso. Inoltre troppo costoso il suo contratto. Poi capisco tutto ma a me il suo modo di stare in campo non piace e certi errori che fa non vorrei più doverli vedere.
Aggiungerei I Friedkin che dopo sei del la loro gestione se e certificato che non hanno la forza per competere contro le grande di Italia
Gasp davanti ad un bivio ma poco imbarazzante ..
scelga bene ..
spero in una bella Roma .. che corrano tutti e diano battaglia all’Udinese, sempre problematica per noi ..
Tutti fracichi i nostri…
magari….stringe i denti…
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
Robino Vaz non è in lista.
E’ campionato, non coppa. Inoltre dagli ottavi si possono aggiornare le liste, quindi doppia baggianata
quale lista ?
non è in lista per andare a ballare 🤣🤣🤣 ma dai ma lo segui il calcio???ma soprattutto la Roma??
….ma quando finisce st’agonia ???….rinnovo….
sarebbe una buona occasione per veder giocare robinho come centravanti con malen esterno… se hanno investito tanto sul giovane vuol dire che ha qualità
si vero, ma poi non avresti piu cambi validi a partita in corso
Gasp ha detto che la punta centrale è Malen.
Gialdi allora iniziamo la partita in 10!!!!!
Lasciarsi ora senza patetici strascichi…
La sorpresa sarebbe Venturino dal primo minuto a sx. La cosa più probabile un 352 con Pisilli incursore. Partita insidiosa. È vero che giovedì hanno tirato il fiato in diversi, soprattutto in difesa e sulle fasce, oltre che i nuovi in attacco non convocabili, ma sarà comunque difficile mantenere la necessaria aggressività dopo le fatiche di coppe. L’Udinese di quest’anno è una buona squadra ben allenata, una delle poche in A in grado di metterci in difficoltà sul piano fisico.
Chiedo venia, è da ieri che stò in fissa che dobbiamo giocare in Europa….. sarà er freddo!!!
Soule’ dietro Vaz e Malen
Venturino a sx o Malen con Robinio centravanti.
E figurati se questo mollusco non s’infortunava di nuovo…
E’ un incubo di cui non riusciamo a liberarci.
mi raccomando….cercate di rinnovare il contratto a costui…..invece di buttare i soldi con questo ,cercate di risparmiarli per un vero giocatore…..basta con questa gente che si fa male solo se guarda la tv…comunque vada se giocava , giocavamo in 10….perciò!
Da tifoso romanista, prima ancora che di calcio, io guardo la realtà dei fatti. E i fatti dicono una cosa chiarissima: a fine stagione la Roma può liberarsi di un peso enorme sul monte ingaggi.
Se davvero ci saluteranno i giocatori in prestito (escluso Malen) e quelli in scadenza di contratto, parliamo di un risparmio che fa girare la testa:
• 24–26 milioni di euro netti
• 41–44 milioni di euro lordi
Altro che spiccioli. Sono soldi veri, che oggi stiamo spendendo per giocatori che, piaccia o no, non rappresentano il futuro della Roma.
Solo i prestiti (senza Malen) ci costano 3,5–4 milioni netti all’anno. Per carità, qualcuno ha dato una mano, ma non puoi costruire una squadra così, tappando buchi ogni estate.
Il vero macigno però sono i contratti in scadenza: 20–22 milioni netti che se ne vanno via se non ci saranno rinnovi. E qui bisogna essere lucidi, non sentimentali. La Roma non può permettersi rinnovi pesanti solo per riconoscenza.
Questo possibile taglio del monte ingaggi non è una sconfitta, è un’occasione.
Occasione per:
• abbassare i costi,
• smettere di rincorrere emergenze,
• investire su giocatori affamati, giovani, sostenibili.
Per me il vero mercato della Roma non è chi compri, ma chi riesci finalmente a togliere dal bilancio.
Se sbagliamo anche questa volta, allora sì che non avremo scuse.
Celik sarà anche migliorato , ma non può chiedere 4 milioni, Pellegrini non ne parliamo, elsha ha dato il suo, Ferguson non viene visto neanche con il binocolo , tsimikas ha già il biglietto a fine stagione per il ritorno , dybala l’unica nota che terrei solo se rinnovasse a 3 milioni . Insomma speriamo bene
Sono d’accordo al 110%.
Rinnovo a 3 milioni…..ma quando mai, ma perché…….per me fuori tutti……aria nuova…..l’allenatore non si può affidare agli oracoli ogni volta per scoprire su chi potrà contare……..qui si stanno facendo battute sull’altezza di Zaragoza….io le farei sugli infortuni che affliggono continuamente taluni giocatori della Roma…..
L’importante è che non manchi nessuno in difesa, l’obiettivo di questa partita è chiaramente 0-1 e poi si fa la conta dei feriti…
uno che hai un diritto di acquisto a 7 non può essere una sorpresa come non può esserlo vaz pagato 25 . Quindi gioca venturino è la partita adatta perché non è un top club l UDINESE. Se devo tenere uno per forza fra pellegrini e dybala dybala mille volte. Finita un era di lui il faraone celik spero anche de cristante rinnovamento .
meno male ..gasp è fortunato
Come da copione mi verrebbe da dire. Per me neanche se segnasse 1 goal a partita (Fantascienza) andrebbe rinnovato. Stesso discorso ElSha. Ma se questi qui non giocano quando c’e’ emergenza, viste le prestazioni oscene che forniscono ma quando giocano????
Buoni solo a prendersi i soldi. Poi, piove sul bagnato, almeno si poteva chiudere, non dico tanto l’altro ieri (tanto le porte in faccia le avevi gia’ prese da tutti), Zaragoza che poteva essere abile ed arruolabile per stasera… ma va…
vi raccomando rinnovo a 6 milioni l’anno.
rinforzati dalla sua assenza
Pellegrini sta togliendo spazio a Pisilli che lo merita molto di più.
Spiace dirlo ma son contento del suo ennesimo infortunio e spero che giochi Pisilli, stasera e sempre.
Pisilli fa assist, si inserisce, tira da fuori, corre molto di più di Pellegrini, che da trequartista deve anche impostare il pressing alto e lo fa male, corre a vuoto e recupera pochi palloni.
