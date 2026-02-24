Calciomercato Roma, dalla Germania: spunta Kabak a parametro zero

Il mercato estivo della Roma inizia a prendere forma e Frederic Massara è già operativo sul fronte difensivo. Tra le ipotesi al vaglio del direttore sportivo c’è l’innesto di un nuovo centrale e nelle ultime ore è emerso un nome preciso: Ozan Kabak.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, il club giallorosso segue con attenzione il difensore classe 2000 attualmente in forza all’Hoffenheim. Kabak è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non avrebbe intenzione di rinnovare, condizione che lo renderebbe un’occasione a parametro zero particolarmente appetibile.

In stagione il centrale turco ha trovato anche un contributo offensivo non trascurabile, mettendo a segno 4 reti, confermando una buona propensione sulle palle inattive. Un profilo che risponde ai criteri di esperienza internazionale, età contenuta e sostenibilità economica, linea guida del mercato romanista.

La concorrenza, però, non manca. Sul giocatore si sono già mossi anche Milan, Everton e West Ham, pronti a inserirsi nella corsa al difensore.

Fonte: fussballdaten.de