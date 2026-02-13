ULTIME DA TRIGORIA – Ok Soulè e Dybala. Out Konè, Hermoso e Ferguson

A due giorni da Napoli-Roma cominciano a delinearsi sempre più il quadro dei disponibili per la trasferta del Maradona, in programma domenica sera alle ore 20:45.
Recuperati Dybala e Soulè: i due argentini si sono allenati con il resto del gruppo anche oggi e dunque sono abili e arruolati per la partita contro gli azzurri di Antonio Conte: certa la presenza di Paulo dal 1′, meno quella di Mati, insidiato da Pellegrini e Zaragoza.
Proseguono lavoro personalizzato invece per Konè, Hermoso e Ferguson: a poco più di 48 ore dalla partita di domenica è difficile ipotizzare una loro presenza tra i convocati, ma la rifinitura di domani scioglierà i residui dubbi. Non recupera nemmeno El Shaarawy, fermo ormai da parecchio tempo per una infiammazione al tendine d’Achille che non sembra dargli tregua.
Redazione GR.net
Il Napoli sarà avvelenato ma meno riposato, ve prego almeno un punto.
