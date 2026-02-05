Europa League, lista Uefa Roma: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda fase dell’Europa League.

Nella lista presentata dall’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sono entrati Robinio Vaz, Malen e Zaragoza. Escono invece Dovbyk, Angelino e Bailey. Pisilli è in lista B.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori scelti dal tecnico giallorosso.

CELIK Mehmet Zeki

CRISTANTE Bryan

DYBALA Paulo Exequiel

EL AYNAOUI Neil Yoni

EL SHAARAWY Stephan

FERGUSON Evan

GHILARDI Daniele

GOLLINI Pierluigi

HERMOSO CANSECO Mario

KONE Emmanuel

MALEN Donyell

MANCINI Gianluca

NDICKA Obite Evan

PELLEGRINI Lorenzo

RENSCH Devyne Fabian

SOULÉ Matias

SVILAR Mile

TSIMIKAS Kostantinos

VAZ Robinio

VINICIUS FRANCA LIMA Wesley

ZARAGOZA Bryan

ZIOLKOWSKI Jan

(asroma.com)