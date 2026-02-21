Calvario Ferguson, che danno per la Roma: ora si valuta l’intervento chirurgico

Un mese fermo ai box, dieci partite già saltate e un’undicesima destinata ad aggiungersi al conto. La stagione di Evan Ferguson si è trasformata in un percorso a ostacoli che rischia ora di prendere una piega definitiva. Come scrivono oggi Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, l’attaccante è fuori da settimane per un problema alla caviglia sinistra che continua a non dare segnali incoraggianti.

Nei giorni scorsi l’irlandese è volato a Brighton per un consulto con i medici del club proprietario del cartellino. La terapia conservativa seguita finora non ha prodotto i risultati sperati e, a questo punto, l’ipotesi dell’intervento chirurgico non è più da escludere. I contatti tra la Roma e il club inglese si sono intensificati nelle ultime ore: le prossime saranno decisive per arrivare a una scelta definitiva.

In caso di operazione, la stagione di Ferguson terminerebbe anzitempo. Un’eventualità che spiega perché il giocatore non abbia ancora dato il via libera: l’obiettivo personale è provare a essere disponibile per i playoff di marzo della nazionale irlandese, decisivi per inseguire uno storico pass per il Mondiale in programma in estate.

Uno scenario che avrebbe ripercussioni pesanti anche sulla Roma, che lo ha inserito nella lista UEFA e che rischierebbe di perderlo per il resto della stagione.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport