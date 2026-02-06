Wesley: “Gerson aveva ragione, Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu”

Prima stagione in giallorosso e idee già chiarissime. Wesley si racconta ai microfoni di Idealista, parlando dell’impatto con Roma, della vita fuori dal campo e dei suoi obiettivi con la maglia della Roma.
Sei alla tua prima stagione a Roma. Qual è stata la tua prima impressione della città e del tifo romanista?
“L’impatto è stato bellissimo: è stata la mia prima volta a Roma e la prima esperienza fuori dal Brasile. Gioco per una squadra con un pubblico incredibile, una passione e un calore che per noi brasiliani sono fondamentali”.
C’è un quartiere o un monumento di Roma che ti ha colpito particolarmente?
“Il primo monumento che ho visto è stato il Colosseo. Vivo a Casal Palocco, un quartiere dove mi trovo molto bene: c’è tanto verde ed è perfetto anche per la famiglia. Nel tempo libero mi piace stare con loro, ma anche restare a casa a giocare ai videogiochi con gli amici”.
Si dice che Gerson ti abbia parlato molto bene di Roma durante la trattativa. Cosa ti raccontò?
“Con Gerson siamo amici da anni e abbiamo un grande rapporto. Mi disse che Roma è una piazza fantastica e giusta per fare calcio. Aveva ragione”.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, dal Brasile: il City pronto a un’offerta ufficiale per Wesley
In campo trasmetti elettricità e creatività. Nella vita quotidiana sei così o preferisci uno stile più tranquillo?
“In realtà mi piace fare una vita tranquilla e godermi casa con la mia famiglia. Amo stare in compagnia, ma anche avere momenti di calma per ricaricare le batterie. Per questo per me è importante avere una casa confortevole, con uno spazio anche per allenarmi”.
Nella scelta della casa ha inciso la vicinanza al centro sportivo e ai compagni di squadra?
“Ho cercato un quartiere tranquillo che piacesse a me e alla mia famiglia. Non a caso molti miei compagni hanno fatto la stessa scelta”.
La Roma ha una grande tradizione di terzini brasiliani. Ti paragonano a Cafu e Maicon: come vivi questi confronti?
“È difficile fare paragoni, perché parliamo di giocatori fortissimi. Io lavoro ogni giorno per migliorarmi e cercare di avvicinarmi al mio idolo, che è Cafu”.
Ti vedi in futuro come investitore nel mercato immobiliare romano?
“Sì, sto pensando di acquistare una casa. È un’idea che ho in mente e spero presto di avere le idee più chiare. In futuro non escludo di investire anche nel mercato immobiliare, sia a Roma che in Brasile”.
LEGGI ANCHE – RANIERI: “I Friedkin pensano al ritorno di Totti. Gasperini? Martellerebbe anche Dio…” (VIDEO)
Fonte: Idealista
con tutto l’affetto e la stima possibili caro Wesley impara a fare i cross per favore.
Mammamia che petulanza infinita
Ci sono giocatori che stanno qua da una vita, prendono il triplo di Wesley che si danna l’anima in campo mentre loro camminano…
E il tuo commento è pure il primo
Mi piacerebbe poter dare più di un pollice in su per il commento…di nasty max
Wesley sta andando ben oltre le aspettative.
E fa bene a pensare in grande, se rimane umile allo stesso tempo farà una grandissima carriera questo ragazzo.
❤️🧡💛
odo un tono un po’ acre…
Sei veramente forte, degno erede di Cafu’, speriamo diventi una colonna per i prossimi anni.
l’operazione che ha portato Wesley da noi è l’emblema di come ogni società dovrebbe operare… la sinergia perfetta tra le richieste dell allenatore e la capacita del DS e Proprieta di vincere la concorrenza di altre squadre… andando oltre le critiche ingiustificate di gente che non ha la minima competenza per farlo… le opinioni è diverso da emettere giudizi definitvi su qualsiasi giocatore che non è mai sceso in campo cpn la nostra maglia… solo il campo è il giudice supremo
Il ragazzo è giovane, grande corsa, resistenza e impegno, ma ha dei limiti tecnici importanti.
Non gli vedo mai saltare l’uomo, si ferma e la passa indietro.
Raramente azzecca un cross, segno che con i piedi c’è tantissimo da migliorare.
Possiamo dire che aveva la corsa e l’impegno di cafù, ma è tutto il resto che gli manca purtroppo.
AD OGGI e ripeto, ad oggi, continuo a dire che spendere 25mln per un giocatore del genere è stata un esagerazione.
25 troppi? ora ne vale 35 solo su Transfermarkt
È chiaro che solo per avvicinarti a Cafu devi lavorare tantissimo però io vedo un ragazzo che si impegna tanto e non si tira mai indietro, quindi buon lavoro Wesley, siamo tutti con te!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.