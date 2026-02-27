Bologna o Genk: oggi alle 13 la Roma conoscerà il suo cammino in Europa

Sono arrivati gli ultimi verdetti del playoff di Europa League e ora la Roma attende di scoprire il proprio cammino negli ottavi di Europa League: i giallorossi affronteranno una tra Bologna, che ha eliminato il Brann vincendo per 1 a 0 anche il ritorno, e il Genk, che l’ha spuntata ai supplementari contro la Dinamo Zagabria.

L’appuntamento con il sorteggio, che servirà a definire l’intero tabellone fino alla finalissima di Istanbul, è fissato per venerdì 27 febbraio a Nyon, con inizio alle ore 13:00 italiane: la squadra guidata Gasperini tornerà così in campo direttamente nella fase a eliminazione diretta, con il vantaggio di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico.

L’andata si giocherà in trasferta giovedì 12 marzo, mentre il ritorno è previsto allo Stadio Olimpico giovedì 19 marzo. Due gare che decideranno l’accesso ai quarti di finale.

Le squadre qualificate agli ottavi

Teste di serie

Lione

Aston Villa

Midtjylland

Betis

Porto

Braga

Friburgo

Roma

Non teste di serie

Celta Vigo

Nottingham Forest

Genk

Bologna

Lille

Panathinaikos

Ferencváros

Stoccarda

  2. Preferirei il Genk settimo in classifica a 20 punti dalla capolista, 36 gol fatti 40 subìti, sebbene il Bologna di quest’anno ma soprattutto la Roma di quest’anno son ben diverse, preferirei cmq una squadra straniera dove si sente di più il clima Internazionale. Visto il tour de force che ci aspetta, domenica c’è un solo risultato!!!

  4. Spero vivamente che la Roma domenica batta la Juventus e che possa tornare a disputare l’anno prossimo partite di un certo livello; sinceramente da troppi anni incontriamo squadre tipo Bologna, Genk e compagnia bella e mi sono un pò stufato.
    Abbiamo un grande allenatore, un ottimo centravanti, il salto di qualità è d’obbligo.

  7. da ora in poi , se la uefa interessa davvero alla società e alla squadra , c’è poco da fare scelte , ogni scontro è una finale

  9. Preferirei evitare di incontrare il Bologna, è sempre una squadra coriacea difficile da affrontare, meglio il Genk, in due partite c’è la faremo sicuramente a passare.

  10. Gasperini snobba a torto secondo me, l’Europa league che invece ti darebbe accesso come testa di serie in Champions un trofeo importante in una bacheca quasi vuota e la possibilità di giocarti la supercoppa europea.. Spero capiti il genk perché con un po’ di riserve la Roma rischia grosso col bologna

