LIVE! Roma-Cremonese: le probabili formazioni

Ci siamo. La Roma torna all’Stadio Olimpico per una sfida che non ammette distrazioni contro la Cremonese. Gasperini non fa calcoli, non guarda avanti e non pensa ai diffidati: stasera in campo va la miglior Roma possibile, con l’obiettivo chiaro di prendersi i tre punti.
Qui su Giallorossi.net vi raccontiamo la partita minuto per minuto: formazioni, azioni, gol, cambi e tutto quello che succede all’Olimpico. Fischio d’inizio alle porte, si parte.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra lo Stadio Olimpico, cancelli aperti da circa mezzora. Tra poco le formazioni ufficiali: Gasperini sembra intenzionato a mandare in campo la formazione migliore, senza pensare alla Juve.
ROMA-CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
CREMONESE (3-5-2) – Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All.: Nicola.
A disp.: –
Arbitro: Marco Di Bello.
Assistenti: Bahri – Ceolin.
IV uomo: Sacchi.
VAR: Nasca
AVAR: Meraviglia.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini