Tonfo Milan a San Siro: il Parma passa grazie a Troilo (e al VAR)

Colpaccio del Parma sul campo del Milan, con il difensore argentino Troilo a condannare la squadra di Allegri.
Decide infatti un gol del centrale sudamericano, inizialmente annullato per fallo dal direttore di gara. Piccinini però, richiamato al VAR, cambia la decisione assegna la rete ai ducali.
Inutili gli assalti finali dei rossoneri, il Parma regge e porta a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Il Milan invece resta fermo a quota 54 e deve dire addio ai sogni scudetto e ora deve stare attento a non essere risucchiato nuovamente nella lotta Champions.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Je suis Troilo
No rigore no party!
caspita 10 minuti di recupero. 🤔
La 26esima…ahahahahahah, daje
Forza Grande Roma
Ottimo:non c’ è da stare allegri ! Mazzata sul calcio sparagnino e lezione a questo individuo.
Stasera occasione più unica che rara.
Da romanista, mi fa male il solo scriverlo.
Mamma mia che giornata! non si può non vincere….FORZA ROMA!
Immagino che sarà stato calcio spettacolo 🤣
Hanno perso Milan, Napoli e Juve. Non vincere stasera sarebbe un reato!
anche con le mani ma bisogna assolutamente metterla dentro questa sera!!!!
Questa volta il var… ha fatto il var,convalidando un gol sacrosanto che quel galantuomo di un Piccinini stava annullando.
Tra non molto la “corsa” la faremo sui bilanisti .
Nel dubbio l’arbitro fischia fallo su Maignan, poi qualche minuto al VAR per trovare una ragione per annullare, infine si rassegna e convalida.
In studio a Sky teorie fantasiose su fantomatiche ostruzioni.
Sicuramente il Milan è stato sfortunato per il tiro di Leao che prende il palo interno ed attraversa la porta senza entrare e senza rimpallare sul portiere, però si inventano veramente di tutto.
Sondaggio: secondo voi, se la.settimana scorsa non ci fosse stato il caso Bastoni con polemica allegata, al var sarebbero arrivati alla stessa conclusione?
Anzi, mi correggo: il var, lo avrebbero usato ?
finalmente… non se poteva più della fortuna di Allegri
quando il cuxxxo scarseggia, il Milan non galleggia
Notavo un dato di fatto preoccupante: In Italia vi è una classe arbitrale considerata tra le peggiori d’Europa. Giacchette scarse e impreparate che applicano il Regolamento alla come mi pare. Non mi riferisco solo alla serie A, nelle competizioni minori (calcio femminile compreso) è anche peggio Oramai, gl’incontri regolari si contano sulle punte delle dita. Pazzesco!
Sta a vedere che i posti contendibili diventano 3. 3 per sei squadre. Ci sarà da sgomitare, ma noi dobbiamo farci trovare pronti. Daje
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.