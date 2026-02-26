Stadio della Roma, ok della Giunta: via libera al progetto. Gualtieri: “Giornata importante”

Arrivano segnali concreti sul fronte del nuovo stadio della Roma. Nella giornata di oggi la Giunta capitolina ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata.

Al termine della Giunta, è intervenuto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha sottolineato il valore strategico dell’opera, andando oltre la dimensione puramente sportiva.

“Oggi per Roma è una giornata importante – ha dichiarato – il nuovo stadio della AS Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata”.

Il primo cittadino ha poi ribadito l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti il percorso avviato: “Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città”.

L’approvazione della delibera rappresenta un passaggio formale ma rilevante nell’iter del nuovo stadio giallorosso, confermando la volontà politica di accompagnare il progetto nelle sue fasi successive, in un’ottica di sviluppo urbano e riqualificazione dell’area interessata.

Redazione GR.net