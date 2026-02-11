FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 11 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Totti verso il ritorno da uomo immagine
I Friedkin sono pronti a riportare Francesco Totti in società: l’accordo economico sarebbe già definito e da firmare entro fine stagione, con l’ex capitano entusiasta del ritorno. Il ruolo sarà istituzionale e rappresentativo, sul modello Zanetti all’Inter, più che da direttore tecnico. Restano da sistemare alcuni accordi commerciali: possibile un primo ingresso da consulente esterno. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:30 – Coppa Italia Primavera, Roma-Parma per la semifinale
Dentro o fuori per la baby Roma: oggi al Tre Fontane i giallorossi sfidano il Parma nei quarti di Coppa Italia, in palio la semifinale contro la vincente di Inter-Juventus. La squadra di Guidi, solida come quella di Gasperini e miglior difesa del torneo, valuta l’impiego di Arena: il rebus è tra allenamento in prima squadra o minuti in Primavera, ma le chance lo danno titolare all’Eur. La gara non sarà in tv e verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Roma. (Corriere dello Sport)
Boh…non lo so. A me gli ex calciatori messi a fare gli ex calciatori mettono un po’ di tristezza.
Francesco deve aiutare Massara sul mercato, stop.
PICCOLA NOTA: Il ruolo che viene indicato sopra nell’articolo è lo stesso per cui lo stesso Totti lascio la Roma di Pallotta e si creo un problema interno.
Continuo a pensare che per Totti sia una leggenda vivente, abbia avuto frequentazioni che gli hanno fatto del male, come la sua ex moglie.
Se veramente fosse quel ruolo la, capirei tante cose successe in passato.
Misogenia, questa sconosciuta. Te pareva che non era colpa de Ilary. Ilary, che ovviamente non è Maria Teresa di Calcutta, è una donna le cui fortune non dipendono in alcun modo dall’uomo Francesco Totti. Era già famosa prima di conoscerlo, ha lavorato sempre, e la sua carriera è stata del tutto independente dall’ex marito, sia durante che dopo il matrimoni. Le questioni private le lascerei da parte. Tanto più che rispetto a noi sono vissuti su un altro pianeta.
era già famosa grazie a g.s. direbbe qualcuno….
“Se veramente fosse quel ruolo là, capirei tante cose successe in passato”, giusto, hai capito tutto, ma non ci voleva poi tanto a capirlo quando fai una conferenza stampa di addio nel Salone d’Onore della sede del CONI.
Ripeto quanto già ho scritto, vedrete che questa volta qualunque incarico andrà bene e non ci saranno polemiche.
Se le notizie su Totti sono queste non vedo che avrà un ruolo molto diverso da quello che ha avuto con la Presidenza Pallotta. Probabile che grazie alla guida di Ranieri sarà coinvolto anche in questioni tecniche quando sarà necessario ma è lontano dal ruolo di direttore tecnico a cui al momento di lasciare la Roma, sembrava aspirare.
Fa l’uomo immagine per tante aziende (tipo quella in cui è vestito da rugby che mostrano sempre su dazn), lo può fare anche per la Roma di cui è di fatto la personalità più conosciuta da 30 anni. Non vedo il problema, se non il fatto che Totti non è mai stato un aziendalista e un diplomatico, non vorrei che si tornasse alle immagini di lui con l’espressione nerissima in tribuna anche quando facciamo gol.
Tranquillo Sop non c’è più l’odiato Pallotta e poi non assisterà più con la faccia cupa ad un 3-0 contro Messi, Iniesta e Rakitić.
Secondo me Totti è un ottimo talent scout e deve lavorare con Massara, come la coppia Maldini-Massara al Milan o Sabatini-Massara alla Roma di anni fa.
Totti sarà l’immagine della Roma nel mondo…. questo è il suo ruolo x ora. in seguito con l’esperienza accumulata può mirare ad altro. non e’ scritto da nessuna parte che un grande campione sa fare tutto
Io mi sono fatto l’idea che visto il probabile addio di Dybala, l’unico calciatore in rosa, seppure lo si possa utilizzare ora con il contagocce, è l’unico calciatore con metadati elevati in rosa in ambito di comunicazione social, marketing e vendite commerciali a livello internazionale.
Dybala è l’unico calciatore in rosa con numeri importanti che possono attirare qualche sponsor, quindi si sta valutando di dare via Dybala in estate secondo me.
Però nessun calciatore attuale ha i numeri di Dybala quindi serve un nuovo uomo immagine di prestigio anche per il prossimo centenario è la figura perfetta è stata valutata poter essere Totti.
Come uomo immagine ci sta sotto questa ottica ed il problema è identificare un ruolo dove lui può rendere bene a livello operativo.
Per me la soluzione ideale poteva essere se avessimo formato l’U23, potevi lasciare grossa parte della gestione a lui, ovviamente assistito, ma dove diverse scelte di mercato in chiave U23, le sceglie lui e così lui acquisise esperienza, sia in un ruolo con varie responsabilità e dei poteri decisionali, ricoprendo nel frattempo un ruolo tipo da Vice Presidente dell’AS Roma.
Se poi dopo 1-2 anni fa bene con l’U23 ed ha imparato tramite questa esperienza più cose (perché non aveva voglia di fare corsi, studiare od imparare l’inglese o ci vuole più tempo per impararlo bene), allora può essere perlomeno più pronto per un ruolo più tecnico anche nella prima squadra. Totti può essere un ottimo innesto nell’U23 soprattutto per incoraggiare i migliori Primavera a passare nella squadra B e la loro crescita essere monitorata da lui, e convincere tanti giovani italiani di talento a giocare nell’U23.
Siamo ancora in tempo se ci sbrighiamo per incominciare l’iter per una squadra U23 in Serie C e potremmo riprendere parte del progetto e lavoro fatto fino allo scorso anno da Ghisolfi che da quello che si è appreso era già in stato avanzato pure, quindi non partiamo proprio da zero.
