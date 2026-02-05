Europa League, lista Uefa Roma: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey

11
121

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda fase dell’Europa League.

Nella lista presentata dall’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sono entrati Robinio Vaz, Malen e Zaragoza. Escono invece Dovbyk, Angelino e Bailey. Pisilli è in lista B.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori scelti dal tecnico giallorosso.

CELIK Mehmet Zeki

CRISTANTE Bryan

DYBALA Paulo Exequiel

EL AYNAOUI Neil Yoni

EL SHAARAWY Stephan

FERGUSON Evan

GHILARDI Daniele

GOLLINI Pierluigi

HERMOSO CANSECO Mario

KONE Emmanuel

MALEN Donyell

MANCINI Gianluca

NDICKA Obite Evan

PELLEGRINI Lorenzo

RENSCH Devyne Fabian

SOULÉ Matias

SVILAR Mile

TSIMIKAS Kostantinos

VAZ Robinio

VINICIUS FRANCA LIMA Wesley

ZARAGOZA Bryan

ZIOLKOWSKI Jan

(asroma.com)

11 Commenti

  1. Beh, allora Angelino non tornerà a breve a pieno regime.
    Mi dispiace e spero che recuperi al meglio anche se tra qualche tempo.

    Forza Roma Sempre

  7. Il mistero dí Angelino, secondo me Gasperini nn lo vede a prescindere, cn Ranieri il miglior terzino destro in Europa, io tutta la vita lui piuttosto che Rensch in lista

  9. Per una Roma forte, serve a parte gioco in velocità e una formazione con cambi sempre il tutto fatto in maniera perfetta: un terzino sinistro, uno forte e molto veloce da affiancare a Koné come regista/mediano, un’ala destra al pari di Dybala, un ulteriore difensore centrale anche a zero es Rudiger per 1 anno o 2. Conto 4 titolari da acquistare, ma devono essere forti e soprattutto veloci.

  11. a questo punto Angelino è cosa seria… compimenti alla società per la tutela della privacy, ma sta cosa non si spiega. e ho paura che verrà ceduto. un giorno sapremo

