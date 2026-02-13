Graziani: “Malen sente il profumo della porta. Dovbyk lento e prevedibile. Ferguson? Non è una delusione”

«Se Malen fosse arrivato prima, la Roma avrebbe qualche punto in più». Non ha dubbi Francesco Graziani, uno che di attaccanti se ne intende. L’olandese e il suo impatto sulla serie A hanno stregato l’ex giallorosso.

Un aggettivo per descrivere Malen?

«Intuitivo. Perché si pone sempre dalla parte giusta. Quando l’ho visto con il Torino, mi sono bastati pochi minuti per pensare “la Roma ha trovato il centravanti giusto“, perché dialogava bene con Dybala e i movimenti erano sempre corretti. Per ora non mi sto sbagliando. Sente il profumo della porta e non gli servono tante occasioni per segnare».

Che differenze ha notato rispetto a Ferguson e Dovbyk?

«Malen si muove sempre, sa posizionarsi nel modo migliore quando deve ricevere palla. Difficilmente lo trovi con le spalle alla porta. È lui che detta la giocata, come con Mancini contro il Cagliari».

Anche a lei ricorda Vialli?

«Posso essere d’accordo con Gasperini e penso che per Malen sia un bel complimento. Essere accostati a un grande calciatore del passato è sempre piacevole, però poi devi dimostrarlo nel tempo. Anche Gianluca non era uno che ti dava un grande punto di riferimento. Era un attaccante atipico, che si muoveva molto».

Ferguson l’ha delusa?

«All’esordio mi aveva impressionato. È bravo, veloce, ma si è perso anche per qualche infortunio di troppo. Non mi ha deluso perché comunque è un ragazzo giovane. Ha dovuto cambiare mentalità, metodi di lavoro e alimentazione. Credo che Ferguson abbia un grande potenziale e, anche se dovesse giocare poco, potrebbe imparare tanto da Gasperini».

Come mai la cura Gasperini non ha funzionato con Dovbyk?

«Gasperini vuole attaccanti mobili, mentre Dovbyk è troppo statico. Non è male come attaccante, ma fa sempre le stesse cose. Tutti sanno che si sposta solo a sinistra per calciare con il piede preferito. Non è uno che non vede la porta, ma è troppo lento e prevedibile».

Impressioni su Robinio Vaz?

«Si vede che è un ragazzo veloce e bravo tecnicamente. Lui è un acquisto in prospettiva anche se si intuisce che potrebbe avere un futuro importante. Ci vuole pazienza, ma sicuramente ha trovato l’allenatore giusto con cui crescere. Gasperini è uno che migliora tutti i giocatori con cui lavora».

