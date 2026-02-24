ULTIME DA TRIGORIA – Vittoria per 4 a 0 col Montespaccato. Migliora El Shaarawy, ancora out Dybala e Soulè – VIDEO!

Dopo la giornata di riposo concessa da Gian Piero Gasperini in seguito al successo contro la Cremonese, la Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria, chiudendo la seduta con un test amichevole.
Dopo l’Atletico Lodigiani della scorsa settimana, i giallorossi hanno affrontato il Montespaccato, formazione di Serie D, imponendosi ancora una volta per 4-0. A segno Lorenzo Venturino, Kostas Tsimikas, Arduini (nipote di Giancarlo De Sisti) ed Neil El Aynaoui, già in gol anche nel precedente test.
La partitella è servita allo staff tecnico per valutare la condizione di diversi elementi della rosa. Allenamento differenziato invece per i giocatori non impiegati nel test: Evan Ndicka, Wesley, Zeki Celik, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Manu Koné e Bryan Zaragoza.
🎥 Gli highlights del test amichevole con il Montespaccato ⚽️#ASRoma pic.twitter.com/JzIVbVUzE5
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 24, 2026
Buone notizie parziali arrivano da Stephan El Shaarawy, tornato ad allenarsi in parte con il gruppo dopo aver aumentato i carichi di lavoro negli ultimi giorni. L’esterno sta recuperando dall’infiammazione al tendine, seguita anche con sedute specifiche insieme a un medico personale.
Ancora lavoro a parte, invece, per Paulo Dybala, alle prese con un’infiammazione al ginocchio, e Matías Soulé, fermato dalla pubalgia. Tra i due, il recupero più probabile in vista della sfida contro la Juventus sembra essere quello del secondo.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini