De Zerbi-Marsiglia, è finita: risoluzione consensuale dopo le tensioni interne

È arrivata al capolinea l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia. Nella notte, l’Olympique ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico bresciano, confermando quanto ipotizzato nelle ultime ore dalla stampa francese.

Alla base della rottura, le forti tensioni emerse dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. A De Zerbi non era piaciuto l’atteggiamento della squadra durante la seduta di allenamento di martedì pomeriggio, dove si aspettava una reazione immediata sul piano caratteriale. Allo stesso tempo, anche la dirigenza del club non appariva soddisfatta dell’operato dell’allenatore, né dei suoi frequenti cambi d’umore, che avevano progressivamente incrinato il rapporto.

Nel comunicato ufficiale, l’OM spiega come la decisione sia maturata “al termine di discussioni che hanno coinvolto proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore”, definendola “difficile e collettiva”, presa nell’interesse del club in vista del finale di stagione. Il Marsiglia ha inoltre ringraziato De Zerbi per il lavoro svolto, sottolineando in particolare il secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25, augurandogli il meglio per il futuro.

Una separazione che arriva nonostante le dichiarazioni rassicuranti dello stesso De Zerbi nei giorni precedenti. Dopo l’eliminazione europea, il tecnico aveva ribadito la volontà di restare, parlando in conferenza stampa della “forza di ripartire” del gruppo. Un sentimento già espresso anche a dicembre, quando aveva dichiarato di vedersi al Marsiglia nel lungo periodo, nonostante critiche e pressioni.

Parole che oggi suonano lontane: il rapporto, da tempo segnato da un continuo “odi et amo”, si è definitivamente spezzato. Le strade del Marsiglia e di Roberto De Zerbi si separano così, molto prima di quanto entrambe le parti immaginassero.

Redazione GR.net