ULTIME DA TRIGORIA – Ok Soulè e Dybala. Out Konè, Hermoso e Ferguson

A due giorni da Napoli-Roma cominciano a delinearsi sempre più il quadro dei disponibili per la trasferta del Maradona, in programma domenica sera alle ore 20:45.

Recuperati Dybala e Soulè: i due argentini si sono allenati con il resto del gruppo anche oggi e dunque sono abili e arruolati per la partita contro gli azzurri di Antonio Conte: certa la presenza di Paulo dal 1′, meno quella di Mati, insidiato da Pellegrini e Zaragoza.

Proseguono lavoro personalizzato invece per Konè, Hermoso e Ferguson: a poco più di 48 ore dalla partita di domenica è difficile ipotizzare una loro presenza tra i convocati, ma la rifinitura di domani scioglierà i residui dubbi. Non recupera nemmeno El Shaarawy, fermo ormai da parecchio tempo per una infiammazione al tendine d’Achille che non sembra dargli tregua.

Redazione GR.net