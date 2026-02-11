Tutti pazzi per Malen: segna come Bati e le magliette vanno già a ruba

Non è solo una questione di gol. Con Donyell Malen la Roma ha cambiato passo, e lo ha fatto in modo evidente. La doppietta contro il Cagliari ha certificato l’impatto dell’olandese, ma il dato più rilevante è un altro: la naturalezza con cui si è inserito in un sistema che richiede intensità, attacco dello spazio e partecipazione continua al gioco.

In meno di un mese Malen ha già conquistato tecnico, squadra e pubblico. Gasperini ne apprezza soprattutto i movimenti, il carattere e la capacità di lavorare in funzione del collettivo, aspetti che vanno oltre la finalizzazione pura. I gol arrivano come conseguenza. E arrivano in serie.

I numeri parlano chiaro. Con 3 reti nelle prime 4 presenze, l’attaccante olandese ha eguagliato Manfredini e Batistuta in questa particolare classifica d’esordio (il Re Leone salì a quota 6 alla quinta gara grazie alla tripletta contro il Brescia). Alle sue spalle restano Lukaku con 2 gol e Dzeko, Balbo, Pruzzo e Montella fermi a una rete. Un confronto che da queste parti pesa sempre.

L’effetto Malen è evidente anche fuori dal campo. Tra i tifosi romanisti è esplosa una vera e propria febbre: meme virali, paragoni illustri e un boom nella vendita delle maglie nelle ultime 24 ore. Dall’altra parte, i sostenitori dell’Aston Villa manifestano apertamente il loro disappunto, chiedendo spiegazioni per una cessione che oggi appare difficile da digerire.

Se il centravanti sta entusiasmando nella Capitale, il giamaicano Bailey tornato dal prestito a Birmingham è criticatissimo dai tifosi che rivorrebbero invece indietro l’olandese. Ma Donyell sarà riscattato a fine stagione, in un modo o nell’altro. È stato preso in prestito oneroso per due milioni di euro fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 25, che diventerà di fatto obbligo al verificarsi di due condizioni: che la Roma si qualifichi in Champions o in Europa League e che lui, Malen, disputi almeno la metà delle partite in questi mesi. Un fatto che può già definirsi scontato.

