“ON AIR!” – ROSSI: “Dopo ieri temo che l’arbitro possa farsi degli scrupoli col Napoli”, COSENZA: “Totti in un ruolo rappresentativo? Sarebbe svilente”, ORSI: “Malen bravo, ma ora vediamolo nelle partite da grandi”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’arbitraggio in Italia è diventato come la famosa scatola dei cioccolatini: non sai mai quello che ti capita. Gli arbitri non scendono in campo sereni, ne combinano una peggio dell’altra. Ieri sera il Napoli ha avuto un’ingiustizia che gli è costata l’eliminazione in Coppa Italia. E tra quattro giorni c’è una partita importante, e io un dubbio che una categoria così in confusione possa avere degli scrupoli nei confronti del Napoli…L’arbitro non sarà condizionato da quanto successo ieri sera? Io il dubbio ce l’ho. Non facciamo che ora deve pagare la Roma per quello che è successo ieri, perchè la Roma non c’entra niente. Mi aspetto un Sozza o un Colombo, non si inventassero un Chiffi o un Massa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Soulè un po’ mi preoccupa, l’ho visto sofferente contro il Cagliari. Però Zaragoza, che mi sembra uno che va a 200 all’ora, forse secondo me si trova meglio a destra che non a sinistra. Perchè da quella parte quando va sul fondo non crossa mai col sinistro, l’ha messa sempre col destro…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io contro il Napoli giocherei a specchio, con un 3-5-2, soprattutto se Konè dovesse recuperare. Dybala penso che sarà disponibile e che giocherà titolare. Io penso a un centrocampo con Pisilli, El Aynaui e Cristante, a Hermoso in difesa, e a un tandem d’attacco Dybala-Malen…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Malen è un bel giocatore, secondo me il prossimo anno può fare 12-15 gol, che non sono pochi. Per ora la Roma sta mettendo una buona base con lui, Wesley, Soulè, Pisilli, Konè, Ghilardi…insomma, la struttura c’è, ma mi raccomando date a Gasperini qualcosa in più l’anno prossimo… Totti? Ha girato il mondo e ha rapporti con tutti quanti, è stato ovunque…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Totti in un ruolo rappresentativo? A parte che decide Francesco, ma in questo caso diventerebbe lo scudo per i Friedkin e non conterebbe. Avrebbe solo da perderci lui e da guadagnarci loro, per me no. E’ come per Zanetti, la cui figura è svilita nel ruolo che ha, anche per Totti sarebbe svilente. Sarebbe come prendere Malen e metterlo a fare il vice Svilar…Ma come, Totti è uno che di calcio ci capisce come pochi e che può parlare con chiunque, e tu lo prendi per fargli fare in caso il consulente del consulente…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Era una follia che Totti non fosse nella Roma in questi anni. Se tu fatichi a vendere il marchio Roma all’estero, e lui accetta di farlo, alla fine…l’importante è che sia tutto molto chiaro, che vengano fissati dei paletti. Francesco rappresenta la Roma pur non essendo nella Roma, e allora a questo punto utilizziamolo nella Roma. E’ una cosa che potrebbe far bene, anche perchè come si inserirebbe nel triumvirato Gasperini-Massara-Ranieri che già fa fatica?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha bisogno del risultato più che della prestazione contro una big, perchè alla fine la prestazione la trova quasi sempre anche negli scontri diretti. Non so se la Roma voglia fare una partita diversa, io mi aspetto lo stesso spartito. E con un Malen così vedremo se avrai le armi per riuscire finalmente a vincere. Io mi aspetto ancora Pisilli in campo, mentre in difesa penso che Hermoso possa tornare titolare al posto di Ghilardi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma è nelle condizioni di andare a Napoli, che resta in emergenza, a fare una grande partita e puntando al bottino grosso. Serve una grande prova di personalità in uno scontro diretto, ti serve il colpaccio…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Totti? I tempi ci fanno pensare che si stia ragionando con calma e attenzione, anche se quella frasi di Ranieri mi ha fatto pensare che Francesco avesse già firmato, altrimenti non si sarebbe esposto così. Ci deve essere chiarezza sul ruolo, ma poi servono i fatti. Non è semplicissimo, perchè Totti è un’azienda, e la Roma, che è un’azienda, con Totti prende un’azienda. Io parto sempre dal presupposto che Totti nella Roma non può essere mai uno svantaggio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “L’idea oggi di andare a Napoli e pareggiare non mi attira. Non ci metterei la firma, non lo accetto preventivamente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La rosa si sta ampliando, Ghilardi sta dimostrando di poterci stare, Pisilli sta crescendo, e sono tutti segnali importanti in una stagione che va ancora definita sia in senso positivo, di mezzo o negativo. Ora devi stare sul pezzo. Purtroppo gli infortuni sono diventati una parte fondamentale, per il resto te la devi giocare. La Roma è in linea col suo percorso. Su Malen non vedo tutta questa sorpresa, fa il suo mestiere, fa il centravanti. Forse non eravamo più abituati…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Malen? Nessuno discute sul fatto che sia bravo, ma a Roma fai mezza partita e già si scomodano certi paragoni. Hai preso un ottimo centravanti, basta, e invece “sembra Vialli”, “sembra Pelè”, “sembra Maradona”…Vediamo quello che sa fare, poi a chi somiglia chissene importa, l’importante è che sia stato un acquisto giusto. Ha fatto molto bene col Cagliari, ora vediamo nelle partite da grandi…”

Mario Mattioli (Rete Sport): “Massara non lo scopriamo ora, spesso intercetta giocatori poco conosciuti che poi fanno carriera. Con Malen ha indovinato un giocatore giusto, che ci sta bene nel nostro campionato. Lui quando gioca è un continuo suggerire ai centrocampista cosa fare, ora non posso più dire di non sapere a chi darla, lui si propone costantemente, sia sulla fascia che stretto in verticale. Massara ha sicuramente pizzicato l’uomo giusto, ma occorre anche vedere come il centrocampo riesce ad alimentare la fame che ha Malen…”

Redazione Giallorossi.net