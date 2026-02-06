Mancini e Cristante, l’agente preannuncia il rinnovo: “La Roma li vuole blindare”

Il mercato è alle spalle, ma a Trigoria il lavoro non si ferma. Archiviata la sessione invernale, Frederico Massara ha acceso un altro faro sull’agenda: i rinnovi contrattuali. Tra i dossier più caldi ci sono quelli di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, due pilastri della Roma di Gasperini. A fare chiarezza è stato Giuseppe Riso, agente di entrambi, intervenuto ai microfoni di Tuttosport.

Dopo settimane intense, che lo hanno visto protagonista di numerose operazioni, Riso ha spiegato come alcune trattative siano state particolarmente complesse: “Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più difficili da chiudere, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”. Un passaggio che conferma le difficoltà di gennaio e il lavoro dietro le quinte svolto dai club.

Il tema centrale, però, riguarda il futuro dei due giallorossi. Le parole dell’agente sono rassicuranti: “La Roma vuole blindare Cristante fino al 2029. Siamo molto vicini al rinnovo di entrambi, mancano solo le firme: ci siamo quasi”. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora su due elementi considerati colonne dello spogliatoio.

Riso ha poi sottolineato il peso di Gasperini nel progetto: “Con Gasp sei obbligato a sognare in grande. Il mister ti trascina e fa alzare l’asticella”. Infine, un passaggio su Baldanzi, finito al Genoa: “È stato decisivo l’effetto De Rossi. Daniele lo ha chiamato e convinto. Gasp non voleva rinunciare a Tommaso, ma il ragazzo aveva bisogno di giocare di più”. Una scelta di percorso, più che di valore, che racconta anche le dinamiche interne al nuovo corso giallorosso.

Fonte: Tuttosport