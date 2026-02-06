Totti prepara il ritorno: il faccia a faccia con Friedkin e il possibile ruolo alla Maldini

Il silenzio è stato rotto, e non in modo banale. Claudio Ranieri, dopo mesi lontano dai riflettori, ha parlato a lungo e senza filtri, aprendo uno scenario che tocca corde profonde dell’ambiente romanista: il (probabile) ritorno di Francesco Totti a Trigoria.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il senior advisor ha confermato ciò che da tempo circola sottotraccia: “I Friedkin ci stanno pensando, e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma”. Parole che non sanno di suggestione romantica, ma di un’ipotesi concreta, già discussa e valutata.

I contatti tra Totti e la proprietà americana vanno avanti da tempo. Da diversi mesi le diplomazie sono all’opera per riavvicinare Totti alla Roma, racconta oggi Il Tempo, e nelle ultime settimane il dialogo si è intensificato, con il faccia a faccia andato in scena con Ryan Friedkin durante il match con lo Stoccarda.

Il nodo della carica non è però banale, visto che il «10» non ha intenzione di apparire soltanto come un ambasciatore o una bandiera da sventolare in vista del centenario romanista. L’idea non è quella di un ritorno simbolico o di facciata, ma di un inserimento strutturato e funzionale all’interno dell’area sportiva.

Il ruolo pensato per Totti, scrive Leggo, potrebbe essere quello di figura operativa, sul modello di Paolo Maldini nel Milan, proprio negli anni in cui Massara faceva parte della dirigenza rossonera. Un riferimento tutt’altro che casuale, soprattutto alla luce del rapporto oggi complesso tra Gasperini e e il direttore sportivo, citato dallo stesso Ranieri nel suo intervento.

Fonti: Il Tempo / Leggo