Da Osho a Di Battista, 40mila firme per far lasciare Lotito. Il presidente: “Il dissenso esiste, ma…”

La petizione dei tifosi della Lazio che chiede a Claudio Lotito di lasciare la presidenza supera quota 40 mila firme, ma il patron non sembra intenzionato a cedere. Tra i firmatari ci sono nomi illustri come Fabrizio Alfano, Mauro Mazza, Angelo Mellone, il vignettista Osho e Alessandro Di Battista, tutti accomunati dalla passione per il club biancoceleste.
Molti dei sostenitori illustri partecipano anche a chat scherzose tra amici e soci del Lazio Club Montecitorio, dove figurano il deputato FdI Riccardo Zucconi, Paolo Barelli, Giorgio Mulè e il ministro Francesco Lollobrigida.
Lo sciopero della Curva Nord proseguirà domani sera a Ponte Milvio, in occasione della partita Lazio-Atalanta, replicando quanto già visto contro il Genoa. Tra i più decisi, Di Battista e Osho confermano la loro adesione. Altri, come Mellone, restano combattuti tra entusiasmo sportivo e dissenso verso la gestione del club.
Lotito, dal canto suo, mantiene la linea prudente: “Il dissenso esiste e va rispettato. La passione è l’anima della Lazio”. E rilancia i progetti futuri: “La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto per lo stadio Flaminio e a marzo illustreremo ‘Lazio 2032’, il nostro piano quinquennale di rilancio”. Nessuna intenzione di lasciare la presidenza, quindi, mentre la protesta dei tifosi continua.
Fonte: Corriere.it
nun me ricordo mai er nome der Grande Capo indiano…
Esti Quatsi!
Lotirchio resistiiiiiiii! Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Poracci!
il piano di rilancio prevede caciotte affumicate a fumatura lenta con legno di cedro e frassino: Andranno a ruba!
all interno del Flaminio appositi punti vendita con stand per animali vivi dove ammirare la mungitura in diretta e per le feste di natale il presepe vivente con mucca, asinello e pecore, il caccolaro farà Gesù bambino ed Olimpia in volo ad annunciare gli sconti di Natale
deso-lazio-ne…
Urge una contro-petizione “Lotito resisti”!
Dov’è che si firma?😅
Pensate quante firme taroccate, ma dove li trovano 40mila tifosi laziesi?
Da una parte Carlo Verdone, dall’altra Di Battista. Direi che solo per queste piccole sfumature si capisce la differenza abissale che intercorre tra noi e loro.
…e che nomi tra i deputati… complimenti gente per bene!!!
Di Battista in confronto a Lollobrigida,ministro psichedelico dell’Agricoltura,è un gigante del pensiero.Una delle tante perle di saggezza:«L’abuso può avere conseguenze molto negative, addirittura pericolose. Il meno che possa capitare è una sudorazione eccessiva, che può portare in casi estremi alla rimozione delle ghiandole sudoripare. Contraccolpi possono riguardare, il cervello, il cuore, il sangue troppo diluito, l’insonnia, danneggiare i reni». Poi il colpo di scena: «E uno dice “ammazza, il vino quante cose fa, e invece no, questa è l’acqua. L’abuso di acqua può portare alla morte, e allora immaginate la necessità, guardandola da una prospettiva salutistica, di inserire una etichettatura allarmistica sulle bottiglie d’acqua».
Lotito non verserà un euro nella costruzione del nuovo Stadio, quello che verrà costruito recuperando il Flaminio.
Caltagirone e altri palazzinari romani hanno già pianificato tutto. Per la Lazio non sarà un vero stadio di proprietà ma di cogestione.
La farsa quindi di Lotito è evidente a tutti.
Successivamente alla costruzione dello Stadio Lotito verrà spinto fuori dalla Lazio dai “soci” in affari dello stadio e organizzato un nuovo progetto che vedrà nuovi investitori internazinali.
Lotrito resisti!
Tocca organizza’ una “raccolta controfirma” a favore de lolito!
Bastano i 70000 dell’Olimpico…
Lolito resisti.
FORZA ROMA
Pure Di Battista è della Lazio! Mo se spiega tutto
mai avrei pensato che ci fossero 40 mila laziali
presidente non mollare i tuoi fratelli romanisti ti sosteranno fino in fondo !!
È veramente deprimente tutto ciò.
Fino a quando, con gli intrallazzi vi ha mantenuto in vita e anche a buoni livelli, il bello addormentato nel parlamento, era buono.
Cosa posso dire se non Lotito resisti.
( P.s. : leggendo tutta la sfilza di nomi , tra cui un ministro , si capisce chiaramente il perché non riusciamo a costruire lo stadio di proprietà)
“Tra i firmatari ci sono nomi illustri”, ce ne fosse quarcuno che conosco…
Stamo proprio a le celebrità der tipo; Federico Ciocchetti, consigliere municipale der comune de Settefrati, Alfonso Petronilla conduttore televisivo de TeleUniverso canale 12 der digitale terrestre, Glauco Boemi editorialista de ViterboToday…
Tieni duro presidente….. affondali!! 🤣😂🤣
io firmo pro Lotito,un compagno ultra nn va lasciato solo
Facciamo una contro-raccolta di firme per far rimanere Lotito a vita.
nomi illustri? ma chi li conosce, io di questi forse 1…
Poracci….
Ma che state a fa !!
Lotito é un patrimonio della città..é come se togliessimo pulcinella a Napoli
Lotito resisti
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.