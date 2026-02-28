Tutti i centrocampisti in campo: Gasp prepara la sorpresa

La vigilia di Roma-Juventus è diventata un vero e proprio rebus tattico. Tutta la settimana a interrogarsi su chi affiancherà Donyell Malen in avanti e, proprio quando il ritorno in gruppo di Paulo Dybala sembrava offrire una risposta quasi naturale, Gian Piero Gasperini ha rimesso tutto in discussione.

A Trigoria si procede con grande cautela sul conto della Joya: le sensazioni del ginocchio non sono ancora definitive e il precedente della settimana pre-Napoli invita alla prudenza. L’obiettivo di Dybala, più che una maglia da titolare, è strappare la convocazione. Ma la vera novità, emersa nelle prove settimanali, è un’idea che intriga sempre di più lo staff tecnico: infoltire il centrocampo, rinunciando a un partner offensivo “classico” per Malen.

L’ipotesi più suggestiva porta a un assetto con un uomo in più in mezzo, capace di garantire intensità, pressione e recupero palla immediato. In questo scenario prende quota Niccolò Pisilli, uno dei più brillanti dell’ultimo periodo, che potrebbe agire tra trequarti e mezzala, con Bryan Cristante avanzato alle spalle della punta o pronto a schermare le fonti di gioco bianconere. Una soluzione che consentirebbe alla Roma di restare corta, aggressiva e costantemente nella metà campo avversaria, nel pieno del credo gasperiniano.

In campo, in questo scenario, andrebbero tutti i centrocampisti: El Aynaoui andrebbe a occupare il ruolo di play con Konè al suo fianco. L’alternativa è Pellegrini alto a destra, con Cristante basso accanto al francese. Anche in questo caso non ci sarebbero esterni veri a supportare Malen: Zaragoza, Venturino, El Shaarawy e Dybala partirebbero dalla panchina, pronti a cambiare volto alla gara.

La partita, del resto, si annuncia come una sfida di duelli e intensità. I giallorossi vogliono sfruttare il vantaggio fisico di una settimana senza coppe e provare a dare il “colpo di grazia” a una Juventus reduce da 120 minuti europei e da una pesante delusione psicologica. Portarsi a +7 in classifica significherebbe mettere una seria ipoteca sulla corsa Champions.

Sul piano individuale, l’attenzione difensiva sarà massima soprattutto sugli esterni offensivi bianconeri, con Kenan Yıldız e Francisco Conceição osservati speciali. Per questo sarà fondamentale anche il lavoro dei quinti, chiamati a raddoppiare e a dare densità vicino all’area.

Gasperini scioglierà gli ultimi dubbi solo a ridosso del match, anche in base alle scelte iniziali della Juventus. L’unica vera certezza è che all’Olimpico andrà in scena una partita ad alta tensione, tattica e fisica. E che, comunque vada, difficilmente ci si annoierà.

Fonti: Corsera, Il Messaggero, Gasport, Il Tempo