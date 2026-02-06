Roma, l’emergenza attacco continua: ora si ferma Vaz

L’emergenza offensiva della Roma non accenna a rientrare. Proprio nel giorno in cui è stato inserito nella lista UEFA per l’Europa League, Robinio Vaz ha dovuto fermarsi. Il francese non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un problema muscolare accusato al termine della gara di Udine. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Le sue condizioni restano da valutare in vista della sfida contro il Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio alle 20:45 all’Olimpico, ma al momento la sua presenza è fortemente in dubbio. Un’assenza che rischia di complicare ulteriormente i piani offensivi di Gasperini, già alle prese con una situazione tutt’altro che rassicurante.

Nella seduta di ieri, infatti, Dybala, El Shaarawy e Ferguson hanno lavorato ancora a parte. Anche per loro non ci sono certezze sulla disponibilità per il prossimo impegno di campionato, lasciando il tecnico con scelte ridotte e poche alternative reali in attacco.

Fonte: Il Corriere della Sera