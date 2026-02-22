Ranieri: “Vogliamo la Champions, i Friedkin puntano a vincere lo scudetto. Malen? Ce lo teniamo stretto”

Il senior advisor Claudio Ranieri risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Cremonese. Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore sulla partita di campionato che si sta per giocare all’Stadio Olimpico.
Si è già incontrato con Vardy?
“Non ci siamo più rivisti, ma è bello salutarlo adesso”.
Che ricordi ha?
“Magnifici. Nessuno si aspettava quel risultato e tutti quei gol da lui, è stato un anno travolgente”.
Gasperini vuole anticipare i tempi e andare subito in Champions: come ci si arriva?
“Mettiamo le cose in chiaro. L’anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a -1 dalla Champions, quindi mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions, i Friedkin vogliono vincere il campionato… Abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con giovani ed esperti il mix che serve per fare tanto e bene”.
L’impatto di Malen?
“Malen è arrivato al momento giusto nel posto giusto e con l’allenatore giusto, ma c’è tanta differenza tra la Premier e la Serie A. Lì prendono giocatori giovanissimi a 50/60 milioni e non possiamo competere con loro. Malen giocava e non giocava, mentre qui sta trovando gli spunti che lì non trovava. Noi ci teniamo stretto Malen, che sta facendo molto bene, e gli auguriamo di continuare così”.
Redazione GR.net
Ave Claudio, con te tutto è possibile per questa Roma! Centrare la Champions già da quest’anno significherebbe fare n’ber mercato estivo e punta’ allo Scudo senza paura de nisuno! DAJE ROMA DAJEEEEE 💪👊💛❤
