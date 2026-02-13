Batistuta torna a Trigoria: “Qui mi sono divertito tanto, eravamo un gruppo fortissimo”

Gabriel Omar Batistuta è tornato a Trigoria. Dopo oltre vent’anni, il Re Leone ha rimesso piede al Fulvio Bernardini, accolto dall’abbraccio della sua Roma e dai ricordi di una stagione entrata nella storia. Un ritorno carico di emozione per uno dei simboli del terzo scudetto giallorosso, protagonista tra il 2000 e il 2003 con 87 presenze e 33 gol.
L’ex bomber argentino ha salutato dirigenti, staff e giocatori del presente, ritrovando volti amici e respirando di nuovo l’aria di quel centro sportivo che oggi appare profondamente cambiato, ma che continua a custodire la memoria di un’epoca irripetibile.
Da quanto non tornavi?
“A Trigoria non venivo da quando andai via nel gennaio 2003, passando all’Inter. Sono 23 anni. Tanto tempo. Ma fa sempre piacere tornare dove si è stato bene. E sono contento di rivedere vecchi amici”.
Tra questi c’è anche mister Ranieri, con cui hai vinto la Supercoppa Italiana del 1996.
“Milan-Fiorentina a San Siro, feci doppietta e alzammo il trofeo. Era la partita in cui dissi alla telecamera: “Irina, te amo””.
E poi la Supercoppa Italiana l’hai vinta anche con la Roma, nel 2001.
“Proprio contro la Fiorentina in finale, ma eravamo più forti. Vincemmo 3-0 e il primo gol lo segnò Vincent con un gran tiro da fuori area”.
Roma, la Roma, cosa sono state per te?
“Qui mi sono divertito tanto e ho raccolto i frutti di una carriera lunga, riuscendo a vincere uno scudetto storico per me e per la Roma. Facemmo 75 punti e io segnai 20 gol. La città esplose di gioia, una soddisfazione enorme”.
Che ricordi hai di quella squadra e dei tuoi compagni?
“Eravamo un gruppo fortissimo. Io, Totti, Cafu, Samuel, Emerson, Montella, questo signore qui vicino a me (Candela, ndr), Delvecchio. Fummo in testa praticamente per tutto il campionato e vincemmo in casa, davanti ai nostri tifosi, in una giornata indimenticabile”.
Un momento di quel campionato?
“Ce ne sono tanti, ma sicuramente la doppietta segnata al Parma nell’ultima partita del girone di andata. Vincemmo in rimonta una partita dominata, ma sfortunata negli episodi. Lì capimmo che potevamo farcela”.
Portavi il numero 18, allora. Come la maglia che hai ricevuto oggi dal Club.
“Beh, è stata quella del mio primo anno qui a Roma, ma soprattutto quella che per me, per noi, ha significato scudetto”.
La Roma di oggi?
“Gioca bene, Gasperini ha dato un’impronta alla squadra e anche una mentalità offensiva. Verrò a vedere una partita all’Olimpico, appena possibile”.
Quindi ci rivediamo?
“Dovrei tornare a Roma a maggio, magari in tempo per il derby di ritorno. Vediamo. Intanto, mi fa piacere essere qui oggi. Mando un saluto a tutti i tifosi romanisti, che sono sempre stati affettuosi con me”.
Fonte: asroma.com
Che giocatore, peccato essercelo goduto davvero solo un anno.
Ti amo!
‘Ho visto che molti imitano la mia mitraglia. La differenza è che la mia sparava davvero’
Avere Batistuta e Totti allora assieme e come se oggi avessi Haaland e De Bruyne prime. Anche apprezzando quello che i Friedkin siamo lontano da quei tempi dove su 11 giocatori 7 erano top player assoluti nei ruoli (Samuel, Cafu, Candela, Emerson, Totti, Montella, Batistuta).
mamma mia che giocatore, quanto mi gasava già alla fiorentina, quando venne alla Roma piansi di gioia!!!
Sei stato una splendida croce e delizia!
Averti ci dava PREPOTENZA, peccato che a Roma sei arrivato già “conciato” perché 3 scudetti non ce li toglieva nessuno!
Ho ancora negli occhi quel tiro a 3 metri dalla porta contro la juve che non ci permise di vincere (salvato sulla linea..!).
Quell’anno solo 6 goal, bastava arrivassi a 10 per vincere ancora…
Ma non ti si può che voler bene, RE LEONE!!!
FORZA ROMA
Non una bandiera della Roma, ma probabilmente il centravanti più forte che ho visto in 50 anni di esistenza romanista (a parte Voeller, che è un eroe fuori concorso… perché i miti sono tali per ciò che rappresentano nell’animo dei tifosi e non soltanto per ciò che hanno prodotto di buono sul terreno di gioco).
Forza Roma. Sempre.
