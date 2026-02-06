Roma, l’emergenza attacco continua: ora si ferma Vaz

L’emergenza offensiva della Roma non accenna a rientrare. Proprio nel giorno in cui è stato inserito nella lista UEFA per l’Europa League, Robinio Vaz ha dovuto fermarsi. Il francese non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un problema muscolare accusato al termine della gara di Udine. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera.
LEGGI ANCHE – Europa League, lista Uefa Roma: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey
Le sue condizioni restano da valutare in vista della sfida contro il Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio alle 20:45 all’Olimpico, ma al momento la sua presenza è fortemente in dubbio. Un’assenza che rischia di complicare ulteriormente i piani offensivi di Gasperini, già alle prese con una situazione tutt’altro che rassicurante.
Nella seduta di ieri, infatti, Dybala, El Shaarawy e Ferguson hanno lavorato ancora a parte. Anche per loro non ci sono certezze sulla disponibilità per il prossimo impegno di campionato, lasciando il tecnico con scelte ridotte e poche alternative reali in attacco.
LEGGI ANCHE – RANIERI: “I Friedkin pensano al ritorno di Totti. Gasperini? Martellerebbe anche Dio…” (VIDEO)
Fonte: Il Corriere della Sera
Benvenuto a Roma Vaz.
dobbiamo ancora ritornare sulle vecchie questioni che i preparatori della Roma sono farlocchi? Spero di no, certamente ci sono troppe defezioni, e sinceramente non ho il quadro completo di quanto accade alle altre squadre ma ad occhio non mi sembra ce ne siano così tante. Che gli allenamenti di Gasp siano troppo intensi? non è l’unico che spreme i ragazzi. Fatto è che stiamo sempre in una continua emergenza. Mi dispiace per Gasp, mi dispiace per noi. Secondo me ci basta un Soulè più concreto (fa già molto) e sperare che Zaza e Malen formino un duetto micidiale. Mandiamo tutti una ventata di ottimismo…..
Un’altro fracico. Massara, prega che questo sia un buon giocatore, altrimenti avrai fatto una bella stupidaggine
Gasperì li stai ammazza 🤣🤣
noooooo oh!!!
E che Vazz!!!
Ancora infortuni e sfortuni
Ma che samo fradici???
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.