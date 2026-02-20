ULTIME DA TRIGORIA – Wesley torna in gruppo. Gasp prepara Zaragoza dal 1′

Qualche timida buona notizia dall’allenamento odierno a Trigoria, dove Wesley è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo. Il terzino brasiliano ha superato il problema alla caviglia che lo aveva fermato nei giorni scorsi e si è allenato insieme ai compagni, tornando così a disposizione del tecnico.

Il rientro in gruppo apre alla convocazione per la sfida di domenica contro la Cremonese, gara per la quale Gian Piero Gasperini dovrebbe inserirlo nell’elenco dei disponibili. Al momento, però, resta incerta la sua presenza dall’inizio: il laterale è infatti diffidato e una sua eventuale ammonizione lo metterebbe a rischio squalifica in vista del match contro la Juventus in programma il 1° marzo.

Situazione diversa per gli altri indisponibili. Anche oggi Paulo Dybala e Matías Soulé non si sono allenati con il gruppo e, alla luce di quanto visto a Trigoria in questi giorni, la loro convocazione per la Cremonese appare complicata. Restano fuori anche Evan Ferguson ed Stephan El Shaarawy, entrambi ancora indisponibili.

Ok invece Mario Hermoso, che dovrebbe tornare titolare: uno tra Mancini (favorito) e Ndicka, entrambi diffidati, dovrebbe restare fuori. Ghilardi sarà ancora in campo, Ziolkowski è pronto a subentrare a partita in corso.

Per la partita di dopodomani, quasi certa la conferma di Zaragoza dal 1′, con lo spagnolo che sarà ancora schierato largo a destra. A sinistra invece spazio quasi certamente a Pellegrini, con Venturino e Vaz che saranno le alternative dalla panchina. Al centro dell’attacco, manco a dirlo, ci sarà Malen.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini