Totti prepara il ritorno: il faccia a faccia con Friedkin e il possibile ruolo alla Maldini

Il silenzio è stato rotto, e non in modo banale. Claudio Ranieri, dopo mesi lontano dai riflettori, ha parlato a lungo e senza filtri, aprendo uno scenario che tocca corde profonde dell’ambiente romanista: il (probabile) ritorno di Francesco Totti a Trigoria.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il senior advisor ha confermato ciò che da tempo circola sottotraccia: “I Friedkin ci stanno pensando, e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma”. Parole che non sanno di suggestione romantica, ma di un’ipotesi concreta, già discussa e valutata.
I contatti tra Totti e la proprietà americana vanno avanti da tempo. Da diversi mesi le diplomazie sono all’opera per riavvicinare Totti alla Roma, racconta oggi Il Tempo, e nelle ultime settimane il dialogo si è intensificato, con il faccia a faccia andato in scena con Ryan Friedkin durante il match con lo Stoccarda.
Il nodo della carica non è però banale, visto che il «10» non ha intenzione di apparire soltanto come un ambasciatore o una bandiera da sventolare in vista del centenario romanista. L’idea non è quella di un ritorno simbolico o di facciata, ma di un inserimento strutturato e funzionale all’interno dell’area sportiva.
Il ruolo pensato per Totti, scrive Leggo, potrebbe essere quello di figura operativa, sul modello di Paolo Maldini nel Milan, proprio negli anni in cui Massara faceva parte della dirigenza rossonera. Un riferimento tutt’altro che casuale, soprattutto alla luce del rapporto oggi complesso tra Gasperini e e il direttore sportivo, citato dallo stesso Ranieri nel suo intervento.
Fonti: Il Tempo / Leggo
Francesco è la fortuna piu grande che sia mai capitata nella nostra storia.
Ma sul campo.
Per favore non mettetelo nelle condizioni di far male quello che è TOTALMENTE un altro mestiere.
Vogliamo ricordarlo come il più forte di sempre.
❤️🧡💛
Totti ci capisce di calcio, quello deve fare, aiutare nella scelta dei giocatori, giovani e non, e la società deve fare in modo che il suo giudizio abbia comunque un peso, tutto lì.
Ricordiamoci sempre la storia di Zyiech e Pastore…….
Rudy approvo totalmente. Come già scritto ieri per me lui è un mito sul campo non rovinatemi questa immagine.
Francesco stesso deve fare una profonda analisi su se stesso e scegliere le cose che sa fare e non quello che vorrebbe.
Non sono d’accordo. Non trovo sensato considerare Totti inadeguato a priori per le motivazioni che circolano (non parla inglese, non è laureato, non ha il patentino da allenatore o da Ds…). A mio avviso ci sono delle ottime motivazioni per poter dire che andrebbe inserito nel team: è romanista, tiene alla Roma visceralmente (lo ha dimostrato nel finale della gestione Pallotta), ha trascorso tutta la vita nel calcio professionistico top level, ha 30 anni meno di Ranieri e quindi può imparare da lui e raccoglierne il testimone. Inoltre … è Totti!
Va bene. Un altro cuoco in cucina. Si riuscira’ adesso a fare una buona compravendita per allestire la rosa Champion (minimo 4 posto) per i prossimi 10 anni?
Ogni “strumentalizzazione” è puramente voluta..!!!
Grandissima persona grandissimo capitano sempre… lui è la Roma…. però se si tratta di assumere un ruolo di immagine ok poi non so’ se abbia le capacità di assumere un ruolo diregenziale voglio dire un conto essere un fenomeno con il pallone altro è essere un grande manager… ad ognuno il suo
questa società è pronta all’ ennesima offesa, stavolta neli confronti del nostro vero e unico capitano… bisogna far di tutto a fin che questa società vada via e l’ occasione migliore sarebbe impedire che costruiscano il loro e di qualche altro mini e ridicolo stadio…tutti dobbiamo avere il diritto di entrare nel nostro stadio non solo chi vogliono loro! speriamo nella curva Sud che faccia una vera protesta e faccia presente questa follia…
Francesco, ecco la maglia, il ruolo sceglilo tu.
Così si dovrebbe fare con i fuoriclasse.
Può fare solo l’uomo immagine e non è poco nell’epoca contemporanea dell’immagine e della realtà virtuale, oltre a parlare ai microfoni con i suoi amici operatori televisivi, ma lui che deve stare attento e non farsi strumentalizzare, il resto non ha né competenze né voglia né umiltà per mettersi in discussione.
ci vuole uno che mette in riga la stampa e i giornalisti,e ci vuole una società che vuole vincere subito
Nei suoi lunghi anni da capitano, ricordo due “esternazioni” ricorrenti: che la squadra aveva bisogno di campioni per competere, e che al livello di Palazzo parecchie cose non andavano ma non poteva parlarne finché giocava … Che dire, speriamo che ora gli venga dato il ruolo giusto e adatto a lui, e soprattutto che tenga bene a mente le opinioni che espresse all’epoca!
Permettetemi di essere perplesso, assai perplesso su questa storia. Tutti è Totti, fuori discussione ma personalmente in un ruolo dirigenziale vero io, da semplice uomo della strada, non ce lo vedo. Sarà un mio limite sicuramente, ma condiviso da un signore di nome Claudio Ranieri che tempo fa su domanda diretta su un eventuale inserimento nei quadri dirigenziali di Totti rispose con un “deve prima sapere cosa vuol fare veramente ” e nella dichiarazione di ieri non si discosta. Infatti dice “ne stanno parlando” non ne stiamo parlando e augurandosi che possa essere davvero utile alla Roma. Ecco questa perplessità di Ranieri è anche la mia, che sia chiaro, conta meno di nulla. Ma tant’è siamo su una chat che parla della Roma ed esprimo semplicemente la mia forte perplessità, felice che i fatti mi smentiscono, eventualmente.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
È bastata una risposta di Ranieri buttata lì sempre per ricordare Totti con piacere e da lì subito a creare castelli sul cosa e come Totti debba fare nella Roma. Vedremo ma io non credo a più di tanto. Poi ben venga Totti ma sinceramente non ho idea di cosa possa fare.
7 anni di tanti chiaccheri e di totale redimensionamento, dove sono i Scudetto e successi europei promessi dal primo giorno di quando hanno messo piedi a trigoria ?
Caro Francesco, spero tu abbia una buona memoria per come sei stato considerato fino ad oggi da questi, e, soprattutto, renditi conto che sei l’ultima carta della proprietà da dare in pasto alla piazza, soprattutto dopo che il mister, giustamente, in conferenza stampa ha dichiarato di cambiare aria a fine anno. Se vuoi bene a noi, come noi ne vogliamo a te, respingi ogni proposta, che il ruolo di parafulmine proprio non ti si addice. Ti voglio bene, come ne voglio alla Roma e come NON ne voglio all’attuale proprietà.
