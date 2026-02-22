FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 22 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 12:35 – Celik, futuro in bilico: tanti club sul terzino
Sono sempre di più le squadre interessate a Zeki Celik, terzino destro della Roma con il contratto in scadenza. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, non c’è ancora accordo con i giallorossi per rinnovare ma non è ancora chiusa la porta a una permanenza. Sul turco c’è la Juventus, ma l’accordo tra le parti non è ancoro chiuso. Si sono mostrati interessati anche Inter, Napoli e squadre della Premier League.
Ore 12:00 – Roma Primavera, la formazione anti Cesena
Alle 13:00 la Roma Primavera di Guidi scenderà in campo contro il Cesena, in una gara delicata per riguadagnarsi il primo posto in classifica. Il tecnico dei giallorossi ha scelto questo undici: Zelezny, Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini, Panico, Bah, Litti; Almaviva, Maccaroni; Morucci.
Ore 10:20 – Olimpico, cancelli aperti dalle 18:15
La Roma fa sapere che in occasione della partita contro la Cremonese, in programma stasera alle 20:45, i cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18:15.
Ore 10:00 – Juan: “Malen fa la differenza, Wesley era pronto”
L’ex difensore giallorosso Juan ha elogiato la Roma ai microfoni de Il Tempo: “Gasperini è un grande allenatore, sta costruendo una squadra intensa e competitiva”. Fiducia totale in Mile Svilar (“livello altissimo, dà sicurezza a tutta la difesa”) e parole importanti per Wesley: “Già pronto quando ha lasciato il Brasile, crescerà ancora molto in Italia”. Su Donyell Malen: “Giocatore che fa la differenza”. E su Francesco Totti: “Il suo ritorno sarebbe fantastico”. (Il Tempo)
Ore 8:45 – Cristante, 350 gare in giallorosso
Questa sera Bryan Cristante giocherà la partita numero 350 con la maglia della Roma. È un traguardo importante per la cifra tonda e perché porterà il giallorosso a una sola presenza da Damiano Tommasi, centrocampista che ha fatto la storia della Roma, protagonista dello scudetto del 2001. Ad oggi Tommasi occupa l’11° posto nella classifica all time dei giallorossi. Dopo di lui, Cristante potrà raggiungere Guido Masetti, a quota 364, altro calciatore storico della Roma. (Gazzetta dello Sport)
