Calvario Ferguson, che danno per la Roma: ora si valuta l’intervento chirurgico

Un mese fermo ai box, dieci partite già saltate e un’undicesima destinata ad aggiungersi al conto. La stagione di Evan Ferguson si è trasformata in un percorso a ostacoli che rischia ora di prendere una piega definitiva. Come scrivono oggi Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, l’attaccante è fuori da settimane per un problema alla caviglia sinistra che continua a non dare segnali incoraggianti.
Nei giorni scorsi l’irlandese è volato a Brighton per un consulto con i medici del club proprietario del cartellino. La terapia conservativa seguita finora non ha prodotto i risultati sperati e, a questo punto, l’ipotesi dell’intervento chirurgico non è più da escludere. I contatti tra la Roma e il club inglese si sono intensificati nelle ultime ore: le prossime saranno decisive per arrivare a una scelta definitiva.
LEGGI ANCHE – Caso Ferguson, rapporto incrinato con Gasp: i retroscena e il gelo dall’Irlanda
In caso di operazione, la stagione di Ferguson terminerebbe anzitempo. Un’eventualità che spiega perché il giocatore non abbia ancora dato il via libera: l’obiettivo personale è provare a essere disponibile per i playoff di marzo della nazionale irlandese, decisivi per inseguire uno storico pass per il Mondiale in programma in estate.
Uno scenario che avrebbe ripercussioni pesanti anche sulla Roma, che lo ha inserito nella lista UEFA e che rischierebbe di perderlo per il resto della stagione.
LEGGI ANCHE – Carnevale: “Ferguson all’Udinese sarebbe esploso...”
Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport
quando arrivo (ma anche prima) scrivevo era un altissimo rischio e che era meglio puntare su altro
per tutta risposta pollici in giù a gogo, dove state aspetto altri pollici giù visto la vostar coerenza
non era proprio da prendere, il brighton se era forte e in forma non te lo dava mai
grosso errore di massara
a Giggio t’hanno preso in parola, piu pollici giù che altro
o siamo pieni di laziali su questo sito o pieni di decerebrati
spero piu la prima o stiamo messi male a tifosi Romanisti
Forza Roma
Da come la stampa ne parlava mi sembra che Ferguson lo volesse gasperini, come sancho e Rios. Lasciate stare massara.
Caro giggio non è possibile fare discussioni serene sul mercato.
Troverai sempre una serie di troll pagati per sostenere la società a prescindere (succedeva con Pallotta ed accade anche con i Friedkin).
Nessuno che si chiede come è possibile aver stipulato un contratto per un giocatore in prestito e non aver previsto che, in caso di infortuni, puoi restituirlo anticitamente?
Chi ha trattato per la Roma tali contratti capestro?
Me li ricordo anche io i pollici versi quando scrissi che era un rischio grosso prendere questo giocatore e che approdo da noi solo perché aveva grosse incognite fisiche. Ma che vuoi fare, il tifoso medio romanista è fatto così: “semo li mejo, semo li più forti”, chi viene qua è un campione a prescindere da ogni considerazione realistica.
Non credo invece all’esistenza di troll societari.
Comunque il danno è stato fatto, per fortuna è un diritto e non un obbligo. Certo di scelte discutibili ne sono state fatte anche in questo mercato di gennaio. Un’altra operazione incomprensibile per me è Vaz, perlomeno a quelle cifre.
Flop clamoroso! Anzi, uno dei tanti….
Questo e’ un “pacco” apocalittico. Una stagione passata a curarsi.
l’abbiamo preso che ha saltato una stagione per il problema alla caviglia e qui doveva succedere il miracolo?
va bene che trigoria non è lontana dal divino amore ma neanche fosse lourdes, prendi giocatori rotti e poi dovrebbero diventare improvvisamente sani? purtroppo la realtà ci dice che succede casomai il contrario, come un invalido per trigoria che va a a vincere scudetti da titolare col napoli..
investire su infortunati sia anche in prestito crea problemi e non risorse, già bastano i nostri che non sono pochi
“Come un invalido per trigoria che va a a vincere scudetti da titolare col napoli” Se ti riferisci a Spinazzola: a parte che ha vinto UNO scudetto, e non lo ha vinto manco da titolare. Lo scorso anno ha giocato una partita sì e una no da subentrato.
adios giugiollone
Il calciatore è solo in prestito e quindi non vedo danni per noi. Abbiamo Vaz da valorizzare che deve giocare in alternativa a Malen quando necessita.
Ferguson è arrivato da infortunato e la Roma lo sapeva bene. Il punto è che lui era già una scommessa Dovbyk invece doveva essere una certezza, invece entrambi sono stati un fallimento.
La Roma non è nuova a questi episodi ma il vizio di prendere giocatori con infortuni pesanti non gli passa, il problema non è il prestito ma il fatto che hai voluto coprire una casella importante con una scommessa.
Ci dobbiamo togliere questo vizio di prendere giocatori malmessi nella speranza che riofioriranno da noi.
Grande errore di valutazione di Massara.
Si devono prendere giocatori integri , che siano in prestito e soprattutto acquistati.
La storia di questo calciatore ne doveva sconsigliare assolutamente l’ingaggio, e invece come con Bailey si è fatta una valutazione sbagliata e che ha messo in difficoltà Gasperini. Via tutti questi giocatori rotti, rubastipendi e inutili alla causa.
Fergusson è un giocatore che sta tra la mediocrità e la sufficienza quando va bene. Non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, è non capisco su quali basi è stato preso in prestito e su indicazioni di chi…Fortunosamente non è stato preso con l’obbligo di riscatto, altrimenti tra lui e Dovbik avevamo in casa i “gemelli del non gol”…
dove sarebbe il danno? è in prestito e inoltre gasp non lo faceva giocare manco quando stava bene e faceva pure gol… il danno in caso è per il ragazzo che purtroppo per lui non trova pace, se riuscirà a rimettersi apposto avrà un bel futuro…
Il danno sta nel fatto che non hai una punta di riserva per Malen e quindi non hai cambi offensivi dato che Vaz non la struscia nemmeno per sbaglio. Leva anche dybala e la situazione si fa grave … mancherà dovbyk per altri 2 mesi. O magari pensi che Zaragoza Malen e soule le faranno tutte comprese le coppe se poter rifiatare? Vuoi far infortunare anche loro? Pensi che vaz e venturino siano ricambi all’ altezza? Con elsha , Ferguson, dovbyk e Dybala… vaz e venturino non avrebbero visto il campo nemmeno in cartolina.
Proposta pazza: basta acquistare giocatori incerottati.
purtroppo il flop è dovbyk,l unica cosa che deve migliorare un po’ massara e nn arrivare a parametro zero come è successo con il Milan,vedi kessie Donnarumma chalanoghulu
Ovvio che senza Ferguson e Dybala non può esserci il quarto posto e tantomeno l’ Europa league. Anzi bisogna guardarsi dietro, un vero peccato perché il quarto posto ci avrebbe permesso di abbassare definitivamente i costi del fpf finanziario e forse di non recedere sacrificabile nessun big. Non si può ambire a palcoscenici importanti con venturino e soprattutto vaz che sono dei progetti di giocatori che non sarebbero titolari nemmeno al Genoa o alla cremonese stessa. La situazione così non è sostenibile anche perché il resto della rosa non è immune ad acciacchi, infortuni o squalifiche. Qua serve gente alla wesley, alla ndika alla Malen … forti sani che vanno sempre in campo. Nel Napoli hojlund se le è fatte tutte. Tanto quelli con uno a storico di infortuni importante prima o poi ci ricascano e ad esempio neres é uno di questi. Al posto di vaz per una volta bisognava ragionare diversamente e prendere uno già pronto anche se non fortissimo ma che fosse giocatore, farà ridere ciò che dico ma per arrivare a fine stagione sarebbe andato bene persino uno alla djuric… tanto peggio di dovbyk e Ferguson era quasi impossibile fare e comunque ora ci sarebbe stato Malen.Brutta situazione anche perché l’ irlandese sa che non sarà riscattato e quindi si vorrà preservare per lo spareggio e gli eventuali Mondiali, ma anche gli stessi Dybala , elsha, Pellegrini e celik in scadenza sanno di avere la possibilità di avere un buon contratto dato che il loro cartellino sarà a zero e quindi di certo la mente non sarà sgombra per la paura di farsi male anche loro.Un bel papocchio figlio di scelte sbagliate e di una non programmazione che dura da anni. Le lezioni a Trigoria non si imparano.
lo sport del calcio è uno sport faticoso,traumatico di contatto.se prendi uno rotto xhe fai lo aggiusti ? si spacca ul resto .prossime volte lasciate li oppure prendeteli gratis con clausola se si rompe non lo pagate e subito fine prestito.
abbiamo robinio vaz che deve giocare. Fosse stato per me Ferguson non giocherebbe più a prescindere da infortunio o meno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.