Europa League, lista Uefa Roma: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda fase dell’Europa League.
Nella lista presentata dall’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sono entrati Robinio Vaz, Malen e Zaragoza. Escono invece Dovbyk, Angelino e Bailey. Pisilli è in lista B.
Di seguito l’elenco completo dei giocatori scelti dal tecnico giallorosso.
CELIK Mehmet Zeki
CRISTANTE Bryan
DYBALA Paulo Exequiel
EL AYNAOUI Neil Yoni
EL SHAARAWY Stephan
FERGUSON Evan
GHILARDI Daniele
GOLLINI Pierluigi
HERMOSO CANSECO Mario
KONE Emmanuel
MALEN Donyell
MANCINI Gianluca
NDICKA Obite Evan
PELLEGRINI Lorenzo
RENSCH Devyne Fabian
SOULÉ Matias
SVILAR Mile
TSIMIKAS Kostantinos
VAZ Robinio
VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
ZARAGOZA Bryan
ZIOLKOWSKI Jan
(asroma.com)
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Beh, allora Angelino non tornerà a breve a pieno regime.
Mi dispiace e spero che recuperi al meglio anche se tra qualche tempo.
Forza Roma Sempre
Ma Baley è andato via…
Meglio così. È la scelta giusta.
perché Bailey fuori?mò chi je lo dice ar padre?
ma della condizione di Tasende non se ne viene a capo?
Ma Angelino cosa ha?
Il mistero dí Angelino, secondo me Gasperini nn lo vede a prescindere, cn Ranieri il miglior terzino destro in Europa, io tutta la vita lui piuttosto che Rensch in lista
Angelino fuori non mi fa pensare bene. Spero che qualunque cosa abbia, si riprenda.
Per una Roma forte, serve a parte gioco in velocità e una formazione con cambi sempre il tutto fatto in maniera perfetta: un terzino sinistro, uno forte e molto veloce da affiancare a Koné come regista/mediano, un’ala destra al pari di Dybala, un ulteriore difensore centrale anche a zero es Rudiger per 1 anno o 2. Conto 4 titolari da acquistare, ma devono essere forti e soprattutto veloci.
Dentro Vaz. Daje!
a questo punto Angelino è cosa seria… compimenti alla società per la tutela della privacy, ma sta cosa non si spiega. e ho paura che verrà ceduto. un giorno sapremo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.