FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:10 – Claudio Ranieri pronto a parlare a Sky Sport

Stando a quanto rivela in questi minuti la trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, in onda su TRS, nelle prossime ore Claudio Ranieri, attuale senior advisor della Roma, dovrebbe rilasciare delle dichiarazioni (quasi certamente a Sky Sport) per fare chiarezza sul presente e il futuro del club. (Tele Radio Stereo)

Ore 09:30 – Castan: “Con Gasperini mi sarei divertito da pazzi”

Leandro Castan ripercorre il 2016 e l’addio alla Roma: “Non ho mai discusso la scelta di Spalletti, ma i modi bruschi sì. Detto questo, resta uno dei migliori allenatori che abbia avuto”. Oggi allena e si ispira a “Tite e Rudi Garcia per l’approccio umano”. Poi la confessione: “Con Gasperini e la difesa a tre uno contro uno mi sarei divertito da pazzi”. Sulla Roma attuale è netto: “Non manca niente, devono solo isolarsi. Roma è magnifica: se non reggi la pressione, devi andare in terza categoria”. Promozione piena per Wesley: “È forte forte. Con Ancelotti diventerà ancora più forte”. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Oggi la ripresa. Ferguson, prove per il rientro

Dopo un giorno di riposo concesso da Gasperini, oggi la Roma torna in campo per la preparazione alla sfida del lunedì sera contro il Cagliari. In un Olimpico tutto esaurito, la speranza del tecnico é di poter contare su Dybala, che tra domani e sabato può tornare in gruppo, ma anche su Farguson che oggi testerà le condizioni della caviglia dolorante per poter finalmente tornare a disposizione. (Corriere dello Sport)

Ore 08:15 – Stadio: entro fine mese il sì al pubblico interesse

Il Campidoglio punta a chiudere entro fine febbraio la conferma del pubblico interesse per lo stadio della Roma a Pietralata, passaggio chiave per restare in linea con la candidatura agli Europei 2032. I tecnici comunali completeranno l’istruttoria entro dieci giorni, poi la delibera approderà in Giunta e quindi in Aula. L’impianto è nella long list UEFA, che a settembre verrà ridotta: per restare in corsa servirà un progetto definitivo approvato e finanziato entro il 31 luglio. (Il Messaggero)

