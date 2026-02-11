Dybala migliora e Konè accelera: Gasperini spera nel doppio recupero

La Roma guarda al Maradona con attenzione e una dose misurata di ottimismo. Quella di Napoli è una tappa cruciale del calendario e, in vista della trasferta, Gian Piero Gasperini monitora con particolare interesse le condizioni di Paulo Dybala e Konè, entrambi al lavoro per rientrare in tempo per la super sfida.

Per quanto riguarda la Joya, l’argentino sta smaltendo una infiammazione al ginocchio, problema che negli ultimi giorni ha mostrato segnali incoraggianti. Il fastidio è in netto miglioramento e l’obiettivo è quello di tornare ad allenarsi in gruppo nel corso della settimana, passaggio fondamentale per una possibile convocazione. Gasperini attende risposte dal campo, consapevole di quanto la qualità dell’argentino possa incidere in una gara di questo livello.

Più complesso, ma non impossibile, il percorso che riguarda Konè. Il centrocampista è alle prese con una lesione muscolare di secondo grado alla coscia, un infortunio che inizialmente sembrava destinato a tenerlo fuori fino a marzo. Il recupero, però, sta procedendo più rapidamente del previsto, tanto da alimentare una speranza concreta di poterlo rivedere a disposizione già per domenica prossima, anche se la prudenza resta d’obbligo.

Oggi la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico: gli occhi saranno puntati sull’infermeria: anche Ferguson, Vaz ed El Shaarawy sperano di lasciarsi alle spalle i guai fisici che li hanno limitati in queste settimane. Sembra certo il recupero dell’attaccante ex Marsiglia: già oggi è atteso il suo ritorno in gruppo. Stesso discorso per Hermoso, che al Maradona contenderà una maglia a Ghilardi.

