Wesley: “Gerson aveva ragione, Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu”

Prima stagione in giallorosso e idee già chiarissime. Wesley si racconta ai microfoni di Idealista, parlando dell’impatto con Roma, della vita fuori dal campo e dei suoi obiettivi con la maglia della Roma.

Sei alla tua prima stagione a Roma. Qual è stata la tua prima impressione della città e del tifo romanista?

“L’impatto è stato bellissimo: è stata la mia prima volta a Roma e la prima esperienza fuori dal Brasile. Gioco per una squadra con un pubblico incredibile, una passione e un calore che per noi brasiliani sono fondamentali”.

C’è un quartiere o un monumento di Roma che ti ha colpito particolarmente?

“Il primo monumento che ho visto è stato il Colosseo. Vivo a Casal Palocco, un quartiere dove mi trovo molto bene: c’è tanto verde ed è perfetto anche per la famiglia. Nel tempo libero mi piace stare con loro, ma anche restare a casa a giocare ai videogiochi con gli amici”.

Si dice che Gerson ti abbia parlato molto bene di Roma durante la trattativa. Cosa ti raccontò?

“Con Gerson siamo amici da anni e abbiamo un grande rapporto. Mi disse che Roma è una piazza fantastica e giusta per fare calcio. Aveva ragione”.

In campo trasmetti elettricità e creatività. Nella vita quotidiana sei così o preferisci uno stile più tranquillo?

“In realtà mi piace fare una vita tranquilla e godermi casa con la mia famiglia. Amo stare in compagnia, ma anche avere momenti di calma per ricaricare le batterie. Per questo per me è importante avere una casa confortevole, con uno spazio anche per allenarmi”.

Nella scelta della casa ha inciso la vicinanza al centro sportivo e ai compagni di squadra?

“Ho cercato un quartiere tranquillo che piacesse a me e alla mia famiglia. Non a caso molti miei compagni hanno fatto la stessa scelta”.

La Roma ha una grande tradizione di terzini brasiliani. Ti paragonano a Cafu e Maicon: come vivi questi confronti?

“È difficile fare paragoni, perché parliamo di giocatori fortissimi. Io lavoro ogni giorno per migliorarmi e cercare di avvicinarmi al mio idolo, che è Cafu”.

Ti vedi in futuro come investitore nel mercato immobiliare romano?

“Sì, sto pensando di acquistare una casa. È un’idea che ho in mente e spero presto di avere le idee più chiare. In futuro non escludo di investire anche nel mercato immobiliare, sia a Roma che in Brasile”.

Fonte: Idealista