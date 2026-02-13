ULTIME DA TRIGORIA – Ok Soulè e Dybala. Out Konè, Hermoso e Ferguson

1
50

A due giorni da Napoli-Roma cominciano a delinearsi sempre più il quadro dei disponibili per la trasferta del Maradona, in programma domenica sera alle ore 20:45. 

Recuperati Dybala e Soulè: i due argentini si sono allenati con il resto del gruppo anche oggi e dunque sono abili e arruolati per la partita contro gli azzurri di Antonio Conte: certa la presenza di Paulo dal 1′, meno quella di Mati, insidiato da Pellegrini e Zaragoza. 

LEGGI ANCHE – Dybala c’è e torna titolare. E arriva il messaggio della Roma sul rinnovo…

Proseguono lavoro personalizzato invece per Konè, Hermoso e Ferguson: a poco più di 48 ore dalla partita di domenica è difficile ipotizzare una loro presenza tra i convocati, ma la rifinitura di domani scioglierà i residui dubbi. Non recupera nemmeno El Shaarawy, fermo ormai da parecchio tempo per una infiammazione al tendine d’Achille che non sembra dargli tregua.

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – PIACENTINI: “Pellegrini ostaggio di un procuratore che gli ha fatto più male che bene”, ROSSI: “Ferguson l’unica delusione del mercato”, MATTIOLO: “Col Napoli è dura, serve una grossa prestazione”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome