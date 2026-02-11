Tutti pazzi per Malen: segna come Bati e le magliette vanno già a ruba

Non è solo una questione di gol. Con Donyell Malen la Roma ha cambiato passo, e lo ha fatto in modo evidente. La doppietta contro il Cagliari ha certificato l’impatto dell’olandese, ma il dato più rilevante è un altro: la naturalezza con cui si è inserito in un sistema che richiede intensità, attacco dello spazio e partecipazione continua al gioco.
In meno di un mese Malen ha già conquistato tecnico, squadra e pubblico. Gasperini ne apprezza soprattutto i movimenti, il carattere e la capacità di lavorare in funzione del collettivo, aspetti che vanno oltre la finalizzazione pura. I gol arrivano come conseguenza. E arrivano in serie.
I numeri parlano chiaro. Con 3 reti nelle prime 4 presenze, l’attaccante olandese ha eguagliato Manfredini e Batistuta in questa particolare classifica d’esordio (il Re Leone salì a quota 6 alla quinta gara grazie alla tripletta contro il Brescia). Alle sue spalle restano Lukaku con 2 gol e Dzeko, Balbo, Pruzzo e Montella fermi a una rete. Un confronto che da queste parti pesa sempre.
L’effetto Malen è evidente anche fuori dal campo. Tra i tifosi romanisti è esplosa una vera e propria febbre: meme virali, paragoni illustri e un boom nella vendita delle maglie nelle ultime 24 ore. Dall’altra parte, i sostenitori dell’Aston Villa manifestano apertamente il loro disappunto, chiedendo spiegazioni per una cessione che oggi appare difficile da digerire.
Se il centravanti sta entusiasmando nella Capitale, il giamaicano Bailey tornato dal prestito a Birmingham è criticatissimo dai tifosi che rivorrebbero invece indietro l’olandese. Ma Donyell sarà riscattato a fine stagione, in un modo o nell’altro. È stato preso in prestito oneroso per due milioni di euro fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 25, che diventerà di fatto obbligo al verificarsi di due condizioni: che la Roma si qualifichi in Champions o in Europa League e che lui, Malen, disputi almeno la metà delle partite in questi mesi. Un fatto che può già definirsi scontato.
ottimo impatto ma calma.
non mettiamogli troppa pressione.
cmq nel primo gol contro il cagliari ci sono troppe cose fatte bene tutte insieme per essere un caso…
❤️🧡💛
Il paragone con Batigol mi fa venire i brividi.
Ma per favore dai, parliamo di gente che ha fatto la storia qua a Roma e affiancargli uno che è arrivato adesso dopo solo 3 partite la dice lunga sul velenoso clima romano.
Diamo tempo al tempo e semplicemente consideriamo l’olandese un tassello Fondamentale della squadra, cioè un finalizzatore della superiorità che la squadra evidenzia in ogni partita sul piano del gioco.
Batistuta è stato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio.
Se non avesse scelto il cuore a Firenze e poi a Roma (lo voleva mezzo mondo quando venni qui) avrebbe vinto molto molto di più, in questo io lo paragono a Totti.
Sinceramente eviterei questi paragoni, ma lo direi per chiunque in serie A, Lautaro incluso.
A me piacerebbe fosse il nuovo Voeller, dal baffo al pizzetto è n’attimo 🙂
Non nominate il Bomber perchè andiamo nel Sacro e lì non si scherza però-
Sono sorpreso che non siano ancora partiti gli articoli in cui Barcellona, Real Madrid, Manchester, PSG, Catanzaro, Boston Celtics, NY Yenkees, il Mossad e la Filarmonica di Vienna hanno contatto gli agenti e puntano su di lui per la prossima stagione….
io penso che Donny con la pressione ci vsda a nozze.
poi non scordiamoci che ci sono i mondiali e per lui, come sarebbe stato anche per Zirkzee fosse andata in porto, e’ un occasione ideale per mettersi in evidenza.
Tutte le mattine a quest’ora stai qui a sproloquiare di pallone.
Pur di essere in pole position nei commenti, ti porti il cellulare al bagno.
Mi sorge spontaneo . ma quando ci vai a lavorare?
a rudy, Malen có la pressione pó segná a valanga, artro che nun mettejela…je serve come ‘r pane.
Zenone,
se parli con me, basta dover andare al lavoro in Metro e hai mezzora di bonus per le cavolate…..
ci sono 2 cose che non mi piacciono di Malen:
-le continue storpiature del suo nome, giochi di parole e altri tentativi di risultare simpatici o ironici che non sortiscono effetto..
-il continuo tentativo generalizzato di accostarlo ad altri giocatori: è tecnico, rapido nello stretto, bravo nel primo controllo di palla, abile nel posizionamento e nell’inserimento tra le linee avversarie, giocatori che avevano alcune di quelle caratteristiche ce ne sono stati tanti..
Quello che invece mi piace di Malen è che Gasperini riuscirà, col lavoro e il gioco di squadra, a fargli fare un sacco di gol, viste le sue caratteristiche.
Saranno fondamentali i recuperi degli infortunati al più presto, non tanto per la partita di Napoli, dove malgrado sia indispensabile fare risultato, speriamo che sia raggiungibile senza aver bisogno di forzare il rientro in campo di nessuno.
Piuttosto visto che si giocherà una volta a settimana, Gasp avrà modo di allenarli fisicamente e tatticamente fino all’impegno del 12 marzo di Europa League. Da quella partita inizieranno gli ultimi 2 mesi e mezzo di stagione che andranno affrontati al massimo con il doppio impegno settimanale!! Speriamo che le fatiche di Coppa Italia del Napoli e la rosa corta di Conte siano ben sfruttate dai nostri. Già col Cagliari sono sembrati devastanti, in contrapposizione alla partita di Udine che invece fu condizionata dalle fatiche di E.L. giocata in 10vs11, in cui i Friulani sono sembrati fisicamente più performanti.
Era più bello Batistuta ma Malen è altrettanto efficace, forse più mobile e veloce, meno potente. Un tassello importante per la Roma da vertice.
Non so cosa intendi per bello, se intendi l’ aspetto fisico credo conti poco, se intendi bello a vedersi nei movimenti, credo che Bati fosse molto più sgraziato e meno elegante
Fisicamente forse , come movenze in campo sicuramente no. Batistuta tiro micidiale è forte di testa , Malen sicuramente più tecnico e devo dire non ci vuole molto. Ricorda più El Kun Aguero per fisico e movenze. Stiamo parlando di due fenomeni
Effettivamente se gli metti una parrucca sembra Gomez degli Addams
Ottimo calciatore con carattere con “spalle larghe”, ottimo acquisto di Massara.
Tutto giusto ma non lo ha acquistato Massara,Malen è opera di Friedkin come detto da Gasperini. massara è andato solo a firmare i documenti..
Questo solo per puntualizzare visto che anche tu hai puntualizzato.
Friedklin conosceva Malen ? Presidente molto tecnico, segue anche il calcio internazionale. Io non ne avevo mai sentito parlare. Complimenti anche se io non faccio testo
Che spolliciate?
Lo ha detto Gasperini
@LORDKYRON Ma che te stai a inventa? Gasperini che si abbassa a dire una cosa così insolente e infantile contro un suo collaboratore? E poi basta cercare su google gasperini malen friedkin site:giallorossi.net e vedi che non c’è nulla. Certa gente ha le visioni sciamaniche
Nel primo gol contro il Cagliari impressionano il movimento per dettare il passaggio ed il primo controllo, personalmente m’è rimasto impresso uno stop su una fucilata di Pisilli. Tanta roba. Bel giocatore.
Riscatto per forza!
in estate:
Out: Dovbyk + Ferguson
Dentro: Malen + Vaz
per fortuna che non abbiamo preso Zirkee…. forza Roma e forza malen
te l immagini c avessimo Zirkzee esterno offensivo a sinistra? . . .
Raspadori nel caso
esatto, Raspadori il primo gol di Malen nemmeno se lo sogna?
il tocco a seguire…mamma mia ragazzi.
alla fine vedremo i gol di Raspadori e di Malen a fine campionato, che cmq lasciano il tempo che trova però questo 12 gol li fa ad occhi chiusi.
4 partite 4 e già è Batistuta… MAGARI!!!
Ma un pò più d’equilibrio nei giudizi… no ehhh, non è che è un dovere batte a tutti i costi la grancassa se la prestazione è buona e poi daje giù, ancora più forte, quando sarà mediocre.
completo, per coloro che nominano Bati invano (peccato mortale), Gabriel Omar Batistuta (l’uomo che se gli passi un boiler è capace de spedirtelo de collo-piede sotto al sette):
454 presenze, 245 goal e 34 assist,
1 volta giocatore dell’anno, 6 volte capocannoniere in varie competizioni, 2 volte vincitore Coppa America, 1 Scudetto con la Roma, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 1 Campionato Argentino (River Plate). Nazionale Argentina 78 presenze 55 goal!
Ma come si può lontanamente pensare di fare paragoni tra Bati e Malen?
Locoidon se qualcuno di chi commenta si va a rivedere il gol di collo pieno fatto da Batistuta alla Fiorentina…….., fermo restando le fortunatamente indubbie qualità di Malen………
facciamo almeno pedro manfredini ; comunque il regazzo corre e si impegna , salta di testa più dei difensori ( ed è alto solo 1,75 ) ; eravamo abituati a gente che bighellonava per il campo
È bravo ma è presto per esaltarsi, si muove bene ha tecnica, vediamo com’è quando le partite sono sporche con difese più cattive, curioso di vederlo a Napoli!!!
Solite baggianate dei giornalisti romani,dopo 4 partite già il paragone con batistuta…che pena
malenaldo
il primo gol contro il Cagliari ,defilato a dx con il difensore attaccato ,il portiere che ti chiude la porta , è impossibile segnare
Io pure in giro su internet vedo gente che mette gif o meme di “o fenomeno” Ronaldo che a mio parere è stato il centravanti più forte di tutti sicuro e tra i primi 5 più forti della storia del calcio anche, poi paragoni con Batistuta…ok l’entusiasmo fa parte del romanista come il lamentarsi ed il pessimismo. Cerchiamo equilibrio, forse abbiamo trovato un attaccante dopo anni.
a Roma tra una partita e un altra sei Dio o un burino, Gasp dopo Udine tanti lo volevano scambiare per Runjaic, RUNJAIC *ORCO *IOOO
La piazza Roma ha zero abilità nel stare calma. ma proprio zero, e infatti 3 scudetti in 99 anni
Menez il nuovo Zidane, pellegrini il nuovo Giannini, Dzeko il nuovo van Basten, ora Malen il nuovo Ronaldo/Batistuta.
Ragazzi piano, il giocatore è forte, ha tutto per essere un grandissimo attaccante, ma deve dimostrare ancora di poter essere un top.
Me lo godo senza fare paragoni.
Malen non deve dimostrare nulla dato che credo che il suo percorso di crescita sia bello che ultimato, questo è il suo livello, un ottimo livello, ovviamente me auguro anche io un picco de carriera con noi in giallorosso. Ma il giocatore è fatto.
secondo me è un calciatore che si consacrerà con Gasperini, non credo che il suo percorso di crescita sia ultimato: in carriera ha fatto 160 partite da centrale 90 da ala destra e 90 da ala sinistra, questo significa che è uno che si adatta, lavora e prova a fare quello che l’allenatore gli chiede.. Gasp riuscirà sicuramente ad esaltarlo, è riuscito a farlo con giocatori molto meno forti di lui: tempo al tempo!!
Questi scrivono fanno paragoni e pensano che noi tifosi siamo degli scemi.
senza offesa per Malen, che a me piace molto.
ma leggere Batistuta e Malen nella stessa frase è un colpo al cuore di chi ama questo sport.
abbiamo avuto Gabriel a 33 anni, ma nessuno pare ricordare il Batistuta della Fiorentina.
una tassa. non segnava 3 gol in 5 partite. come Malen.
segnava 5 gol in 5 partite. era una tassa continua.
non scherziamo proprio. Gabriel Batistuta è stata una delle punte più forti della storia del calcio.
Malen visto in queste prime partite si muove da vero attaccante. Ben diverso da Ferguson e Dovbik che hanno difficoltà a farsi trovare al posto giusto davanti alla porta al momento giusto. Anche senza Dybala sa crearsi occasioni perchè è un vera bestia da area di rigore.
Ma ancora appresso a sti giornalai da 4 soldi, devono scrivere, due partite senza segnare e parte la cantilena se varrà la pena riscattarlo e la cifra è esagerata e taratun taratan. Malen è stato un ottimo investimento, mi sembra un upgrade di Retegui addirittura, con Gasperini che lo va overperformare e gli ha ritagliato il ruolo perfetto, con i prezzi che girano oggi, Piccoli è costato lo stesso alla Fiorentina, Bailey ti costava lo stesso di riscatto, pensate che doppio pacco che gli abbiamo rifilato al Mago delle truffe, è stata una grande operazione, al contrario di Dovbyk ma li vabbè c’era la greca che dominava incontrastata Trigoria, pensa te come stavamo messi.
Andiamoci piano…. Con i paragoni, secondo me è buono e potrebbe essere più una seconda punta che una principale occorrerebbe un altro centrale da affiancargli in certe partite… Oltre a qualcuno alla Di Marco che sappia crossare..
Forse è anche più forte di Batistuta, e tolgo il forse. Ora io non so questo fenomeno da dove deriva. Ma di sicuro contraddistingue la maggior parte della tifoseria. Uno azzecca 2 partite è parte il toto erede.
i paragoni piacciono ai giornalisti , che altrimenti non saprebbero di che scrivere ; liedholm li prendeva in giro dicendo ” questo assomiglia a di stefano ” o ” questo assomiglia a garrincha” , poi li lasciava in tribuna , neanche in panchina
A parte i paragoni che lasciano il tempo che trovano, mi chiedo solo una cosa: ma se fosse arrivato ad inizio stagione, quanti punti in più avrebbe la Roma? Lascio a voi ogni dubbio in merito e questo fa pensare molto quanto un acquisto giusto o sbagliato possa incidere sulla stagione di una squadra. Un solo giocatore!
La storia non si fa con i se. Ringraziamo che sia comunque arrivato e speriamo continui a far bene
