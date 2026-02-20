ULTIME DA TRIGORIA – Wesley torna in gruppo. Gasp prepara Zaragoza dal 1′

Qualche timida buona notizia dall’allenamento odierno a Trigoria, dove Wesley è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo. Il terzino brasiliano ha superato il problema alla caviglia che lo aveva fermato nei giorni scorsi e si è allenato insieme ai compagni, tornando così a disposizione del tecnico.
Il rientro in gruppo apre alla convocazione per la sfida di domenica contro la Cremonese, gara per la quale Gian Piero Gasperini dovrebbe inserirlo nell’elenco dei disponibili. Al momento, però, resta incerta la sua presenza dall’inizio: il laterale è infatti diffidato e una sua eventuale ammonizione lo metterebbe a rischio squalifica in vista del match contro la Juventus in programma il 1° marzo.
Situazione diversa per gli altri indisponibili. Anche oggi Paulo Dybala e Matías Soulé non si sono allenati con il gruppo e, alla luce di quanto visto a Trigoria in questi giorni, la loro convocazione per la Cremonese appare complicata. Restano fuori anche Evan Ferguson ed Stephan El Shaarawy, entrambi ancora indisponibili.
Ok invece Mario Hermoso, che dovrebbe tornare titolare: uno tra Mancini (favorito) e Ndicka, entrambi diffidati, dovrebbe restare fuori. Ghilardi sarà ancora in campo, Ziolkowski è pronto a subentrare a partita in corso.
Per la partita di dopodomani, quasi certa la conferma di Zaragoza dal 1′, con lo spagnolo che sarà ancora schierato largo a destra. A sinistra invece spazio quasi certamente a Pellegrini, con Venturino e Vaz che saranno le alternative dalla panchina. Al centro dell’attacco, manco a dirlo, ci sarà Malen.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Dentro Angeliño e Zaragoza, Celik piasse l’aereo per Torino. giocatore normalissimo.
Occhio che con la Cremonese sono tre punti importantissimi. Guai a prenderla sottogamba. Non si può più sbagliare.
La Roma non si può permettere di avere tanti giocatori a mezzo servizio o non adeguati alla causa. Con tutta la stima ed il rispetto per loro…Celik, Pellegrini, Dybala, Dovbyk, Elsha e Ferguson libererebbero risorse importanti. Una società che non ha i ricavi di Juve, Milan e Inter ne deve tenere conto.
Svilar
Ghilardi Zio Hermoso
Celik Kone Pisilli Tsimik
Zaragoza Pellegrini
Malen
visti acciacchi vari e diffide inizierei così
wesley e kone hanno recuperato in pochissimo. quindi il problema nn è lo staff se alcuni(dybala fergsuson pellegrini)so rotti so rotti i miracoli solo dio li fa
Non vedo l’ora che rientri Angelino. Un ragazzo che lo scorso campionato è stato una delle belle sorprese. Celik che pretende 4 myn, che poi sono quelli che attualmente prende Di Marco (5 gol e 12 assist), di cosa vogliamo parlare. Visto i tanti infortunati, devo dire che i 4 nuovi sono una boccata d’ossigeno per l’attacco.
Io i diffidati non li farei giocare!La prossima partita e’ troppo importante! Penso che i tre dietro dovrebbero essere : Ghilardi, il polacco ed Hermoso! A centrocampo metterei Il marocchino e Pisilli con Celik e Rensch terzini e Il neo acquisto spagnolo con Pellegrini dietro Malen! In partenza secondo me sarebbe una buona cosa!!poi durante la partita si vede!
La partita importante è quella con la Cremonese perchè se non vinci quella con la juve conta più niente.Giochino tutti, 3 punti poi vediamo…
Svilar
Hermoso
Ghilardi
Ziolinski
Tsmik
El ayonoiu
Konè
Celik
Pisilli
Zaragoza
Malen
Salvaguardare Wesley e Ndicka assolutamente, di Mancini mi importa il giusto (ghilardi è già superiore).
24 partite, 9 cartellini, zero gol e almeno 10 gol presi per responsabilità diretta (fuori posizione) o indiretta in quanto le ammonizioni non gli permettono di intervenire (vedi Napoli).
Isterico che isterizza tutti arbitri in primis oltre agli avversari più mansueti, che si riaccendono per ripicca.
Un danno continuo per me, ma per la stampa un leader e per i tifosi “uno di noi”……
Monetizzare subito che di fenomeni così ce ne sono a vagonate gratuite…..
