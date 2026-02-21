Gasp non fa calcoli: contro la Cremonese in campo i diffidati

Nessun calcolo, nessuna gestione conservativa. La linea è chiara e non cambia, racconta oggi il Corriere della Sera: chi è disponibile va in campo. Anche se è a rischio squalifica. È il principio che guida Gian Piero Gasperini anche alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma domani sera all’Stadio Olimpico. In piena corsa Champions, la Roma non può permettersi passi falsi, nemmeno pensando allo scontro diretto successivo contro la Juventus, sempre in casa, domenica 1 marzo.
L’obiettivo è spingere sull’acceleratore e blindare il quarto posto. Spazio dunque ai fedelissimi, anche a quei giocatori diffidati che, in caso di ammonizione, rischierebbero di saltare la sfida contro Luciano Spalletti. In difesa, i punti di riferimento restano Gianluca Mancini e Evan Ndicka. È vero che Gasperini ritrova Mario Hermoso, con la possibilità di spostare Ghilardi sul centrodestra, ma l’idea è partire con il terzetto più collaudato.
Tra i diffidati c’è anche Wesley, reduce dallo stop accusato a Napoli. La caviglia è ormai a posto e il rientro in gruppo è avvenuto, ma resta da capire se potrà partire dall’inizio: le valutazioni definitive sono attese tra oggi e domani.
Le scelte diventano più ampie dietro e in mezzo al campo, meno davanti. In attacco c’è da decidere come supportare Donyell Malen. Lorenzo Pellegrini, adattato da sottopunta a sinistra, garantisce disponibilità, mentre Zaragoza è preferito a Vaz e Venturino. Possibile anche la convocazione di Arena.
Il Corriere della Sera
Bravo Gasp.Forza Roma.
Ma quale bravo, incoscente se fa giocare i diffidati! Signori dobbiamo incontrare la cremonese e non l’inter o il milan! Pensiamo piuttosto a preservare i giocatori piu’ importanti per la sfida contro i gobbi che diventa fondamentale per la corsa alla CL!
Penso che l’ inserimento in campo più ‘ rischioso sia quello di Wesley, non tanto per la diffida ma soprattutto per la caviglia malconcia , vedrei il doppio rischio come esagerato, al Gasp l’ardua scelta.
È vero che se non vinci con la cremonese, la partita con la rubbentus “vale” meno..
Però non esageriamo, suvvia…
Oltre a centellinare i diffidati, farei riposare anche chi si è appena ripreso dagli infortuni..
La formula giusta sarebbe alternare una squadra per partita, come fatto (tentato) in coppa ma, questo dovrebbe essere spiegato a Gianni&Pinotto..
Condivido pienamente quello che dici! Spero lo faccia anche gasperini altrimenti si da le martellate sulle b@@@@!
Non credo che Gasp sia stupido sà bene che Mancini verrà ammonito al primo soffio di vento e visto che i cambi validi li abbiamo non cè motivo di rischiarlo.
Lo stesso discorso vale per Wesley può tranquillamente entrare nella ripresa la squadra che va in campo può giocarsela tranquillamente con la Cremonese che non è certo il Real Madrid anche se non va sottovalutato.
Far giocare i diffidati è un grande errore. Perché al primo fallo saranno ammoniti tutti e tre.
Abbiamo Ghilardi e Zio che possono giocare con la Cremonese , più problematica la sostituzione di Wesley ma , ripeto , se giocano, l’arbitro li ammonisce tutti e tre.
ESATTO!!!
Io invece spero in un ampio tournover in modo da arrivare alla prossima con la Juventus al massimo, anche perché ci giochiamo la stagione. Loro per forza di cose arriveranno un po spompati dopo la partita di champions in cui dovranno dare tutto per cercare di ribaltare l’andata.
Non vedono l’ora di ammonire almeno Wesley….scemi noi a pensare che ci mandano in Champions.
Ripeto, wesley lo terrei a riposo, per il resto ottimo: l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è rischiare di perdere punti con la Cremonese.
Se abbiamo paura della cremonese di cosa stiamo parlando? Di entrare in CL? La cremonese te la devi mangiare in un boccone solo con le riserve che poi alla fine non sono riserve ma titolari tipo ziolkosky, ghilardi, reinsch, venturino , vaz ecc,ecc,, Caro gasp. cerca di non fare errori puerili perche’ mancini sarebbe il primo ad essere ammonito e ancini ci serve come il pane contro la juve!
