Progetto Gasp: la nuova Roma nasce dai giovani

La Roma non è mai stata pensata come un instant team da scudetto. Era chiaro già dall’estate e lo è ancora oggi: per competere subito con le grandi potenze europee servirebbe ben altro. Gian Piero Gasperini lo sa bene e ha scelto una strada diversa, fatta di tempo, lavoro e crescita progressiva.
Con il passare dei mesi, il gruppo dei fedelissimi si è allargato. Una squadra guidata da leader consolidati, ma capace di accelerare grazie all’inserimento di nuovi elementi. L’ultima rivelazione è Lorenzo Venturino. Arrivato come oggetto misterioso, il classe 2006 ha capito subito di essere entrato in un’altra dimensione quando, appena sbarcato a Fiumicino, si è trovato davanti i giornalisti. Poco dopo, senza neanche il tempo di ambientarsi, è stato gettato nella mischia contro il Milan. Un po’ per necessità, un po’ perché le qualità non mancano.
Contro la Cremonese ha inciso davvero: una rete solo sfiorata, tre passaggi chiave e il 100% di duelli vinti. Il diritto di riscatto fissato a 8 milioni racconta di una scommessa che può trasformarsi in investimento, anche in relazione al futuro di Tommaso Baldanzi. Ora serve continuità, e Gasperini è pronto a concedergliela.
La Roma, del resto, non ha paura dei giovani. Tra le prime quattro della Serie A è la squadra con l’età media più bassa nell’undici iniziale. A gennaio è arrivato anche Vaz, operazione da 22 milioni che inevitabilmente crea aspettative su un classe 2007. Finora si è visto poco, ma a Trigoria sono convinti che il suo momento arriverà.
Il primo a imporsi, però, è stato Wesley. Il fatto che sia titolare nella Roma e nella nazionale brasiliana può trarre in inganno, ma la carta d’identità parla chiaro: classe 2003, giovane ma già affidabile. Nella stessa annata rientra anche Matías Soulé, mentre tra i 2003 merita una menzione speciale Ghilardi.
Il suo avvio è stato complicato: zero presenze da titolare nelle prime diciotto giornate. Poi la svolta il 6 gennaio a Lecce. Da lì, praticamente non è più uscito dal campo: sette presenze dal primo minuto nelle ultime otto, senza timori anche contro Milan e Napoli, ora atteso dal test con la Juventus. C’è anche un retroscena: il suo agente aveva programmato un incontro con Ricky Massara per valutare un prestito, con il Torino interessato. Le prestazioni hanno cambiato tutto.
Una sliding doors simile a quella di Niccolò Pisilli. Anche lui vicino all’addio, con Daniele De Rossi pronto a portarlo a Genova. Per un ragazzo cresciuto a Casal Palocco, però, era troppo presto. In un mese è diventato il centrocampista con più gol della squadra (3), strappando applausi anche entrando per soli 18 minuti.
Nel corso della stagione c’è stato spazio (e gloria) anche per Arena (classe 2009) e Ziolkowski (2005). Segnali chiari: il futuro è già in campo. E la garanzia resta l’allenatore, che ha ormai conquistato la fiducia dell’ambiente.
Fonte: Il Messaggero
E ricordo a tutti che è il primo anno la squadra verrà plasmata meglio il prossimo.
Agli allenatori va dato tempo tutto e subito non è sempre possibile.
“Bobo”, concordo con la tua opinione. Sono profondamente fiducioso che il percorso di crescita sia proprio questo: intervenire su alcuni tasselli e vendere chi non è funzionale al progetto. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Giusto Bobo, se poi andate a vedere la classifica al primo anno di tutte le squadre allenate da Gasp credo che questa con la Roma, se manteniamo la posizione, per lui è da record!
Recuperiamo soldi dai contratti faraonici fatti a mezzi giocatori fisici/tecnici e concentriamoci su questi ragazzi affiancandogliene altri. Con Gasperini avremo due vantaggi, una squadra forte e un patrimonio finanziario.
Massara è stata una grande scelta a mio parere, teniamocelo stretto.
A tutti i massacratori qui e allo stadio (ma chissà perché allo stadio sembrano di meno), quando dite quello è na pippa, quell’ altro fa sempre la stessa cosa, o addirittura ho letto anche un e vabbè ma oltre a assist e gol non fa altro…
beh, nell’ insensatezza di certi commenti, magari ricordatevi che sono giovani tra i 19 e i 22 anni quelli che ci stanno riportando in Champions.
Indubbiamente aiutati da Malen, Svilar e altri calciatori più maturi. Ma non credo che senza Soulé, Wesley, Ghilardi, Pisilli, saremmo quarti…
Kansas di solito si consiglia di non parlare mai di cose che non si sanno…
te evidentemente non ci vai mai allo Stadio, saresti più credibile (ma anche dignitoso) non giudicare o esprimere giudizi su ambienti che non conosci …
poi certo… nel forum si guadagnano tanti pollici in su accusando i tifosi, però Gasp l’ha detto chiaramente, l’ambiente e lo stadio non sono un problema, anzi uno stimolo, il problema e lavorare “bene” qui dentro… ecco qui anche se non sappiamo i veri fatti, ma si può facilmente dedurre con chi c’è l’ha il Gasp…
Caro GS, scrivevo infatti che allo stadio si sentono molte meno critiche che sui vari forum. Per stadio intendo anche la birretta prima di entrare.
Teoricamente nemmeno a me piace criticare gli altri tifosi, ma siccome sono stato oggetto di critiche e ho la mia collezione di stalker, ogni tanto togliersi un sassolino non è male.
Tanta roba per tanta Roma!!!
Avanti popolo.
Questi ragazzi sono oro colato!
FORZA ROMA
Ottimo, ma Soule in particolare si deve svegliare, uno come lui ha i mezzi e non basta una giocata e un gol ogni tanto.
Soulè ha la pubalgia che lo sta limitando. Nella prima parte della stagione ha tirato lui la carretta dell’attacco segnando gol decisivi. Quindi è anche merito suo se stiamo al 3° posto in classifica.
Sono convinto che senza i gol di Soulé e gli assist, oggi non saremmo al quarto posto, e nemmeno tra le prime 8 di Europa League.
Adesso ha la pubalgia e il diritto di riprendersi fisicamente.
a occhio il piu grande fan di Gasp oggi e’ Gattuso.
Gasperini e un maestro. Con lui i giovani crescono e si affermano e cosa fondamentale, non ha timore nel lanciarli. A Bergamo a fatto la fortuna dell’atalanta lasciandone a decine.
Ribadisco un concetto: quindi, Massara, non è scarso.
Spegnete le radio e aprite ili cervello
Gasperini è un fenomeno
solo in Italia un ragazzo di 19 anni è considerato un ragazzino…. allora Arena cos’è? un bambino?
la magia di questa Roma, Dybala, Dobvik, Ferguson, Angelino, infortunati cronici e poi troviamo giocatori come Wesley, Malen, Ghilardi, Pisilli (che fino a poco fa bravo ma caotico) ed ora anche Venturino che non ci stanno facendo sentire in grande affanno per tutte tutte le defezioni
Venturino lo avevo visto giocare con l’under 21 mi è sempre sembrato un bel giocatore.
Rivolgendomi a GS e a Kansas qui ognuno ha i suoi pallini e non credo che interveniamo sulle discussioni per parlare male uno dell’altro (tolto qualcuno), ma solo per il bene della Roma sperando di vederci spesso al Circo massimo!
Venturino mi ricorda un pò Politano, comunque a Giugno bisogna provare a togliere Dybala Dovbik El Sharawi e restituire Tzimikas e Ferguson. Tenere tutti gli altri e al loro posto prendere un terzino sinistro, un attaccante esterno sx un centrale anche giovane.
SVILAR
WESLEY – MANCINI – NDIKA – GHILARDI – X
CRISTANTE KONE
SOULE MALEN X
panchina:
RENSH – ZIO – HERMOSO – X – ANGELINHO
PISILLI – EA
PELLEGRINI – VENTURINO – VAZ – ZARAGOZA – ARENA
