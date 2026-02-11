FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 11 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Totti verso il ritorno da uomo immagine

I Friedkin sono pronti a riportare Francesco Totti in società: l’accordo economico sarebbe già definito e da firmare entro fine stagione, con l’ex capitano entusiasta del ritorno. Il ruolo sarà istituzionale e rappresentativo, sul modello Zanetti all’Inter, più che da direttore tecnico. Restano da sistemare alcuni accordi commerciali: possibile un primo ingresso da consulente esterno. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Coppa Italia Primavera, Roma-Parma per la semifinale

Dentro o fuori per la baby Roma: oggi al Tre Fontane i giallorossi sfidano il Parma nei quarti di Coppa Italia, in palio la semifinale contro la vincente di Inter-Juventus. La squadra di Guidi, solida come quella di Gasperini e miglior difesa del torneo, valuta l’impiego di Arena: il rebus è tra allenamento in prima squadra o minuti in Primavera, ma le chance lo danno titolare all’Eur. La gara non sarà in tv e verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Roma. (Corriere dello Sport)

