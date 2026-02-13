FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 13 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Malen ha il veleno che vuole Gasp

A Birmingham discutono, a Roma se lo godono: Donyell Malen è diventato il riferimento offensivo della squadra di Gasperini. L’olandese ha dato finalmente un’anima all’attacco giallorosso e anche al Maradona la Roma si affiderà a lui per tentare il colpaccio e agganciare il Napoli al terzo posto. Veloce, letale negli spazi stretti e intelligente nei movimenti, Malen ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà anche difensori più strutturati: domenica il duello con Rrahmani sarà uno dei temi chiave della sfida. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:35 – Napoli-Roma, aperto il settore ospiti

È partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Maradona in vista di Napoli-Roma. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente dai tifosi giallorossi non residenti nel Lazio, come stabilito dal provvedimento del Viminale dopo gli scontri del 18 gennaio sull’A1. Nessuna chiusura del settore ospiti, a differenza di Udine: a Napoli la scelta è concentrare i romanisti in un unico settore per ragioni di ordine pubblico. Chi aggirerà il divieto rischia il Daspo. (Corriere dello Sport)

