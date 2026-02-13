“ON AIR!” – PIACENTINI: “Pellegrini ostaggio di un procuratore che gli ha fatto più male che bene”, ROSSI: “Ferguson l’unica delusione del mercato”, MATTIOLO: “Col Napoli è dura, serve una grossa prestazione”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma deve proporre il suo calcio a prescindere da chi ha di fronte, questo è il processo che si vuole portare avanti e spero che la partita di domenica sia quella che dà inizio all’innalzamento dell’asticella. Quello che a oggi è stata la delusione del mercato è Ferguson, che però è un prestito. Non è come Dovbyk, che pagato 35 milioni ora ti resta sul groppone. Questo per dire che magari noi a Roma dovremmo fare pace col cervello e stare più tranquilli. Mi pare che a la Roma sia quarta in classifica e nelle prime otto di Europa League, per cui aspetterei…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ghilardi è bravo, anche se Hermoso su Vergara non mi sarebbe dispiaciuto per caratteristiche e per rapidità nei primi metri. Hermoso è meno forte fisicamente, ma è più rapido nei primi metri, sul breve è più reattivo. Ndicka dovrebbe marcare Hojlund, anche se all’andata lo ha sofferto tantissimo e spero che Gasp abbia studiato qualcosa. In attacco mi aspetto Zaragoza dall’inizio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Hai di nuovo allungato la rosa con i recuperi di Dybala e Vaz e penso che alla fine Gasp andrà sul sicuro con due trequartisti e una punta. Su Pellegrini sono in difficoltà, credo che sia ostaggio di un procuratore che gli ha fatto più male che bene. Lui ovviamente non è obbligato, ma quando gestisci le cose con questo tipo di sovraesposizione mediatica alla fine ottieni il risultato che forse non avevi in mente… Dopo Totti e De Rossi, la fascia di capitano al giocatore romano e romanista ha fatto più male che bene: Florenzi è rimasto schiacciato, e Pellegrini idem. Per fare il capitano da romano, romanista e cresciuto nel settore giovanile devi avere le palle quadrate…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Massara è criticabile per determinate situazioni, ma è apprezzabile per altre. Ad esempio aver strappato Ghilardi a otto milioni: se lo rimetti sul mercato a giugno, quanto vale? Secondo me almeno 20 milioni li chiedi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il procuratore di Celik vuole tutti quei soldi perchè il giocatore è un titolare fisso. Lui ha chiesto tre milioni e mezzo, e la Roma ha detto di no. Però ci deve essere qualcun altro che quei soldi glieli dà, altrimenti resterebbe senza squadra. Celik non è un fenomeno, ma non è manco la pippa che tanti dicono. Se non gli dai i soldi i giocatori se ne vanno, lo avrebbe fatto De Rossi figuriamoci Celik. Pellegrini? Se fossi in lui, licenzierei chi scrive per lui…oggi leggo sul Corriere dello Sport: “Lorenzo centrale nella Roma perchè garantisce qualità, regia e fase difensiva“. Questo poteva andare bene se si parlava di McTominay. Ma perchè scrivere queste caz*ate, sono cose che offendono pure il calciatore. Io credo che sia il procuratore che fa fare questi articoli… ”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Pellegrini? Posso accettare che sia centrale dal punto di vista tecnico se parliamo di rotazione di quei 15-16 giocatori di cui parlava Gasperini, ma titolare inamovibile no. Al momento di titolari inamovibili vedo solo Svilar, Mancini, Konè e Malen. Dire che Pellegrini è centrale è una forzatura, e chi lo scrive gli fa del male…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per me Pisilli difficilmente non giocherà a Napoli, ma un piccolo ballottaggio con El Aynaoui me lo tengo fino all’ultimo. Questo è un turno molto importante: la Roma giocherà per ultima e avrà il destino in mano. Stavolta bisogna trovare il risultato, perchè la prestazione la squadra fa quasi sempre. Serve provare a vincere uno scontro diretto, o almeno non perderlo. I mezzi ci sono, ora serve una spinta in più. Davanti adesso hai le armi per essere più pericoloso, e questo ti può sicuramente aiutare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La partita di domenica sposta tanto. Se la Roma dovesse tornare con un’altra sconfitta, sarebbe abbastanza complicato dal punto di vista del morale e della consapevolezza. C’è la sensazione che la Roma debba spiccare il volo contro un Napoli in emergenza, altrimenti sarebbe dura ripartire con la consapevolezza di essere all’altezza delle altre…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Davanti ho un dubbio su chi giocherà insieme a Dybala e Malen: se la giocano Pellegrini, Soulè e Zaragoza. Se scegli Pellegrini è un conto, se scegli Zaragoza e Soulè è un altro, dai anche un segnale diverso. E conoscendo Gasp, mi sto convincendo che alla fine il mister sceglierà un giocatore più offensivo, quindi uno tra Zaragoza e Soulè. Su Dybala faccio riferimento alle parole di Gasperini, e quindi lo metto automaticamente in formazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il buon Malen ha bisogno di essere supportato, e se Dybala sta bene può essere una soluzione. Altrimenti c’è Soulè, ma anche lui ha qualche problema. La partita non so se sarà bloccata, il momento è delicato. In avanti ora la Roma ha la garanzia di questo olandese che può trovare la giocata vincente in qualunque soluzione. Se recuperi al meglio sia Dybala che Soulè avresti in mano un bel trio…”

Mario Mattioli (Rete Sport): “Occasione Roma? Al Napoli mancano un paio di pedine vere, ma è sempre il Napoli. Per me non è un’occasione, devi giocare al 100% per fare risultato da quelle parti. La Roma deve andare lì con tutti i crismi, la partita è molto difficile, se riesci a venirne a capo significa che avrai fatto una grossa prestazione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando il Napoli trova un attaccante contro che non dà riferimenti e si muove tanto, va spesso in difficoltà. Il Napoli gioca alto, e se aggredito può andare in difficoltà. Al Napoli gli mancano giocatori, ma ha comunque una gran bella squadra. E poi al Maradona ha la spinta dei suoi tifosi. La partita è complicata, e la Roma non potrà fare la partita che fa solitamente…”

Redazione Giallorossi.net