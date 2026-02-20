“ON AIR!” – CASANO: “Roma U23 fondamentale, Vaz e Venturino giocherebbero con regolarità”, ROSSI: “Dybala non esiste più, elaborate il lutto”, NARDO: “Ghilardi e Ziolkowski bastano per la Cremonese”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La notizia dell’intervento di Dybala non era fasulla, perchè è ancora in sospeso l’ipotesi dell’intervento. Non è stato ancora deciso, che è un’altra cosa. Se si dovesse operare ora, tornerebbe in campo per le ultime partite e magari una mano può ancora darcela. Poi dopo si andrà a trovare una squadra per l’anno prossimo, con buona pace di tutti. Ma se la trascinano per le lunghe, poi è quasi finita la stagione…”

David Rossi (Rete Sport): “Se davvero Dybala dovesse operarsi e deve stare fuori un mese e poi un altro mezzo mese per rimettersi in forma, io farei la stessa cosa fatta per Budapest quando si fece male con Palomino. Io ancora ieri sentivo gente che gli rinnoverebbe il contratto e mi domando se quando si dicono certe cose si pensa al bene della Roma o se si difendono solo le proprie idee per non voler elaborare un lutto sportivo. Quel Dybala lì non c’è più, è diventato cosa per amatori. Fra l’altro è talmente imponente che avercelo dentro casa ti crea un problema, anche se gli facessi un contratto a gettone sarebbe un problema perchè ti blocca anche la crescita degli altri…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me Dybala è veramente il calcio, ma bisogna fare i conti con la realtà e negli ultimi anni ha avuto davvero troppi problemi fisici. Ma negli ultimi due anni quante volte lo abbiamo visto come quello di Torino? E’ il giocatore più forte della Serie A, ma è come la cosa più buona che c’è da mangiare ma che non puoi mettere in bocca…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma nell’U23 poterebbe far giocare con regolarità Venturino, Vaz e Arena. Giocando in campi come Catania o Nocera, nel giro di un anno potrai capire di che pasta sono fatti questi ragazzi. Bernasconi o Palestra hanno fatto questo percorso: un anno in Lega Pro con l’U23 e poi in prima squadra. Quindi avere una squadra U23 è fondamentale e penso che sia il momento che la Roma intervenga…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “E’ incredibile quante stupidaggini dice Di Canio. Quando la Lazio prese Klose, nessun romanista si sognò di dire: “Ma chi è sta pippa che hanno preso…“. Invece questo è proprio avvelenato, ma in maniera ottusa. Per me tra l’altro Malen con Vialli non c’entra niente, Vialli era più forte fisicamente, Malen mi sembra uno più veloce e scattante…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io contro la Cremonese toglierei sia Mancini che Ndicka, e farei giocare Ziolkowski e Ghilardi. Sinceramente penso che un terzetto formato da Ghilardi-Ziolkowski-Hermoso possa giocare contro Djuric e Vardy. Anche perchè Ziolkowski è un po’ che non gioca, e non vorrei che perdesse un po’ di abitudine…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Hermoso me lo aspetto in campo domenica, con Mancini a riposo. Cambiare tutta la difesa rispetto al Napoli mi sembra un azzardo. Il problema però resta lì davanti, al momento la soluzione più probabile è rivedere il trio di Napoli. Vaz e Venturino mi sembrano ancora delle alternative. Soulè ha un problema fastidioso, ed è difficile capire i tempi e il minutaggio. Malen fa la partita quasi perfetta a Napoli, ma intorno la trequarti non so quanto possa offrire con Pellegrini e Zaragoza, peraltro costretto a giocare a destra…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Avere Ferguson a disposizione avrebbe avuto un peso diverso per la Roma, anche se sento già bocciature definitive su Vaz. Io il ragazzino lo vorrei vedere, è un 2007 e questo non va dimenticato. Io credo che valga assai di più di quello che ci ha fatto vedere negli spezzoni in cui è andato in campo, e serve pazienza. Però è anche vero che la Roma si sta giocando qualcosa di importante, sia dal punto di vista calcistico che economico. Recuperare qualcuno sarebbe importante, anche perchè il mese senza partite infrasettimanali sta finendo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pochi attaccanti a disposizione? Io nel 4-5-1 mi ci ritrovavo perfettamente, se hai un centravanti forte hai risolto il problema, e allora affrettatevi…La Cremonese? Attenti a Vardy, che non segna da 12 partite. La Roma deve spingere ora, poi quando giocherai tre partite a settimana dovrai recuperare calciatori. Adesso che hai di nuovo Konè puoi anche alzare un centrocampista, per battere la Cremonese dovrebbe bastare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io penso che la Roma possa battere la Cremonese con un 3-4-2-1 al di là degli assenti. La Roma deve giocare una partita dinamica oltre che tecnica. La Cremonese ha delle difficoltà oggettive e la Roma deve approfittarne per allungare, sperando che la Juve non vinca. Se vuoi arrivare in Champions la Cremonese la devi battere…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il momento Roma dura da quasi tutto il campionato. Le assenze sono ormai a livello epidermico, nel senso che su Dybala è inutile farci conto, credo che non sia più in grado di affrontare un torneo intero. La sua struttura non regge più il ritmo di una squadra professionistica di alto livello. Ma il momento della Roma non lo vedo così negativo, ha giocato tante partite in queste condizioni e le ha portate a casa…”

Redazione Giallorossi.net