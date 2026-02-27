Bologna o Genk: oggi alle 13 la Roma conoscerà il suo cammino in Europa

Sono arrivati gli ultimi verdetti del playoff di Europa League e ora la Roma attende di scoprire il proprio cammino negli ottavi di Europa League: i giallorossi affronteranno una tra Bologna, che ha eliminato il Brann vincendo per 1 a 0 anche il ritorno, e il Genk, che l’ha spuntata ai supplementari contro la Dinamo Zagabria.

L’appuntamento con il sorteggio, che servirà a definire l’intero tabellone fino alla finalissima di Istanbul, è fissato per venerdì 27 febbraio a Nyon, con inizio alle ore 13:00 italiane: la squadra guidata Gasperini tornerà così in campo direttamente nella fase a eliminazione diretta, con il vantaggio di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico.

L’andata si giocherà in trasferta giovedì 12 marzo, mentre il ritorno è previsto allo Stadio Olimpico giovedì 19 marzo. Due gare che decideranno l’accesso ai quarti di finale.

Le squadre qualificate agli ottavi

Teste di serie

Lione

Aston Villa

Midtjylland

Betis

Porto

Braga

Friburgo

Roma

Non teste di serie

Celta Vigo

Nottingham Forest

Genk

Bologna

Lille

Panathinaikos

Ferencváros

Stoccarda

Redazione GR.net