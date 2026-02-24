FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 24 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:45 – Juventus: Bremer e Yildiz a rischio

In casa Juventus continuano i problemi. Domani sera all’Allianz Stadium si giocherà il ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray: serve un’impresa dopo il 5-2 subito in Turchia. Dubbi di formazione per Spalletti: Bremer (affaticamento muscolare) e Yildiz (contusione caviglia/polpaccio) sono in forte dubbio sia per la Champions sia per la sfida di domenica all’Olimpico contro la Roma. Lo staff medico proverà a recuperarli, ma serve cautela. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Sospiro di sollievo per Hermoso: niente lesione

Nessuna lesione per Mario Hermoso, come confermato dall’ecografia svolta ieri dopo il fastidio all’ileopsoas avvertito nel riscaldamento contro la Cremonese. La Roma riprende oggi gli allenamenti a Trigoria in vista della sfida con la Juventus: da valutare i recuperi di Matías Soulé (pubalgia), Paulo Dybala (ginocchio) ed El Shaarawy (tendine d’Achille). Evan Ferguson resta in Inghilterra per accertamenti alla caviglia, con il Brighton & Hove Albion che valuta il da farsi. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Difesa Roma al top d’Europa

La Roma costruisce la sua rincorsa in classifica partendo dalla retroguardia: con Gasperini i giallorossi vantano la miglior difesa dei top 5 campionati europei, appena 16 gol subiti in 26 partite (media 0,61). Contro la Cremonese è arrivato il secondo clean sheet casalingo consecutivo, con Evan Ndicka a segno per il 2-0 e vicino alla doppietta, mentre Gianluca Mancini ha sfiorato il gol colpendo una traversa. Una linea difensiva che non solo protegge Mile Svilar, ma partecipa attivamente alla manovra offensiva, rendendo la Roma più solida e completa che mai. (Gazzetta dello Sport)

Ore 07:10 – Roma mai così in alto dai tempi di Totti

Una Roma così in alto non si vedeva dalla stagione 2016-17, l’ultima di Francesco Totti in campo. Con il terzo posto e 50 punti dopo 26 giornate, i giallorossi tornano a sognare la Champions League, che manca da sette anni. Merito del fattore Gasperini, che ha ribaltato la squadra nonostante le tante assenze, conquistando prima lo spogliatoio e poi l’Olimpico. Nelle ultime stagioni, a questo punto del campionato, la Roma era quarta nel 2020-21, settima due anni fa e addirittura nona lo scorso anno. Oggi è tornata dove non stava da una vita. (Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…