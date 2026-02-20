FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 20 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:05 – Kesler: “Keramitsis potenziale top player”

Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe 2004, ha lasciato la Roma a parametro zero nel 2024 dopo un’esordio in Serie A con José Mourinho. Ora al Pogon, il CEO Tan Kesler lo descrive come un giocatore dal grande futuro: “Ha grandi potenzialità, sta imparando molto in coppia con Attila Szalai. Giocatori come lui hanno bisogno di fiducia e minuti: qui possiamo darglieli, stiamo lavorando per farlo diventare un top player e presto sarà un uomo mercato”.

Ore 9:30 – Mercato Roma: Dovbyk in uscita, occhi sul difensore

La Roma inizia a pianificare l’estate: secondo Matteo Moretto, Artem Dovbyk è considerato in uscita. L’ucraino poteva partire già a gennaio, ma il grave infortunio (rientro tra marzo/aprile) ha congelato tutto. Da giugno i giallorossi cercheranno nuovi centravanti da affiancare a Donyell Malen; su richiesta di Gian Piero Gasperini, priorità anche al rafforzamento della difesa, con Frederic Massara al lavoro soprattutto tra Premier League e Liga. I primi nomi concreti sono attesi a breve.

Ore 8:15 – Under 15, la 10 azzurra è giallorossa: Pica incanta

La maglia numero 10 della Nazionale Under 15 è sulle spalle di Mattia Pica, talento barese oggi punto fermo della Roma. Trequartista creativo, decisivo anche nel derby con la Lazio (gol e assist), viene paragonato per stile a Francesco Totti. Così Raffaele Cesario: “Già a quattro anni aveva doti fuori dal comune. È un trascinatore, chiede sempre il pallone ed è innamorato di questo sport”. La Roma ha puntato forte su di lui, affidandogli la 10 dei predestinati. (La Repubblica)

Ore 7:30 – Ndicka ritrovato: la Roma torna un muro

Dopo un avvio in salita post Coppa d’Africa, Evan Ndicka è tornato a pieno regime ed è di nuovo centrale nella fase difensiva della Roma. Con l’ivoriano in campo i giallorossi hanno incassato 12 gol in 20 partite (media 0,60), contro i 4 subiti in 5 gare senza di lui (0,8). Aggressività, anticipi e continuità fisica: Gian Piero Gasperini ha ritrovato il suo muro difensivo. (Gazzetta dello Sport)

