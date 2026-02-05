“ON AIR!” – CORSI: “Dybala l’unico a cui rinnoverei il contratto”, PES: “Pellegrini ha fatto troppo poco”, TORRI: “Atta alla Roma ci starebbe benissimo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma giocherà tre partite in meno della Juve, e sono tante. Tre partite in più in 20 giorni è quasi il doppio di quelle che giochi tu, è tanta roba. Fra l’altro deve affrontare partite toste contro Atalanta, Como, Lazio, Galatasaray…occhio che col Galatasaray non te la porti da casa. Io spero di sbagliarmi, ma se la Juve prendeva Spalletti prima, avrebbe rischiato di vincere lo scudetto… Stadio della Roma? Buonissima notizia il fatto che il Comune stia cercando di rispettare la tabella di marcia, poi la Regione ha sei mesi al massimo per chiudere la conferenza dei servizi. La sensazione è che l’attuale governo voglia spingere sull’argomento stadi, sarebbe una medaglia da appuntarsi al petto molto importante in chiave elettorale…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il calo della Roma? Mi è tornata in mente l’intervista del preparatore atletico di Gasperini di qualche mese fa, quando diceva che la preparazione era stata fatta per portare la squadra al top fino a febbraio, poi Dio vedeva e provvedeva…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma avesse detto all’allenatore: “O arrivi quarto o a fine stagione te ne vai“, allora avrebbe ragione Gasperini a chiedere subito giocatori pronti per giocarsi il suo futuro. Se invece il tema è: ti mettiamo a disposizione un mix di giocatori giovani e altri più pronti e tu devi essere bravo sia a centrare risultati che a far cresce i giovani, allora è un altro paio di maniche. A me sembra che sia più l’allenatore a volere la Champions, perchè ha fiutato l’aria di poterci arrivare fin da subito…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Noi parliamo di rosa sulla carta, ma poi devi vedere gli effettivi della rosa, quelli che hai a disposizione. Pellegrini e Dybala sono due giocatori che quando Gasperini ha rimesso in piedi, ha detto: “Questi restano i migliori tecnicamente che abbiamo in rosa“, anche se fisicamente non ce la fanno, pensate gli altri…Nella sua testa ci sono tante cose successe, che lo portano a fare ragionamenti…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Mi dicono che Ranieri, tra oggi e domani, dovrebbe dire qualcosa…Io tra tutti i rinnovi in ballo ce n’è uno solo che vorrei rimanesse, che è Dybala. Anche con le sue pause. A meno che non comprano qualcuno di più forte, questa è la cosa più importante…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma ha un tempismo perfetto, il sentimento popolare va da una parte e il club va dall’altra. Ieri sui social hanno la brillante idea di mettere il video di Pellegrini, Cristante e Mancini, con la gente che scrive di tutto sotto a quelli dei primi due. La trovo una mancanza di sensibilità nel capire il momento della tifoseria…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Dybala e Pellegrini la Roma deve fare una scelta ponderata, fondata sui numeri, le aspettative e su quello che si vuole fare della rosa del futuro. E’ facile dire: “Sì rinnoviamo“, oppure “No mandiamoli via”. Su Pellegrini si sta andando in quella direzione, del tipo “lui non se ne vuole andare, se si rinnovasse a cifre più basse…“, e invece va presa una scelta pensata. Il parere di Gasperini è importante, ma è la Roma che deve decidere cosa fare. Quanto fatto da Pellegrini è poco, e le sue prestazioni sono sotto la media…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Alla Roma manca talento, e un giocatore come Atta dell’Udinese ci starebbe benissimo: ha qualità, visione, ultimo passaggio. Alla Roma manca questo quando Dybala è fermo, e cioè quasi sempre. Io penso che sul prossimo mercato dovrai trovare un giocatore di questo tipo, il 10 vecchio stile. Non è facile da trovare il nuovo De Bruyne…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il calendario della Juve è terribile e la Roma può approfittarne. La partita del giovedì è micidiale, lunedì quelli lunedì andavano più forte, erano più pronti, e il fatto di non giocare più durante la settimana è un vantaggio…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Abbiamo capito che la Roma ha perso otto partite perchè non si è allenata per via degli impegni infrasettimanali, io invece pensavo ad altro…Se uno sta bene e ha 25 anni, ma anche 40 come Modric, più gioca e meglio sta con la testa e il corpo. Se invece deve allungare i tempi degli allenamenti, secondo me viene meno l’intensità. La Roma deve venire fuori da questa zona opaca, si deve ancora capire qual è l’incidenza del nuovo allenatore rispetto a chi lo ha preceduto prima, e mi riferisco a Ranieri…”

