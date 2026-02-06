ULTIME DA TRIGORIA – Lesione di primo grado al soleo per Vaz. Stop anche per Hermoso e Venturino

A tre giorni da Roma-Cagliari, in programma lunedì sera all’Olimpico, l’infermeria giallorossa continua a riempirsi. Le ultime dall’allenamento di Trigoria non regalano buone notizie a Gian Piero Gasperini, che si avvicina alla sfida con i sardi con una lista di indisponibili sempre più lunga.

Dall’allenamento odierno restano fuori Koné, Dovbyk, Ferguson e Dybala, tutti ancora alle prese con problemi fisici: i primi due sono di sicuro out, mentre per l’irlandese e l’argentino resta incerta la loro disponibilità. Ma l’elenco degli assenti non finisce qui.

Hermoso ha riportato una contusione al piede, da valutare giorno per giorno. Più serio invece lo stop di Robinio Vaz, che ha accusato una lesione di primo grado al soleo sinistro: per lui niente Cagliari e tempi di recupero che verranno monitorati nelle prossime settimane. Assente anche Venturino, fermato da una sindrome influenzale.

Il quadro conferma come l’emergenza offensiva resti un tema centrale in questo momento della stagione. Gasperini dovrà ancora una volta fare di necessità virtù, ridisegnando scelte e gerarchie in vista di una partita che la Roma non può permettersi di sbagliare nella corsa Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini