Tonfo Milan a San Siro: il Parma passa grazie a Troilo (e al VAR)

Colpaccio del Parma sul campo del Milan, con il difensore argentino Troilo a condannare la squadra di Allegri.

Decide infatti un gol del centrale sudamericano, inizialmente annullato per fallo dal direttore di gara. Piccinini però, richiamato al VAR, cambia la decisione assegna la rete ai ducali.

Inutili gli assalti finali dei rossoneri, il Parma regge e porta a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Il Milan invece resta fermo a quota 54 e deve dire addio ai sogni scudetto e ora deve stare attento a non essere risucchiato nuovamente nella lotta Champions.

Giallorossi.net – G. Pinoli