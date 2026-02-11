Giannini: “Malen può portare la Roma in Champions. E Totti sarà un grande valore aggiunto”

Giuseppe Giannini ha rilasciato oggi un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le parole dell’ex capitano giallorosso al quotidiano.
Che impressione le ha fatto Malen?
“Giocatore importante anche a livello internazionale, e si vede. Da quando è arrivato ha avuto un impatto notevole. Sta facendo bene e, in diverse movenze, ricorda davvero Gianluca Vialli come ha detto Gasp”.
Lui è il tipo di punta che serviva a Gasperini?
“Sì. Si vede che è sereno, gioca libero da pensieri, e quando un attaccante ha questa testa poi gli riescono le giocate. Sta sfruttando al massimo questo momento”.
Può essere l’uomo che trascina la Roma verso la Champions?
“Se continua così, sì. Deve restare concentrato e mantenere questo livello. Ha una grande facilità nel controllo del pallone, gestisce bene anche passaggi difficili, veloci o forti”.
Il paragone con Vialli è impegnativo. Che tipo di attaccante era Gianluca?
“Vialli univa forza, potenza, tecnica e intelligenza calcistica. Sapeva quando attaccare lo spazio con decisione e quando venire incontro per far salire la squadra e gestire il pallone. Fisicamente era strutturato, ma aveva anche una tecnica eccellente: calciava con entrambi i piedi ed era fortissimo anche in acrobazia. E poi aveva la mente libera, come i grandi attaccanti, come Malen”.
Cosa ne pensa del ritorno di Totti alla Roma?
“Rientro importante per tutti: per la piazza, per i tifosi, per lui e anche per la squadra. Una figura come la sua all’interno della società è fondamentale. L’importante è che abbia un ruolo operativo chiaro. Ma sono sicuro che lui e la proprietà avranno già parlato di questo aspetto: sarà un grande valore aggiunto per la Roma”.
Fonte: Corriere dello Sport
Almeno un pareggio a Napoli se no la vedo dura.
Non firmo
basta con questi paragoni che servono solo a sminuire il giocatore. Malen e’ forte ed e’ unico!!🤟
magari avesse l’impatto di Vialli: uno scudetto ed una finale Champions con la Samp.
con tutto il rispetto ma quale sminuire. forza Roma!
Quando leggevo:- “Meglio De Zerbi che Gasperini”. Antipatie o simpatie a parte, quante volte avrò letto stà frase, tutti spariti?! Poi se li definisci provocatori o infiltrati s’offendono … Meglio stendere un velo pietoso
Stavolta la sola l’ha presa Monchi, Malen a noi e Bailey a loro…esiste un Dio🤣
