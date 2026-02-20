FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 20 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:05 – Kesler: “Keramitsis potenziale top player”
Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe 2004, ha lasciato la Roma a parametro zero nel 2024 dopo un’esordio in Serie A con José Mourinho. Ora al Pogon, il CEO Tan Kesler lo descrive come un giocatore dal grande futuro: “Ha grandi potenzialità, sta imparando molto in coppia con Attila Szalai. Giocatori come lui hanno bisogno di fiducia e minuti: qui possiamo darglieli, stiamo lavorando per farlo diventare un top player e presto sarà un uomo mercato”.
Ore 9:30 – Mercato Roma: Dovbyk in uscita, occhi sul difensore
La Roma inizia a pianificare l’estate: secondo Matteo Moretto, Artem Dovbyk è considerato in uscita. L’ucraino poteva partire già a gennaio, ma il grave infortunio (rientro tra marzo/aprile) ha congelato tutto. Da giugno i giallorossi cercheranno nuovi centravanti da affiancare a Donyell Malen; su richiesta di Gian Piero Gasperini, priorità anche al rafforzamento della difesa, con Frederic Massara al lavoro soprattutto tra Premier League e Liga. I primi nomi concreti sono attesi a breve.
Ore 8:15 – Under 15, la 10 azzurra è giallorossa: Pica incanta
La maglia numero 10 della Nazionale Under 15 è sulle spalle di Mattia Pica, talento barese oggi punto fermo della Roma. Trequartista creativo, decisivo anche nel derby con la Lazio (gol e assist), viene paragonato per stile a Francesco Totti. Così Raffaele Cesario: “Già a quattro anni aveva doti fuori dal comune. È un trascinatore, chiede sempre il pallone ed è innamorato di questo sport”. La Roma ha puntato forte su di lui, affidandogli la 10 dei predestinati. (La Repubblica)
Ore 7:30 – Ndicka ritrovato: la Roma torna un muro
Dopo un avvio in salita post Coppa d’Africa, Evan Ndicka è tornato a pieno regime ed è di nuovo centrale nella fase difensiva della Roma. Con l’ivoriano in campo i giallorossi hanno incassato 12 gol in 20 partite (media 0,60), contro i 4 subiti in 5 gare senza di lui (0,8). Aggressività, anticipi e continuità fisica: Gian Piero Gasperini ha ritrovato il suo muro difensivo. (Gazzetta dello Sport)
Dubito che arriveranno offerte allettanti per Dovbyk, toccherà accontentarsi di poco.
Ma soprattutto quale centravanti dovremmo cercare?
Abbiamo Malen ed in alternativa VAZ (che se è stato preso deve giocare, non fare il terzo attaccante centrale).
Eventualmente siamo scoperti su esterno sinistro e destro perché con Dybala in uscita, abbiamo solo Zaragoza e Soule, salvo provare nel ruolo Cristante, Pellegrini, Pisilli, EA (ma non mi sembra che abbiano avuto successo gli esperimenti).
Piuttosto sarà da capire cosa succederà al nostro centrocampo ed alla nostra difesa.
Qualcuno in maniera superficiale pensa che potremmo fare a meno di Ndicka o Kone.
Secondo me i giovani Zilkosky e Ghilardi vanno fatti crescere con calma, come Pisili e El Alanoiu.
Piuttosto ci servirebbe un centrocampista in pià che abbia capacità realizzative che abbia un buon tiro da fuori
Sarebbe ora di mandare via tutti questi rottami che non servano a nulla , sono buoni solo ad incassare lo stipendio a fine mese. La Roma ha bisogno di giocatori sani fisicamente e forti , il mondo è pieno di giocatori basta saperli cercare. Ed è qui che la Società dovrebbe intervenire creando una forte rete di scouting per cercare in tutto il mondo giocatori forti ma poco conosciuti.
Prima di venire alla Roma chi conoceva Malen? Ecco bisogna cercare giocatori simili, pagati il giusto , di rendimento, e affidabili. Basta giocatori rotti e fragili.
Personalmente mi dispiace che l’avventura di Artem termini mestamente a fine stagione.
Pensavo a lui come un Edin 2.0, ma è palese che parliamo di giocatori di categorie ben differenti.
Per quanto è stato pagato al Girona, prepariamoci ahimé ad una pesante minusvalenza.
SFR
Per non fare minusvalenze lo devi cedere a una ventina di milioni, non mi sembra impresa impossibile, considerato che comunque quando è stato in campo le reti le ha segnate.
possibile che già a quindici anni fanno paragoni ma scrivere che è un bel prospetto. e basta no……
Senesi e rudigher ! uno deve venire ! mingueza e bernardo silva e l austrico con FROILER c è molta ciccia da pescare e ed ora di levarsi i piombi tanti in scadenza e pensare di cedere cristante e mancini e valutare bene soule con la pubalgia è un serio problema . Poi senza contare i frendrup i keita i bernabe i reitz avoia.
Con Freuler ci fai la birra, tra Rudiger e Senesi c’è un abisso, ovviamente a favore di Tony. Frendrup è un giocatore che vale dieci milioni, non certo i 25 richiesti dal Genoa e non apporterebbe nulla che non sia già presente nella rosa, soprattutto alla luce della crescita di Pisilli. Se dobbiamo prendere nomi a casaccio, ce ne sono centinaia, ma la Roma deve prendere un forte esterno difensivo a sinistra e uno offensivo in grado di portare tante reti. Qui si migliora la squadra, non intervenendo a caso.
